Henar Álvarez en la presentación de la nueva temporada de 'Al cielo con ella' (RTVE).

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Sorpresa en la televisión pública. Al cielo con ella, el programa presentado por Henar Álvarez, tiene los días contados en RTVE. La propia cómica ha anunciado que el espacio se despedirá definitivamente este domingo 22 de noviembre, poniendo fin a una trayectoria de cuatro temporadas en las que ha protagonizado uno de los recorridos más llamativos de la televisión reciente: nació como una apuesta para RTVE Play, dio el salto a La 2 y terminó conquistando el prime time de La 1. Sin embargo, después de regresar a la segunda cadena hace apenas unas semanas, el formato dice adiós de manera inesperada.

Ha sido la propia Henar quien ha comunicado la noticia a través de sus redes sociales, después de grabar la última entrega del programa. Un mensaje en el que no ha ocultado su decepción por tener que poner punto final a un proyecto en el que había depositado grandes expectativas y que, según sus palabras, deseaba continuar durante mucho más tiempo.

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“Siento una tristeza tremenda pero tengo que comunicaros que Al cielo con ella ha llegado a su fin y este domingo se emitirá su último capítulo. Me hubiera encantado seguir más tiempo a bordo, lo deseaba con todas mis fuerzas, pero así es la vida, amigas”, ha escrito la presentadora.

La noticia llega, además, en un momento especialmente delicado para el formato, que hace apenas un mes había abandonado La 1 para regresar a La 2. Un movimiento que ya sorprendió a sus seguidores y que ahora adquiere otra dimensión con el anuncio de su cancelación definitiva.

Henar Álvarez aclara si la cancelación tiene motivos políticos

En su comunicado, la humorista también ha querido pronunciarse sobre el contexto político en el que se produce la desaparición del espacio. Aunque ha lamentado que un programa con las características de Al cielo con ella deje de tener cabida en la televisión pública, ha rechazado que la decisión esté relacionada con un posible cambio político o con la derecha.

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Alborán destaca la intensidad y el romanticismo como rasgos centrales de su forma de componer (Al cielo con ella)

“Y más en estos tiempos políticos convulsos, qué pena que un programa como el nuestro desaparezca de la parrilla. Aprovecho para decir que esto no tiene nada que ver con las elecciones ni con la derecha. Si llegan se verá lo que hacen pero ahora no están”, ha puntualizado. A continuación, ha añadido una reflexión sobre la situación de las mujeres en la industria audiovisual: “Supongo que eso también es un privilegio de los hombres”.

La presentadora ha aprovechado también para agradecer el respaldo de quienes han acompañado al programa desde sus inicios. Un formato que apostaba por la comedia desde una perspectiva feminista y que había conseguido construir una comunidad de espectadores especialmente fiel.

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“Quiero dar las gracias a todas las personas que nos habéis seguido, que habéis disfrutado y agradecido que se hiciera un programa de comedia como el nuestro con perspectiva feminista y desde el punto de vista femenino en una cadena pública”, ha expresado. Y ha resumido el espíritu del espacio con una de sus habituales reivindicaciones: “Hemos servido risa, servicio y coño, todo al mismo tiempo”.

Henar también ha sacado pecho por los resultados cosechados durante estos dos años. Según ha recordado, el formato se convirtió en el mayor estreno histórico de RTVE Play y llegó a ser el programa más visto de La 2 los domingos, pese a que en Cataluña se emitía a medianoche. “Estoy tremendamente orgullosa, sí lo digo”, ha asegurado.

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Del éxito en La 1 a su inesperado final en La 2

Henar Álvarez en 'Al cielo con ellas' (RTVE)

Al cielo con ella comenzó su recorrido en noviembre de 2024 como una producción de Producciones del Barrio para RTVE Play. La buena acogida del proyecto permitió que la Corporación apostara por trasladarlo a la televisión convencional, primero con emisiones en La 2. Durante sus dos primeras temporadas, el espacio registró una media del 2,8% y el 3,1% de cuota de pantalla, respectivamente, cifras acordes con los resultados habituales de la cadena.

Su siguiente paso fue mucho más ambicioso. Tras la salida de Marc Giró hacia laSexta, RTVE decidió confiar a Henar Álvarez el prime time de La 1. El estreno respondió a las expectativas y el programa llegó a liderar su franja, cerrando aquella etapa con una media del 8,6% de audiencia.

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Sin embargo, al comienzo de su cuarta temporada, la cadena anunció su regreso a La 2, una decisión que justificó como una vuelta a sus orígenes. El cambio se produjo después de apenas cuatro entregas en La 1 y sorprendió a los seguidores del formato. Ahora, tras únicamente tres emisiones en su nueva etapa en La 2, RTVE pone fin definitivamente al programa.

La despedida tendrá lugar este domingo a las 22:00 horas. “Este domingo a las 22h las puertas del cielo se abren por última vez. Poneos vuestros mejores pijamas que os estaremos esperando”, ha anunciado Henar, que se despide con agradecimiento hacia quienes hicieron posible el proyecto y con la satisfacción de haber convertido el programa en un espacio de referencia para buena parte de su audiencia.

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