'El mal padre', dirigida por Roberto Bueso y protagonizada por Eduard Fernández.

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Conocimos a Roberto Bueso gracias a la entrañable La banda (2019), que destilaba buenas dosis de humor valenciano y a la que seguiría la más comercial pero igualmente encantadora Llenos de gracia (2022). Ahora, con El mal padre el director, da un paso más allá en su carrera al componer un drama sólido y circunspecto en torno a la familia y la herencia.

Así, la película refleja las heridas psicológicas que deja un padre ausente en sus hijos, así como el intento de acercamiento que emprenderá cuando su enfermedad lo conduzca a una última reconciliación, abordando temas como la culpa y el rencor en el seno de una familia rota hace mucho tiempo.

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El reencuentro no resolverá de inmediato la distancia entre ellos. Cada hijo volverá a la casa familiar con una relación distinta con Santiago Balmes (Eduard Fernández), un profesor universitario que eligió mantenerse lejos de ellos para consolidar su carrera profesional y que ahora busca una cercanía para la que quizá llega tarde.

Un padre que no quiso ejercer como padre

La historia se concentra en Santiago, un hombre carismático y admirado fuera de su casa, pero incapaz de asumir el daño que causó dentro de ella. Sus hijos crecieron con su ausencia y todavía buscan respuestas ante un abandono que marcó sus relaciones familiares.

“Es un mal padre, es un padre que no quería ser padre”, dice Roberto Bueso a Infobae. La película presenta a un hombre que expresa esa idea sin disimulo y que deja a sus hijos frente a una serie de traumas que los han recorrido de manera diferente.

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Eduard Fernández en 'El mal padre', de Roberto Bueso (Caramel Films)

El padre se acerca a sus hijos cuando se encuentra más frágil y más próximo a la muerte. Necesita que lo vean, que estén cerca y que respondan a una llamada que no atendió cuando eran ellos quienes necesitaban de él.

Eduard Fernández interpreta esa contradicción desde un personaje que puede resultar desagradable y, al mismo tiempo, mostrar momentos de vulnerabilidad.

La casa familiar expone los vínculos rotos

Los hermanos regresarán a una casa ligada a los recuerdos de infancia. El lugar conserva una imagen de la familia que fueron, aunque ya no funciona como un hogar compartido. Las habitaciones, los objetos y el entorno revelan que el padre construyó otra vida sin ellos.

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La casa concentra las tensiones entre los tres hijos, interpretados por Meritxell Calvo, Francesco Carril y Adam Jezierski, desde cuyo punto de vista se cuenta la historia. Uno expresa su rabia, otro mantiene la distancia y otro buscará una explicación que le permita comprender a Santiago. Ninguno llega libre de expectativas, porque los tres aún miden su valor frente a la mirada paterna.

Bueso sostiene que los vínculos familiares permiten abordar cuestiones que exceden a una sola historia. “En la familia yo creo que está todo”, afirma. Para el director, ese espacio sirve para hablar de identidad, frustraciones y de la falta de referentes.

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El actor Eduard Fernández, durante el photocall de la película 'El mal padre' en el Festival de San Sebastián.

El cineasta también ha subrayado que la película no gira solo alrededor de la conducta de Santiago. El relato observa cómo cada hijo se relaciona con el padre desde una posición distinta y cómo esas diferencias afectan el vínculo entre hermanos.

Fernández ha descrito la familia como “una sociedad en pequeño”. Según el actor, las relaciones entre padres e hijos y entre los propios hermanos influyen en la forma en que cada persona se sitúa después ante el mundo.

El miedo a repetir lo aprendido

El guion de El mal padre nació de una experiencia personal de Bueso. El director perdió a su padre después de una enfermedad y, tres meses más tarde, él y su mujer supieron que esperaban a su primer hijo.

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En esas mismas semanas, Óscar Díaz Cruz, coguionista de la película, atravesaba una situación parecida. Ambos comenzaron a conversar sobre la paternidad, el miedo y la incertidumbre ante una responsabilidad que los obligaba a mirar sus propias historias familiares.

“Sentimos que había ahí algo muy honesto, muy de verdad, que necesitábamos contar”, recuerda Bueso. El director explica que el proyecto no buscaba trasladar de forma literal su biografía, sino utilizar esa inquietud para construir un diálogo entre generaciones.

Las conversaciones con Díaz Cruz se centraron en “el terror absoluto” que ambos sentían ante la posibilidad de ser padres. Bueso vinculó ese temor con una generación que ha cuestionado los papeles masculinos en la crianza y la idea heredada de lo que debe ser un hombre.

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Adam Jezierski y Eduard Fernández en 'El mal padre', de Roberto Bueso.

En la película, uno de los hijos de Santiago está a punto de convertirse en padre (Adam Jezierski). Esa circunstancia concentra el miedo a reproducir una conducta que conoce de cerca: crecer con un referente que no quiso ejercer como tal y que convirtió su propia distancia en una forma de autoridad.

La película plantea si es posible cortar esa transmisión. El hijo que espera no solo enfrenta la relación con Santiago, también debe decidir qué hará con todo aquello que aprendió de él, incluso con lo que rechaza.

Bueso sitúa esa pregunta en una masculinidad que ha empezado a revisar sus modelos. “Somos una generación que ha revisado precisamente los roles del hombre en torno a la crianza, a la paternidad”, ha afirmado durante la entrevista.

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Un drama con momentos de humor negro

Santiago es un hombre con prestigio intelectual y con una gran necesidad de reconocimiento. Bueso lo presenta como alguien que buscó ser admirado y que priorizó esa aspiración sobre el cuidado de sus hijos.

Pero es un hombre que no aparece como una figura que pueda ser reducida a una sola definición. Es duro, injusto y egoísta con sus hijos, aunque la historia también muestra sus contradicciones y el momento en que su fragilidad lo obliga a aceptar que necesita de ellos.

La película alterna el drama con humor muy negro. Santiago utiliza la ironía y los comentarios hirientes para sostener su posición frente a sus hijos, incluso cuando la convivencia lo enfrenta con aquello que no quiere admitir.

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La convivencia entre Santiago y sus hijos no elimina el pasado. Cada conversación revela una necesidad distinta: perdón, explicación, reconocimiento o distancia. La casa vuelve a reunirlos, pero de cada uno de ellos dependerá cómo gestionen el peso de la herencia de su progenitor a nivel emocional en el futuro.