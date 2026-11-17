Imagen de archivo de un manifestante en favor del reingreso del Reino Unido en la UE. (Europa Press)

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La llegada del gobierno laborista de Keir Starmer resucitó el traumático debate que la política británica trató de mantener en el congelador desde hace años por miedo a revivir uno de los momentos más traumáticos de su historia. ¿Fue un acierto el Brexit? Una década después de la votación que se decantó por la salida del Reino Unido de la UE, los datos oficiales ya arrojan una foto panorámica del tremendo golpe que supuso para la economía británica: 100.000 millones de libras al año.

El debate ha ido en aumento en los últimos meses y el actual premier británico, Andy Burnham, reconoció que el Brexit “fue un error” y aseguró que el Reino Unido acabó perdiendo más de lo que ha ganado. La reacción a sus palabras ha llegado de la mano de algunos de los que hicieron campaña por abandonar la membresía en el bloque, que advierten de que el reingreso en la UE costará 750 millones de libras a la semana (900 millones de euros).

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La cifra ha aparecido en buses fletados para recorrer las principales calles de Londres. Pero, ¿de dónde sale? El grupo Stay Out (mantente fuera) ha basado su análisis en el presupuesto plurianual de la Unión Europea propuesto por la Comisión Europea de 2 billones de euros para el periodo de 2028-2034. La estimación parte de que un eventual regreso del Reino Unido a la UE incrementaría ese presupuesto y de que el país aportaría una contribución acorde con su tamaño y nivel de riqueza.

El dato falso que se usó para aludir al coste de permanecer en la UE

El argumento, sin embargo, recuerda mucho al que fue utilizado durante la campaña “Vote Leave”, que denunció que el Reino Unido debía poner más dinero respecto a los más pobres en Europa (España estaba entre ellos). La campaña habló entonces de la cifra de 350 millones de libras esterlinas, que, según estos, era lo que costaba al Reino Unido la pertenencia a la UE cada semana. La cifra fue reprendida por el jefe del INE británico, Andrew Dilnot, quien la calificó de “engañosa”.

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Este sábado se desarrollaron múltiples marchas en Londres donde las personas pidieron por el fin del Brexit y la reincorporación del Reino Unido a la Unión Europea

Dilnot señaló que el aporte del Reino Unido se calcula después de aplicar el reembolso y que también deben considerarse los pagos que reciben los sectores público y privado del país. Afirmó que presentar el monto bruto como si fuera neto resulta engañoso y debilita la confianza en las estadísticas oficiales. De nuevo, el estudio ha sido desmentido por el organismo estadístico. Dominic Cummings, director de Vote Leave, acabó recogiendo cable, sosteniendo que la cantidad bruta estaba subestimada y que la campaña podría excluir el reembolso británico porque no está garantizado.

Entre 2010 y 2014, la contribución neta británica a la Unión Europea, después de descontar el dinero recibido, fue de £7.100 millones anuales, equivalente a £136 millones por semana. Cummings cuestionó ese cálculo porque, según él, no contempla aportes del sector privado, como las multas impuestas por la Comisión Europea.

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Londres y Bruselas se vuelven a mirar

El debate sucede en un momento en el que un sector cada vez más grande de británicos parece estar dispuesto a rebajar las fricciones con Bruselas tras comprobar que ninguna de las promesas acabó cumpliéndose: ni se atajó la migración irregular ni el país tuvo bonanza económica.

Londres va con pies de plomo ante el miedo de que el debate dé alas al partido populista, Reform UK. Este viernes, el premier británico Andy Burnhall viajará a Bruselas para mantener la segunda cumbre bilateral en la que se prevé pactar la supresión de controles fitosanitarios, conectar los mercados de emisiones de carbono y crear un programa limitado que permitirá a los menores de 30 años estudiar o trabajar temporalmente al otro lado del canal de la Mancha. Meses atrás, en abril de este mismo año, el bloque selló un acuerdo con el Reino Unido que reactivó el programa estudiantil Erasmus.

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