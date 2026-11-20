Pizza de verduras (Magnific)

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La cena es una de las comidas del día en las que conviene prestar especial atención a la calidad de los alimentos que ponemos en el plato. Después de una jornada de trabajo y actividad física, el organismo necesita nutrientes que contribuyan a su recuperación y a mantener un buen estado de salud. Entre ellos, las proteínas desempeñan un papel fundamental, ya que participan en la formación y reparación de los tejidos, el mantenimiento de la masa muscular y el correcto funcionamiento del organismo.

Incluir alimentos ricos en proteínas en la última comida del día es una buena estrategia para conseguir una alimentación equilibrada y variada. El pescado, los huevos, las carnes magras y algunas alternativas vegetales permiten preparar cenas nutritivas sin necesidad de recurrir a elaboraciones complicadas. Además, combinarlos con verduras, hortalizas y grasas saludables ayuda a completar el aporte nutricional y a disfrutar de platos sabrosos y saciantes.

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Para demostrar que comer saludable por la noche no tiene por qué ser aburrido, Elisa Escorihuela y Sarai Alonso Nutricionistas han ofrecido para Men’s Health cinco propuestas de cenas ricas en proteínas que permiten variar el menú semanal. Todas ellas combinan ingredientes de calidad, diferentes fuentes proteicas y acompañamientos saludables para disfrutar de una cena completa y equilibrada.

Salmón con patatas y brócoli

El salmón es uno de los pescados más interesantes desde el punto de vista nutricional. Destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico y por aportar ácidos grasos omega-3, relacionados con la salud cardiovascular. Acompañarlo de patatas y brócoli permite conseguir un plato completo, con proteínas, hidratos de carbono, fibra, vitaminas y minerales.

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Las patatas proporcionan energía y el brócoli aporta fibra, vitamina C y otros compuestos antioxidantes. Una preparación sencilla consiste en cocinar el salmón a la plancha o al horno y acompañarlo de patatas cocidas y brócoli al vapor.

Un plato de salmón con brócoli y patatas (Magnific)

Albóndigas de bacalao

El bacalao es un pescado blanco con un elevado contenido en proteínas y muy poca grasa, por lo que resulta una alternativa especialmente interesante para preparar cenas ligeras y nutritivas. En forma de albóndigas, permite disfrutar de una receta diferente y fácil de incorporar a la alimentación habitual.

Se pueden elaborar mezclando el pescado desmenuzado con huevo, ajo, perejil y una pequeña cantidad de pan rallado. Después, basta con darles forma y cocinarlas al horno o en una salsa casera de tomate. El resultado es un plato sabroso que aporta proteínas y permite controlar la cantidad de grasa añadida.

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Berenjena rellena de atún

La berenjena rellena de atún es otra opción para quienes buscan una cena saludable y rica en proteínas. El atún aporta proteínas de calidad, mientras que la berenjena proporciona fibra y diferentes compuestos vegetales beneficiosos.

Para prepararla, se asa la berenjena, se extrae parte de su pulpa y se mezcla con atún, tomate y cebolla. Después, se rellena de nuevo y se hornea unos minutos. Es una receta versátil que puede adaptarse fácilmente a los gustos de cada persona.

Descubre 10 alimentos llenos de proteínas que te ayudarán a mantener la masa muscular y a proteger tu salud cardiovascular. Desde lentejas y salmón hasta yogur griego y semillas de chía, aprende cómo incorporar estas opciones nutritivas en tu dieta.

Pizza con base de brócoli

Disfrutar de una pizza también puede formar parte de una alimentación equilibrada. Una alternativa consiste en sustituir la masa tradicional por una base elaborada con brócoli triturado, huevo y queso. Esta preparación permite incorporar más verduras y reducir la cantidad de harina.

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Para completar el plato, se puede añadir tomate natural, mozzarella y otros ingredientes ricos en proteínas, como atún o pollo. Así se consigue una cena diferente, nutritiva y muy apetecible.

Tacos de pavo con aguacate y salsa de yogur

El pavo es una carne magra que destaca por su contenido en proteínas y su bajo aporte de grasas. Prepararlo en tacos con aguacate y salsa de yogur es una forma original de disfrutarlo.

Tacos de pavo con aguacate y salsa de yogur (Magnific)

Basta con cocinar el pavo en tiras con especias y servirlo en tortillas de maíz o trigo integral. El aguacate aporta grasas saludables, mientras que el yogur natural proporciona cremosidad y proteínas adicionales. Una combinación equilibrada, sabrosa y perfecta para terminar el día.

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