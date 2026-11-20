Imagen del afiche promocional del documental "Biografía de Jorge Luis Borges", de Mariano Llinás (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una biografía de Borges de cinco horas y media, cine de Albert Serra y experiencias audiovisuales en directo formarán parte de la 16.ª edición del Festival Márgenes, que se celebrará en Madrid del 20 al 29 de noviembre. El certamen repartirá su programación entre Cineteca Matadero, el Museo Reina Sofía, el Círculo de Bellas Artes, La Casa Encendida y el Cine Doré, con películas recientes del circuito internacional, una retrospectiva de cine antropológico y funciones que combinan imagen, música y sonido ante el público, entre otras muchas sopresas.

La obra que concentra mayor expectativa es Biografía de Jorge Luis Borges, del argentino Mariano Llinás. El largometraje dura 330 minutos y tendrá una única proyección el 23 de noviembre en el Cine Estudio del Círculo de Bellas Artes, con una pausa prevista durante la sesión. La película tuvo su estreno mundial fuera de competencia en la Mostra de Venecia y se presenta como una aproximación a la vida y la obra del escritor argentino desde los objetos, los libros, los lugares y las pistas que dejó a lo largo de su trayectoria.

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Llinás, director de Historias extraordinarias y La flor, vuelve así al formato de larga duración con una película que evita el recorrido cronológico convencional. El realizador utiliza elementos asociados a Borges para reconstruir una figura atravesada por la literatura, la política, las relaciones familiares y las contradicciones de su vida pública. El pase madrileño permitirá ver por primera vez en la capital española una de las producciones argentinas que pasó por los principales festivales europeos de 2026.

El cineasta Mariano Llinás y el director de fotografía Agustín Mendilaharzu registran la revisión de documentos vinculados a Jorge Luis Borges.

Mariano Llinás y un día entero con Borges

La proyección de Biografía de Jorge Luis Borges ocupará una jornada completa dentro de Márgenes y resume una de las apuestas del festival: programar títulos con escasa circulación comercial y formatos que difícilmente encuentran espacio en las salas convencionales. La película, producida por El Pampero Cine, se divide en tres partes y propone una narración que alterna investigación, ensayo, humor y reconstrucción documental. El interés por Borges también coloca al festival ante una audiencia que excede al público habitual del cine experimental. La figura del autor de Ficciones y El Aleph conserva una presencia central en la cultura en español, mientras que Llinás se ha consolidado como un director dispuesto a trabajar con relatos extensos, estructuras fragmentadas y cruces entre ficción, archivo y comentario autobiográfico.

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La programación internacional tendrá otro de sus nombres destacados en Albert Serra, quien competirá con Seize moments de ma vie. La película registra una actuación de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven en el Théâtre des Bouffes du Nord de París. El director catalán filmó la interpretación como un acontecimiento único, con la música y la presencia de la artista como centro de la puesta en escena. El largometraje de Serra se presentó fuera de competencia en el Festival de Locarno y se suma a una Sección Oficial Internacional que reúne 11 títulos. Las funciones se concentrarán en Cineteca Matadero entre el 24 y el 29 de noviembre.

Imagen de 'Seize moments de ma vie', la nueva película de Albert Serra

Albert Serra, Radu Jude y Carlos Reygadas integran la competencia internacional

La selección incluye Le Journal d’une femme de chambre, del rumano Radu Jude; Le vertige, del francés Quentin Dupieux; y Heil Jupiter!, del mexicano Carlos Reygadas. También figuran The Dreamed Adventure, de la alemana Valeska Grisebach; A Day in the Life of Jo: Chapter Phaedra, de la griega Jacqueline Lentzou; y The Loneliest Man in Town, de Tizza Covi y Rainer Frimmel. El conjunto atraviesa registros diversos, desde la sátira política y el absurdo hasta relatos que se mueven en la frontera entre documental y ficción. Márgenes completa ese bloque con Normal Planet, de Ekiem Barbier, Guilhem Causse y Quentin L’helgoualc’h; Ghazal-e Sorkh, de Maryam Tafakory; The Blessing, de Caroline Poggi y Jonathan Vinel, y Unidentifizierte Unflugobjekte, de Sasha Svirsky.

