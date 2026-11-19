Los memes del cara a cara entre Sánchez y Feijóo (Montaje Infobae)

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A diez días de las elecciones generales en España, el debate cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo era uno de los momentos más esperados de los últimos días. El encuentro, que ha durado más de una hora y media, se ha compuesto de cinco bloques temáticos: vivienda; economía y fiscalidad; política social y servicios públicos; lucha contra la corrupción y regeneración democrática; y migración y política exterior.

Durante este tiempo, las redes sociales también se han hecho eco de los momentos más destacados del debate y no han faltado los clásicos memes que no han tardado en viralizarse.

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Entre los momentos que han dado lugar a momentos más creativos están los minutos previos al inicio del debate en el que ambos candidatos se han sentado a revisar sus documentos.

Meme del momento previo al inicio del debate entre Sánchez y Feijóo

El momento previo al debate ha dado lugar a memes

Los looks de los candidatos también han dado pie a algún meme:

Meme sobre el look de Pedro Sánchez elegido para el debate

Para la moderadora también ha habido alguno:

María Casado cuando le toca regular los turnos: #CaraACaraRTVE #CARAaCARA26 https://t.co/zR4lETU7eJ — Ojito 👁 (@elojoquetodolv) November 19, 2026

Otros memes que han surgido del debate:

Ayuso llegando a casa para ver el #DebateElectoral https://t.co/v5slfUcax0 — Santi...titititi (@Santimoral2038) November 19, 2026

Meme del cara a cara sobre los verificadores

(Noticia en ampliación)