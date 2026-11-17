Un render biomédico hiperrealista ilustra partículas terapéuticas inhaladas alcanzando un tumor pulmonar, rodeado de células inmunitarias activadas y señales moleculares luminosas, mostrando una nueva estrategia de tratamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Según la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), se diagnostican 29.000 casos al año de cáncer de pulmón al año. De los cuales, según los últimos datos del INE en 2022, más de la mitad fallecieron. En este contexto se celebra el Día Mundial de esta enfermedad, que se conmemora cada 17 de noviembre y coincide con el anuncio del Ministerio de Sanidad de que revisará el sistema de cribado para detectar la enfermedad. Este tipo de cáncer ya es la enfermedad que más mata a mujeres en España.

“En vez de 8 de cada 10 defunciones en menos de cinco años, se mueren cuatro”, resumió el doctor Juan Carlos Trujillo, director del Servicio de Cirugía Torácica del Hospital de Sant Pau y co-coordinador del proyecto piloto Cassandra, sobre el efecto del diagnóstico precoz en el cáncer de pulmón.

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Entre el 70% y el 80% de los casos se detectan cuando la enfermedad ya está en fase avanzada, según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR). Esta demora explica la baja supervivencia del tumor, cercana al 20% a los cinco años del diagnóstico. El motivo es la propia evolución de la enfermedad, que puede avanzar durante meses sin provocar síntomas de cáncer de pulmón específicos, como tos persistente, pérdida de peso o dificultad respiratoria. Cuando estos aparecen, las opciones de un tratamiento con intención curativa se reducen de forma considerable.

En un consultorio oncológico, Cáncer de pulmón, el tumor más letal que España aún no criba: estas son las razones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto Cassandra invierte la proporción de muertes

El piloto Cassandra, impulsado por SEPAR junto a otras sociedades científicas, detectó en dos años un 3,2% de tumores pulmonares entre 1.500 voluntarios de entre 50 y 75 años, fumadores o exfumadores sin síntomas. De ese grupo, 48 personas tenían la enfermedad en fase inicial, un hallazgo que, según los responsables, reduce a la mitad la mortalidad de esos pacientes.

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“Estamos reduciendo prácticamente a la mitad la mortalidad y esto es muy interesante teniendo en cuenta que es el cáncer más mortal en todo el mundo”, señaló Trujillo en declaraciones recogidas por 3CatInfo. El especialista pidió además al Ministerio de Sanidad que tenga en cuenta estos resultados. “Necesitamos que utilice estos datos, nos dé apoyo y vea lo útil que puede llegar a ser”, afirmó.

La iniciativa trabaja ya con 16 centros sanitarios de nueve comunidades autónomas y prevé ampliarse a 20 hospitales. Su objetivo es reunir evidencia sobre la viabilidad y el costo-efectividad del cribado mediante tomografía computarizada de baja dosis (TCBD), la prueba que detecta lesiones pulmonares antes de que generen síntomas.

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Sanidad revisará el informe que rechazó el cribado en 2023

El Ministerio de Sanidad confirmó que pedirá a la Red Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (RedETS) que actualice el informe de 2023 que había desaconsejado el cribado poblacional de cáncer de pulmón. Aquel documento concluyó que la medida no era factible ni eficiente, ya que generaba un porcentaje elevado de falsos positivos y sobrediagnóstico, además de un costo económico considerable.

La contaminación del aire promueve el cáncer de pulmón en no fumadores.

Según fuentes del Ministerio citadas por la agencia Europa Press, el departamento decidió revisar su posición tras seguir “con interés” el desarrollo de Cassandra. La incorporación definitiva del programa a la cartera común del SNS exige, de todos modos, el consenso de las comunidades autónomas en órganos como la Ponencia de Cribado Poblacional.

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Avances en el tratamiento del cáncer de pulmón

Más allá del diagnóstico, el abordaje terapéutico avanza con la inmunoterapia y las terapias dirigidas contra el cáncer de pulmón, según el informe difundido por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM). En tumores con mutaciones de EGFR, el tratamiento adyuvante con osimertinib mejoró la supervivencia libre de enfermedad tras la cirugía. SEOM remarcó que garantizar el acceso equitativo al diagnóstico molecular sigue siendo uno de los principales desafíos pendientes en España.