Militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania atienden a un soldado de Países Bajos. (Reuters/Fabrizio Bensch)

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Más de 500 militares de Países Bajos recibieron formación de sus compañeros ucranianos en un taller práctico en el frente de guerra. Así lo confirmó la ministra neerlandesa de Defensa, Dilan Yeşilgöz-Zegerius, durante el Foro Europeo de Innovación en Defensa, celebrado el 11 de noviembre en La Haya. El taller al que asistieron los militares neerlandeses permitió conocer el funcionamiento del Comando de Lecciones Aprendidas de Ucrania. Esta estructura emplea una aplicación que recoge experiencias de combate y las convierte en soluciones prácticas.

Explicó que este intercambio muestra un cambio en la relación entre los aliados europeos y Ucrania, ya que Kiev, sostuvo, ya no debe ser visto solo como un país que solicita ayuda militar ante la invasión rusa, sino como un socio que aporta conocimientos sobre la transformación de la guerra. Yeşilgöz-Zegerius afirmó que la experiencia acumulada por las fuerzas ucranianas ha convertido al país en una referencia para los ejércitos europeos. “Hoy somos nosotros quienes llamamos a la puerta de Ucrania”, dijo.

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Ucrania traslada las lecciones del frente

La guerra en Ucrania mantiene el peso de las trincheras y la artillería, pero ha incorporado el uso continuado de drones e inteligencia artificial. Yeşilgöz-Zegerius señaló que esas herramientas han convertido amplias áreas del frente en zonas expuestas a ataques constantes, aunque también cumplen funciones logísticas y sanitarias. Los drones sirven para transportar alimentos y munición a posiciones aisladas. La ministra mencionó además la evacuación de un soldado herido mediante un dron de transporte. Para la responsable neerlandesa, estos casos reflejan hasta qué punto la tecnología forma parte de las tareas de las unidades desplegadas.

La viceministra de Defensa de Ucrania, Anna Hvozdiar, resumió esa dinámica con una frase citada por Yeşilgöz-Zegerius: “La guerra moderna es una carrera de innovación”. La titular neerlandesa de Defensa pidió a Europa que acelere el desarrollo de capacidades militares sin esperar a que un conflicto lo imponga. Reclamó reducir procedimientos burocráticos y revisar normas que, según afirmó, dificultan una respuesta rápida ante necesidades operativas y cómo estas tecnologías pueden reducirlo.

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha insistido en "seguir apoyando a Ucrania". "No nos podemos olvidar de Ucrania porque sigue sufriendo", ha añadido la ministra, que ha señalado que están trabajando en un nuevo envío de material. (Fuente: Ministerio Defensa)

Empresas neerlandesas prueban tecnología

La cooperación también alcanza a la industria de defensa de Países Bajos. La ministra indicó que empresas neerlandesas pueden probar y ajustar sus desarrollos en condiciones de combate, con información directa de unidades ucranianas. Yeşilgöz-Zegerius definió ese modelo como llevar a la industria “directamente a la trinchera”. Citó el caso de Intelic, que desarrolló la aplicación Nexus para conectar drones, radares y otros sensores utilizados por las unidades ucranianas. Según detalló, el sistema permite que estos equipos actúen de forma coordinada y contribuyan a la protección de los soldados.

Las Fuerzas Armadas neerlandesas, a su vez, obtienen experiencia sobre el empleo de esas tecnologías en un escenario bélico. La ministra defendió que el vínculo debe beneficiar a ambas partes. Países Bajos aporta apoyo financiero, político y militar, mientras Ucrania comparte conocimientos adquiridos en combate. Yeşilgöz-Zegerius pidió que los países europeos que han contribuido menos al respaldo a Ucrania asuman una parte mayor de la carga. “Si Ucrania cae, la amenaza también se acercará a ellos”, advirtió.

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