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La propuesta española tendrá su espacio en la sección Escáner, dedicada a largometrajes y cortometrajes de producción nacional. Allí aparecen Las islas afortunadas, de Helena Girón y Samuel Delgado; Lejos de los árboles, de Meritxell Colell; Todo es cárcel, de Eloy Enciso; Crónica del cansancio, de Natalia Marín; y School Shooters: Tú me mataste primero, de Miguel Ariza, entre otros títulos. La sección MRGente, por su parte, estará enfocada en creadores jóvenes vinculados con Madrid. Reunirá 12 trabajos, entre películas terminadas, proyectos en proceso y obras concebidas para otros espacios de exhibición. El festival busca que ese bloque funcione como punto de encuentro entre el cine, las artes visuales y las nuevas formas de producción audiovisual.

El antropólogo y artista británico Lucien Castaing-Taylor presentará sesiones como referente internacional en la intersección entre antropología, cine y arte contemporáneo.

Las maravillas del Sensory Ethnography Lab

Uno de los núcleos de la edición será el ciclo Territorios inmersivos. El Sensory Ethnography Lab de la Universidad de Harvard, organizado junto al Museo Reina Sofía. La muestra estará dedicada al laboratorio de la Universidad de Harvard fundado en 2006 por el antropólogo y cineasta Lucien Castaing-Taylor, que desarrolló una línea de trabajo centrada en la relación entre cine, sonido, cuerpo y observación etnográfica. El programa reunirá ocho películas que podrán verse de manera gratuita entre el 20 y el 28 de noviembre. Entre ellas están Sweetgrass, de Castaing-Taylor e Ilisa Barbash; Leviathan, codirigida con Véréna Paravel; Manakamana, de Stephanie Spray y Pacho Velez; Caniba; Somniloquies; Expedition Content; The A-Team; y De Humani Corporis Fabrica.

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Lucien Castaing-Taylor estará presente en Madrid los días 20, 21 y 22 de noviembre para presentar varias funciones y conversar con los asistentes. El ciclo reúne obras que relegan la explicación verbal y ponen el acento en la escucha, los movimientos de cámara, el contacto con los entornos y la experiencia física de quienes aparecen en pantalla. La inauguración del festival también partirá de esa idea de cine como experiencia en vivo. El 20 de noviembre, el Auditorio 400 del Reina Sofía recibirá Krakatoa Live, una propuesta del cineasta y artista Carlos Casas junto con el compositor Nicolas Becker y el artista sonoro Armand Lesecq. Casas montará imágenes en tiempo real, mientras Becker y Lesecq crearán en directo la mezcla sonora y los efectos de la función.

La programación de actuaciones audiovisuales continuará en La Casa Encendida con CRISPR: the pattern of life, del dúo Bromo, formado por Paloma Peñarrubia y Azael Ferrer. La obra abordará la edición genética y la biología sintética mediante música, visuales y material documental. El festival también estrenará en Madrid Infomania AV, del colectivo italiano Spime.IM, una propuesta sobre los algoritmos, la desinformación y la circulación de imágenes. El programa incluirá además la presencia del director francés Leos Carax, quien presentará C’est pas moi el 27 de noviembre en el Cine Doré. Al día siguiente participará de una conversación con Albert Serra en La Casa Encendida. Márgenes concederá su Premio Especial a los cineastas portugueses João Pedro Rodrigues y João Rui Guerra da Mata, mientras que Jaume Claret recibirá el Premio Márgenes Futura durante la clausura del 29 de noviembre. En definitiva, una semana para disfrutar del mejor cine alternativo y descubrir nuevas voces e historias en la gran pantalla y fuera de ella.

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