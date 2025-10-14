Alberto San Juan revoluciona ‘La Revuelta’ y la convierte en ‘First Dates’ al ver a la segunda invitada

Alberto San Juan en 'La Revuelta'. (RTVE)

El actor Alberto San Juan ha estrenado la semana de La Revuelta, donde acudió a presentar su nueva película, La Cena, una comedia en la que también trabaja Mario Casas y que está ambientada en los primeros días de la victoria de Franco.

Más allá de la película, uno de los temas de la noche ha girado en torno a los calcetines, todo un dilema en la vida de San Juan. El intérprete, que acudía vestido con un traje negro de raya diplomática mostraba sus calcetines azul marino “que no pegan nada”, pero que era los únicos que tenía cuando se había vestido por la mañana. En vez de estar en casa se encontraba en Salou, donde la noche antes había actuado.

Más allá de presentar la película, Alberto protagonizó un momento curioso al conocer a la segunda invitada, Ana Rivero, una mujer anónima a la que el programa dio voz por haber trabajado durante 50 años como taquígrafa en el Congreso de los Diputados.

Tras presentarla, Rivero salió al escenario y Alberto San Juan se quedó sin palabras por su aspecto juvenil y es que no parecía tener su edad. “Hay algo que no cuadra, ¿cómo que 50 años en el Congreso?”, se preguntaba el actor.

Pese a las dudas, Ana Rivero confirmaba tener 70 años, lo que a San Juan le pareció una “maravilla”. De hecho, sacó de su bolsillo un cepillo de dientes y una crema dental que siempre lleva, según explicaba antes, por si se le daba el caso de hacer el amor.

Con esa tensión presente, la funcionaria le decía: “Bueno, es que tú me miras muy bien”. El público, atento a todo, saltó unos “uuuh” que les hizo venirse arriba, pues no dudaron en cogerse la mano y sentarse juntos en el sofá. Y aprovechando esa gran conexión, la taquígrafa le pedía “una entrada para el teatro” y él no tardó en cumplir su deseo.

“A ver si es verdad que no sabemos cerrar una cita...”, intervino Sergio Bezos. Si bien no se sabe si después pasó ‘algo’, Alberto San Juan le terminó diciendo a Broncano que “esto parece First Dates… tú eres Sobera".

El alegato de Alberto San Juan en contra de las preguntas típicas

Alberto San Juan ya sabía a lo que se enfrentaba en una entrevista con David Broncano, ya que no era su primera vez en La Revuelta. Cuando llegó la hora de las preguntas clásicas, decidió esquivar la del dinero: “Nunca he entendido el interés de hablar de dinero en una sociedad dividida en clases…”, aseguró.

Sobre el tema sexual, fue directo y dijo que lleva “meses” sin mantener relaciones. Al abordar la cuestión sobre machismo y racismo, reconoció que se considera “más machista que racista”.