España

Alberto San Juan revoluciona ‘La Revuelta’ y la convierte en ‘First Dates’ al ver a la segunda invitada

El actor ha coincidido en el programa de David Broncano con Ana Rivero, una mujer que trabajó 50 años como taquígrafa del Congreso de los Diputados

Alba García

Por Alba García

Guardar
Alberto San Juan en 'La
Alberto San Juan en 'La Revuelta'. (RTVE)

El actor Alberto San Juan ha estrenado la semana de La Revuelta, donde acudió a presentar su nueva película, La Cena, una comedia en la que también trabaja Mario Casas y que está ambientada en los primeros días de la victoria de Franco.

Más allá de la película, uno de los temas de la noche ha girado en torno a los calcetines, todo un dilema en la vida de San Juan. El intérprete, que acudía vestido con un traje negro de raya diplomática mostraba sus calcetines azul marino “que no pegan nada”, pero que era los únicos que tenía cuando se había vestido por la mañana. En vez de estar en casa se encontraba en Salou, donde la noche antes había actuado.

Más allá de presentar la película, Alberto protagonizó un momento curioso al conocer a la segunda invitada, Ana Rivero, una mujer anónima a la que el programa dio voz por haber trabajado durante 50 años como taquígrafa en el Congreso de los Diputados.

Alberto San Juan en 'La
Alberto San Juan en 'La Revuelta'. (RTVE)

Tras presentarla, Rivero salió al escenario y Alberto San Juan se quedó sin palabras por su aspecto juvenil y es que no parecía tener su edad. “Hay algo que no cuadra, ¿cómo que 50 años en el Congreso?”, se preguntaba el actor.

Pese a las dudas, Ana Rivero confirmaba tener 70 años, lo que a San Juan le pareció una “maravilla”. De hecho, sacó de su bolsillo un cepillo de dientes y una crema dental que siempre lleva, según explicaba antes, por si se le daba el caso de hacer el amor.

Alberto San Juan en 'La
Alberto San Juan en 'La Revuelta'. (RTVE)

Con esa tensión presente, la funcionaria le decía: “Bueno, es que tú me miras muy bien”. El público, atento a todo, saltó unos “uuuh” que les hizo venirse arriba, pues no dudaron en cogerse la mano y sentarse juntos en el sofá. Y aprovechando esa gran conexión, la taquígrafa le pedía “una entrada para el teatro” y él no tardó en cumplir su deseo.

“A ver si es verdad que no sabemos cerrar una cita...”, intervino Sergio Bezos. Si bien no se sabe si después pasó ‘algo’, Alberto San Juan le terminó diciendo a Broncano que “esto parece First Dates… tú eres Sobera".

El alegato de Alberto San Juan en contra de las preguntas típicas

Alberto San Juan ya sabía a lo que se enfrentaba en una entrevista con David Broncano, ya que no era su primera vez en La Revuelta. Cuando llegó la hora de las preguntas clásicas, decidió esquivar la del dinero: “Nunca he entendido el interés de hablar de dinero en una sociedad dividida en clases…”, aseguró.

El actor ha acudido al programa presentador por David Broncano para presentar su nueva película, 'La Cena'

Sobre el tema sexual, fue directo y dijo que lleva “meses” sin mantener relaciones. Al abordar la cuestión sobre machismo y racismo, reconoció que se considera “más machista que racista”.

Temas Relacionados

David BroncanoTVELa RevueltaRTVELa1España-noticiasTelevisión EspañaEspaña-entretenimiento

Últimas Noticias

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

En el caso analizado, la medida tuvo un carácter meramente accidental y limitado a dos meses, sin afectar a la jornada anual ni al número total de guardias realizadas

Un conductor de ambulancia trabaja

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

Se puede exigir en los casos en que el mal estado de la vivienda afecte a los demás propietarios

Estas son las obras a

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

El presidente del Gobierno mantiene que este porcentaje es suficiente para “dar respuesta a los desafíos” de la OTAN

Pedro Sánchez defiende las “relaciones

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

El dirigente español, presente en el acuerdo para un alto el fuego en Gaza firmado en Egipto, confirma que el embargo de armas seguirá vigente “hasta que haya un acuerdo de paz duradera”

Pedro Sánchez pide que no

Emoción y tensiones en la gala 4 de Operación Triunfo 2025: Carlos tercer expulsado y Judit y Lucía nominadas

La gala 4 dejó momentos llenos de emoción, actuaciones memorables y una nueva expulsión

Emoción y tensiones en la
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un conductor de ambulancia trabaja

Un conductor de ambulancia trabaja 15 días seguidos por decisión de su empresa y lo denuncia: se lo rechazan por no ser un cambio sustancial

Pedro Sánchez defiende las “relaciones muy positivas” con EEUU pero mantiene el pulso a Trump del gasto en defensa con el 2% del PIB

Pedro Sánchez pide que no haya “impunidad” de Israel: “Aquellos actores principales del genocidio en Gaza tendrán que responder ante la Justicia”

La razón por la que siempre debes abrochar el cinturón trasero del coche: el riesgo del “efecto elegante”

Un padre mantiene la custodia compartida de su hijo y el uso de la vivienda familiar, aunque por su trabajo tenga que delegar parte del cuidado a los abuelos

ECONOMÍA

Estas son las obras a

Estas son las obras a las que puede obligarte tu comunidad de vecinos y a las que no puedes negarte: lo dice la ley

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Un escaso 2,8% de los clientes con acciones del Sabadell deciden acudir a la OPA del BBVA

Andrés Millán, abogado: “El Gobierno plantea subir las cuotas de todos los autónomos para el inicio de 2026”

Cotización del euro frente al dólar hoy 14 de octubre

DEPORTES

Los 10 seleccionadores mejor pagados:

Los 10 seleccionadores mejor pagados: Luis de la Fuente no aparece y Uzbekistán está entre los primeros puestos

El inesperado ganador del Masters 1.000 de Shanghái: venció a su primo en la final y recaudó más dinero que en toda su carrera

Este circuito de carreras de Aspen se vende por casi 20 millones de euros: “Es una pizarra en blanco para el comprador visionario”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

El Real Madrid rompió por él su pacto con el Atlético de no quitarse canterano: así es Jesús Fortea, el defensa de la selección sub-20