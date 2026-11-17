Trailer 'El crimen de Pazos'

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La medianoche del 2 de abril de 2015, Jueves Santo, Isabel Fuentes dormía frente al televisor en su casa de Pazos, un pueblo pegado a Verín, en Ourense. Su marido, Aniceto Rodríguez, de 75 años, salió a golpear la puerta de los vecinos gritando que unos ladrones habían entrado y la habían matado.

Cuando llegó la Guardia Civil, Isabel seguía viva, en coma, con la cabeza destrozada por un martillo que apareció días después escondido bajo una caja de galletas. No faltaba nada en la casa y los cristales rotos no cuadraban con una entrada desde fuera. Desde el principio, fue raro para los investigadores.

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La hipótesis del robo se desmoronó antes de que nadie la formulara con rigor, pero el caso se tramitó como robo con violencia y así viajaron las pruebas al laboratorio. Todo se hizo mal desde el principio.

Un mes después, el 8 de mayo, Aniceto acuchilló a Isabel en la habitación 417 del hospital de Ourense mientras ella empezaba a recuperarse. Dejó una nota en gallego: “Isabel estás moi grave, cariño, e non te podo ver así. Espero que nos incineren xuntiños para sempre”. Fue condenado a 31 años de prisión y murió en la cárcel de A Lama en 2018. La jueza que denegó las medidas de protección que se pidieron para la víctima, sigue ejerciendo, ahora en la provincia de León.

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‘El crimen de Pazos’: un ‘true crime’ diferente

Es la historia real que reproduce El crimen de Pazos, la miniserie de tres episodios de 40 minutos que Netflix estrenó el 13 de noviembre, y que a diferencia de otros ‘true crime’, no intenta reconstruir lo ocurrido con fidelidad exhaustiva: para eso ya existe Desprotexida, el crimen de Pazos, el documental disponible en la misma plataforma que sirve para completar el caso.

Lo que hace la ficción creada por Ramón Campos y dirigida por Carlos Sedes es algo menos frecuente y más arriesgado: convertir el procedimiento (los informes, las llamadas, las solicitudes judiciales que no obtienen respuesta) en el motor dramático de la historia.

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Una imagen de 'El crimen de Pazos', serie creada por Ramón Campos para Netflix.

El género del ‘true crime’ televisivo suele construir su tensión alrededor de una pregunta: quién lo hizo. El crimen de Pazos descarta esa pregunta en los primeros minutos. No hay misterio sobre la identidad del agresor, y la serie no finge que lo haya. El espectador sabe, los investigadores sospechan, y la maquinaria judicial no se mueve, esos son los tres vértices de la estructura de la serie.

La tensión nace del desfase entre la distancia de lo que el sargento Elías Lago, interpretado por Tristán Ulloa, puede intuir y lo que el sistema le permite hacer. Él es consciente de que Aniceto aprovechará cualquier momento para terminar lo que empezó en su casa de Pazos, es decir, matar a su mujer, pero no podrá hacer nada para evitarlo.

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Así, el crimen que se produzca se superpondrá a los fallos institucionales y a las suspicacias de una comunidad que no actúa a pesar de las sospechas.

Pero aquí lo interesante es que las cartas se encuentran encima de la mesa desde el primer momento: no hay revelaciones de última hora, no hay giros narrativos imprevistos ni confesiones arrancadas en un interrogatorio. Por una vez, el sensacionalismo brilla por su ausencia.

Tristán Ulloa en 'El crimen de Pazos' (Netflix)

La base de la serie es la vida cotidiana de un policía inmerso en la burocracia y, en este caso, la burocracia puede ser más inquietante que cualquier revelación de último acto.

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Tristán Ulloa carga con el peso de la serie y lo sostiene. Su Elías no es un héroe ni un modelo de policía ejemplar: es un sargento recién llegado de Madrid que choca con el ritmo rural, que se desespera, que pide medidas de protección y recibe silencio. El trabajo actoral se apoya en la economía gestual, en miradas de contención y frustración, y se encuentra perfectamente arropado por un elenco de secundarios estupendo.

La dirección de Sedes prescinde de música incidental en largos tramos y mantiene la cámara pegada a los espacios institucionales —el cuartel, el juzgado, el pasillo del hospital— como si el escenario fuera otro personaje que frena la acción.

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Virtudes y problemas de la serie de Ramón Campos

La brevedad es otra virtud. Tres episodios que suman dos horas eliminan lo accesorio: no hay subtramas familiares desarrolladas, no hay flashbacks del matrimonio, no hay reconstrucción psicológica del agresor. Solo la visión de ese inspector que quedará toda la vida traumatizado por no haber podido salvar a la anciana.

La serie tiene, eso sí, un grave problema. Al centrar el relato en Elías, la mujer agredida queda reducida a un cuerpo en una cama de hospital, un objeto pasivo subordinado a una investigación.

La elección puede tener justificación narrativa —el papel de las autoridades y su responsabilidad son el tema a tratar—, pero el resultado es que una serie sobre violencia de género dedica más planos a la angustia del sargento que a la vida de la mujer que fue destruida, y eso es difícil de justificar.

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Fernando Fraga, Tristán Ulloa y Carlos Blanco, los tres policías que investigarán 'El crimen de Pazos' (Netflix)

El otro flanco débil es la dilatación. El guion estira la espera judicial sin modificar el tablero de juego del protagonista: Elías pide, le niegan, insiste, le vuelven a negar. La repetición transmite la asfixia burocrática, pero en el segundo episodio el mecanismo pierde fuerza porque el espectador ya entendió la trampa y la serie no le ofrece una variable nueva.

El crimen de Pazos funciona cuando obliga a sostener dos urgencias narrativas a la vez: la de probar una culpa y la de proteger una vida. Y eso, lamentablemente no siempre funciona. Sin embargo, a pesar de sus debilidades, nos encontramos frente a una serie sólida que trata de introducirse en otra vía del ‘true crime’ menos explorada y mucho menos morbosa y efectista.

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