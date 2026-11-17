Cientos de pasajeros en la estación de metro de Puerta del Sur durante la huelga del sector ferroviario del 17 de noviembre de 2026 (Captura de pantalla de una imagen de @Davx06 / X)

Guardar

La huelga del sector ferroviario ha dejado casi sin servicio a Cercanías Madrid durante la hora punta de este martes, con la supresión del 97,64% de los trenes incluidos en los servicios mínimos hasta las 10:30 horas, según los datos de Renfe.

La falta de circulaciones ha empujado a miles de usuarios hacia Metro y los autobuses, donde se han producido aglomeraciones en estaciones como Legazpi y Puerta del Sur.

PUBLICIDAD

El Ministerio de Transportes había fijado para la red de Cercanías una circulación del 75% en las franjas de mayor demanda, entre las 6:00 y las 9:00 horas, de 13:30 a 15:30 horas y de 18:30 a 20:30 horas. Fuera de esos horarios, el dispositivo establecía el 50% de la oferta habitual.

Sin embargo, Renfe ha comunicado que la red madrileña ha sufrido la supresión de casi la totalidad de los servicios mínimos previstos durante la mañana. La compañía ha situado el seguimiento de la huelga en el 12,08% entre los trabajadores de los turnos nocturnos y matinales.

La operadora ha pedido a los viajeros que eviten los desplazamientos no imprescindibles, recurran a medios alternativos y consulten el estado del servicio antes de acudir a las estaciones. También ha habilitado cambios y anulaciones sin coste para los pasajeros de trenes afectados.

PUBLICIDAD

Metro de Madrid, vuela 🕊️ https://t.co/LIpqRTKsCP — Alberto27❄️ (@Alberto27_CR) November 17, 2026

La huelga ha suprimido el 37,84% de los servicios públicos de Renfe

La incidencia no se ha limitado a la capital. En el conjunto de los servicios públicos de Renfe -Cercanías, Rodalies, Avant y Media Distancia-, las cancelaciones han alcanzado el 37,84% de las circulaciones previstas dentro de los servicios mínimos.

Después de Cercanías Madrid, los trenes Avant con destino a Valladolid han registrado la mayor afectación, con el 43,7% de los servicios mínimos suprimidos. En Rodalies de Cataluña, el porcentaje ha llegado al 40%.

Renfe también ha informado de cancelaciones del 11,11% en los servicios de proximidad de Extremadura, del 8,33% en Galicia, del 6,8% en Andalucía y del 6,09% en el corredor Este, que incluye la Comunidad Valenciana. En el País Vasco, la incidencia se ha situado en el 2,7%, mientras que Asturias y Cantabria han registrado un 0,8%.

PUBLICIDAD

En los trenes comerciales de Alta Velocidad y Larga Distancia -AVE, Avlo, Alvia, Euromed e Intercity-, la empresa ha cifrado las supresiones en el 12,2% de los servicios mínimos, con 786 viajeros afectados hasta media mañana. El corredor Nordeste, que conecta Madrid con Aragón y Cataluña, ha concentrado el mayor número de cancelaciones, con un 21,4%.

Usuarios de Rodalies y larga distancia han lamentado en la estación de Barcelona-Sants los retrasos y cancelaciones de sus trenes debido a la huelga convocada por el sindicato de maquinistas Semaf, en la primera jornada de las tres previstas para esta semana. Han criticado la falta de información y de transporte alternativo.

Los viajeros denuncian andenes llenos y dificultades para acceder a los trenes

La reducción de la oferta ferroviaria ha trasladado la presión a Metro de Madrid y a los autobuses. Metro ha puesto en circulación todos los trenes disponibles y ha registrado un 16% más de viajeros durante las primeras horas de la jornada, según ha informado la compañía a EFE.

PUBLICIDAD

El Consorcio Regional de Transportes de Madrid ha activado 27 autobuses interurbanos de refuerzo y ha coordinado un dispositivo con Metro, la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y el resto de operadores para responder al aumento de demanda.

Las cifras oficiales se han visto acompañadas de quejas de viajeros en redes sociales, donde varios usuarios han publicado imágenes de andenes llenos y han relatado problemas para acceder a los trenes.

En Legazpi, estación de la línea 6, @MaraMartnezCal2 aseguró que “la gente no deja pasar a los que salimos del tren, andenes colapsados”.

Metro de Madrid el día del hoy en Legazpi. La gente no deja pasar a los que salimos del tren, andenes colapsados. https://t.co/3mghQBbgIN — María Martínez Calero (@MaraMartnezCal2) November 17, 2026

Otra usuaria, @lauramadrid1, resumió la situación en ese mismo punto con el mensaje: “Así estamos en Legazpi, línea 6. Un horror hoy ir en metro”.

PUBLICIDAD

Así estamos en legazpi línea 6 Un horror hoy ir en metro y si se q hay huelga de renfe pero tampoco es muy distinto del dia dia https://t.co/tT26jlrfN4 — Madrileña zurda (@lauramadrid1) November 17, 2026

Las protestas también llegaron desde Puerta del Sur. El viajero @Davx06 afirmó que “no se podía ni andar por el andén de la gente que había” y cuestionó que hubiera “ocho minutos de frecuencia habiendo huelga de Renfe”.

@metro_madrid esta mañana no se podía ni andar por el andén de la gente que había en puerta del sur. No es normal 8 min de frecuencia habiendo huelga de Renfe https://t.co/C9LYAWBAVR — Davx99 🇪🇸 (@Davx06) November 17, 2026

Otro usuario, @MarcoPoloenZap, señaló que no pudo subir a tres trenes consecutivos: “Tercer tren sin poder coger, 25 minutos (de espera)”.

@metro_madrid Tercer tren sin poder coger, 25min... Metro de Madrid VUELA. https://t.co/UC6BJtdxO6 — Marco Polo en zapatillas (@MarcoPoloenZap) November 17, 2026

La jornada de huelga, convocada por sindicatos de Renfe y Adif, reclama mejoras de seguridad en la red ferroviaria y refuerzos de plantilla. El paro se mantiene hasta las 23:59 horas de este martes 17 de noviembre.