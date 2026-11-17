Equipo del restaurante Uliassi, en la costa de Senigallia (Instagram / @ristoranteuliassi)

Guardar

Las tres estrellas Michelin son mucho más que una categoría. Son muy pocos los cocineros que consiguen entrar en este selecto grupo, el de los chefs que han colgado en su puerta la placa con los tres ‘macarons’ que otorga la guía francesa. En Italia, este pequeño grupo de afortunados acaba de sufrir un duro golpe; la Guía Michelin 2027 le ha retirado la tercera estrella al conocido chef Mauro Uliassi, de la región costera de Senigallia, tras ocho años defendiendo esta categoría.

La Guía Michelin Italia 2027 se presentó la semana pasada en el Teatro Municipale de Piacenza, y otorgó una estrella a 24 restaurantes y ascendió a tres a dos estrellas Michelin. Sin embargo, la guía no ha sumado este año ningún nuevo establecimiento a la categoría máxima. Así, la lista italiana de restaurantes con tres estrellas pasó de 15 a 13 locales, con la salida de Uliassi y la de Quattro Passi, que dejó la selección por el cierre de su local.

PUBLICIDAD

Mauro Uliassi se enteró de la mala noticia pocos días antes de la presentación. La noticia le llegó por teléfono, de parte del director de los inspectores italianos. “No me lo esperaba, me enteré unos días antes de la presentación de la guía: me llamó el director de los inspectores italianos. Él también estaba muy apenado”, relataba el cocinero en una entrevista con Corriere della Sera.

Lejos de culpar a la guía, el chef ha querido asumir la responsabilidad del descenso. Uliassi describió el impacto emocional de la decisión con dureza. “Cuando recibí la llamada, me senté y asimilé el golpe: un puñetazo que te deja fuera de combate”, dijo en el cuestionario. Uliassi aclaró que su reacción no fue de enojo. “No estoy enfadado, estoy triste. Pero, como siempre digo, afronto la tristeza y la alegría de la misma manera: deben durar 48 horas; a partir de la 49.ª, hay que mirar hacia adelante”, explicó.

PUBLICIDAD

Entrada del restaurante Uliassi, en Senigallia (Web del restaurante)

El cocinero remarcó que asumir la responsabilidad del resultado es la única manera de aprender de él. “Lo importante, cuando se sufre un revés, es asumir la responsabilidad: si la eludes, no aprendes nada. Respeto mucho a Michelin, nos ha hecho recorrer un camino extraordinario”. No obstante, la salida de su restaurante de la lista ha provocado reacciones y quejas, tanto en medios de comunicación como en redes sociales, así como reclamaciones para que la guía explique con detalle los criterios que siguen los inspectores.

Uliassi adelantó que repetirá el método que usó junto a su equipo antes de alcanzar la tercera estrella. “Nos sentamos con los chicos, lo analizamos todo, diseccionamos nuestra forma de trabajar, encontramos los puntos débiles y los abordamos. Funcionó”, recordó. Por el momento, el italiano ha querido evitar cambios concretos. “Ahora mismo la situación está demasiado candente, no voy a tomar decisiones”, afirmó.

PUBLICIDAD

El momento más emocionante de la ceremonia llegó en el final, cuando los chefs de los trece restaurantes con tres estrellas subieron al escenario. Antes de que terminara la transmisión en directo, Massimo Bottura habló en nombre de sus colegas y quiso tener un gesto hacia el ausente Uliassi. “Queremos dar un fuerte aplauso a Mauro y Catia Uliassi y a todo el equipo del restaurante”, dijo el chef.

De caseta a pie de playa a restaurante Michelin

Nacido en una caseta de madera con vistas a la playa de Senigallia, entre el puerto del canal y el Adriático, Uliassi es hoy un restaurante elegante donde la innovación brilla con luz propia. Mauro y su hermana Catia lo inauguraron el 27 de mayo de 1990, siguiendo la estela del bar de sus padres. Por entonces, un joven chef servía platos sencillos de marisco y recetas caseras, elaboraciones que se fueron sofisticando poco a poco hasta conquistar a vecinos y visitantes.

PUBLICIDAD

La primera estrella Michelin de Uliassi llegó en 1995, la segunda en 2008 y el último galardón en 2018, cuando el chef oriundo de la región de Marche se unió a la selecta lista de restaurantes con tres estrellas. Lo que nació como un pequeño local familiar se convirtió en uno de los mejores restaurantes de Italia. El restaurante expresa su personalidad a través de menús como The Lab, que Uliassi y su equipo desarrollan cada año con nuevos platos para explorar combinaciones novedosas y atrevidas.