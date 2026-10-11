Las mejores películas de terror que se pueden ver antes de Halloween: los estrenos más esperados que llegarán a la cartelera en octubre

Algunas de las películas de terror que llegarán antes de Halloween.

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Llega octubre y con él la preparación de la festividad de Halloween. Es el mes del Festival de Sitges y también el momento en el que se concentran algunos de los estrenos más interesantes dentro del género de terror.

Tanto la cartelera como las plataformas se preparan para esta celebración en la que se recuperan tanto películas clásicas como nuevos estrenos que ocuparán las salas en otoño.

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Ha sido un gran año para el terror gracias a películas que han contribuido a dinamitar las barreras entre propuestas independientes y comerciales, gracias al éxito de Backrooms, de Kane Parsons, u Obsession, de Curry Barker. Aquí repasamos algunos de los estrenos que llegarán a la cartelera en las próximas semanas y que proponen diferentes acercamientos a un género que se encuentra en un gran momento de expansión gracias a diferentes propuestas repletas de originalidad.

‘La otra madre’, de Rob Savage

El director de la película más viral durante la pandemia, Host, se pone al frente de esta propuesta auspiciada por Blumhouse y Atomic Monster o, lo que es lo mismo, Jason Blum y James Wan.

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Jessica Chastain en 'La otra madre'

En ella, una niña de ocho años, tendrá que hacer frente a una presencia maligna a la que denomina ‘la otra mamá’, que aprovechará la crisis familiar para intentar introducirse en su corazón. Una película se inscribe dentro de la tradición de las progenitoras perturbadoras y cuenta con Jessica Chastain en un doble papel que representa las dos caras del amor maternal. Ya en cines.

‘Su propio infierno’, de Nicolas Winding Refn

El director de Drive ha ido poco a poco llevando hasta la abstracción su estilo y, en ese sentido, su última obra sería una sublimación de su manierismo y su capacidad para crear atmósferas únicas sin apenas una excusa narrativa que lo sustente.

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Su propio infierno es una apuesta estilística al límite y también un homenaje al ‘giallo’, con sus asesinos sin rostro y con guantes de cuero que perpetran crímenes horrendos con total impunidad. Una película que se configura a modo de pesadilla siniestra en la que cada secuencia alcanza unas buenas dosis de belleza expresiva y delirium tremens. Ya en cines.

Una imagen de lo nuevo de Nicolas Winding Refn, 'Her Private Hell', protagonizada por Sophie Thatcher.

‘Boúina. La leyenda del Amazonas’, de Mike P. Nelson

No podía faltar en la lista una película de especies asesinas, en este caso de serpientes mitológicas. Un equipo de jóvenes médicos se encuentra en una misión humanitaria en Brasil, cuando quedan atrapados en la selva amazónica, más concretamente, en el río Curuçá. Su presencia en ese lugar despertará a un depredador de proporciones gigantescas conocido como el Boiúna, un reptil negro y gigante profundamente territorial que solo se conocía a través de las leyendas ancestrales. Se estrena el 16 de octubre.

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‘Nightborn’, de Hanna Bergholm

Una pareja se muda a una casa aislada en lo más profundo de un bosque finlandés. La protagonista pasó allí su infancia y tiene la intención de formar una familia con su marido inglés. Cuando nazca su hijo, ella comenzará a sentir que algo no va bien, entre otras cosas porque el bebé prefiere la sangre a la leche materna.

Una vuelta de tuerca a La semilla del diablo en clave contemporánea, en la que se mezcla la comedia grotesca y el gran guiñol para hablar de la maternidad en clave de terror malsano. En cines a partir del 16 de octubre.

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‘Clayface’, de James Watkins

Dentro de la nueva fase de DC Studios, se estrena esta película alrededor de uno de sus personajes más oscuros y permeables al horror. Un actor de Hollywood es víctima de un crimen que lo deja desfigurado e intentará por todos los medios que su rostro vuelva a ser el mismo a través de un tratamiento experimental. Sin embargo, nada saldrá como esperaba y se sumirá en una espiral de destrucción y de venganza.

El terror corporal es el protagonista en 'Clayface', película dentro del universo DC.

Dirige James Watkins, responsable de No hables con extraños, y en el reparto encontramos a Tom Rhys Harries, Naomie Ackie, David Dencik y Max Minghella. Estreno en salas, el 23 de octubre.

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‘Aniquilación’, de Adam Wingard

El director de Godzilla vs. Kong regresa a sus orígenes, el de las películas de terror de bajo presupuesto, como The Guest, para componer un thriller de ciencia ficción en el que una madre tendrá que proteger a su hija de un escuadrón de máquinas asesinas.

Una película que nos devuelve el mejor espíritu de la serie B y que ha sido comparada con algunas obras de John Carpenter. Al frente del reparto, Adria Arjona como una francotiradora del ejército, junto a Dan Stevens. Llega a la cartelera el día 30 de octubre.

‘Leviticus’, Adrian Chiarella

Otro joven talento que viene a integrarse a la reciente nómina formada por Curry Barker y Kane Parsons es el australiano Adrian Chiarella. Su propuesta no deja indiferente: dos jóvenes de familias ultraconservadoras sometidos a terapias de conversión por su homosexualidad, será perseguidos por un ente maligno.

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Tráiler de la película 'Leviticus' dirigida por Adrian Chiarella.

Una película considerada por la crítica como uno de los mejores títulos de terror del año que apuesta además por una pesadilla queer tan original como política al hablar de la intolerancia y la homofobia. Se podrá ver en nuestro país, justo antes de Halloween, el día 30.

‘Hope’, de Na Hong-Jin

La obra de ciencia ficción más esperada de la temporada desde su paso por la sección oficial del Festival de Cannes, una gran superproducción surcoreana en la que los habitantes de un pueblo tendrán que luchar contra monstruos extraterrestres.

El director de películas de culto como El extraño regresa con esta aventura de supervivencia en la que aparecen Michael Fassbender y Alicia Vikander. En cines a partir del 30 de octubre.

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