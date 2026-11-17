Ilustración de un divorcio.

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La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Alicante ha mantenido una pensión compensatoria indefinida de 500 euros mensuales para una mujer de 50 años separada que dedicó la mayor parte de los 26 años de matrimonio al cuidado de la casa y de sus cinco hijos. La resolución también confirma que conservará la custodia exclusiva de los dos hijos menores tras el divorcio.

La Sala ha concluido que existe un desequilibrio económico entre los excónyuges. La mujer carece de estudios acreditados y, según recoge la sentencia, tiene escasas posibilidades de acceder al mercado laboral. Durante el matrimonio trabajó en negocios de su esposo, un empresario con actividad en España y Marruecos, pero cesó en esas empresas cuando interpuso la demanda de divorcio. El hombre, en cambio, mantuvo una actividad laboral y empresarial constante. Se casaron en Marruecos en 1998 y los dos adquirieron la nacionalidad española en 2011. La familia tuvo cinco hijos.

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Tras la ruptura, la madre pidió un régimen ordinario de visitas para los tres hijos que entonces eran menores. El mayor, nacido en 2006, ya había alcanzado la mayoría de edad cuando la audiencia resolvió el recurso. La primera sentencia limitó las estancias del padre a un fin de semana al mes, sin pernocta, con jornadas de sábado y domingo entre las 10:00 y las 19:00. Esa limitación tuvo en cuenta una denuncia por amenazas continuadas contra la mujer que se presentó después de la demanda de divorcio.

La pensión no busca igualar las economías, sino compensar el perjuicio del divorcio en la mujer

El tribunal ha sostenido que los 500 euros mensuales no buscan igualar las economías de ambos, sino compensar el empeoramiento que el divorcio provoca en la situación de la mujer. La cuantía no subirá, como pidió ella, ni bajará, como solicitó el padre. La pensión tendrá carácter indefinido, con actualización anual conforme al índice oficial que corresponda.

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La cuantía varía según ingresos, necesidades del menor y otros factores. El juez decide basándose en criterios de proporcionalidad

La sentencia ha conservado también la pensión de alimentos de 600 euros mensuales para cada hijo. La Sala ha rechazado también tanto la petición del hombre de reducirla como la reclamación de la mujer para elevarla. Los pagos deberán contar desde la fecha de presentación de la demanda de divorcio, aunque se descontarán las cantidades que el padre hubiera abonado antes por ese mismo concepto.

El empresario declaró en España ingresos de 69.000 euros como trabajador por cuenta ajena durante 2023, a los que se sumaron otros 30.000 euros procedentes de dos sociedades en las que participa, entre las que se citan empresas, naves e inmuebles en Marruecos, así como una mercantil en España con 22 trabajadores. Pese a ello, la Sala ha señalado que los beneficios de parte de esos negocios no resultan fáciles de cuantificar.

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