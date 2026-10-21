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James Bond sale a subasta: así está la puja por algunos de los objetos más icónicos de la saga ‘007′

El traje de Skyfall o el vestido de Ana de Armas en ‘Sin tiempo para morir’ son algunos de los objetos más preciados dentro de más de 400 lotes

Imagen de la película "No Time to Die". Crédito: Nicola Dove, cedida por DANJAQ, LLC AND MGM. SOLO USO EDITORIAL
Imagen de la película "No Time to Die". Crédito: Nicola Dove, cedida por DANJAQ, LLC AND MGM. SOLO USO EDITORIAL
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James Bond está abierto a subastas. Y no nos referemos solo al papel protagonista en la próxima entrega de la saga, que aun anda en disputa, sino a la subasta que ha lanzado la empresa Propstore con una línea de 400 lotes de memorabilia del espía más famoso de la historia del cine, desde Dr. No (1962) hasta Sin tiempo para morir (2021). La puja, conocida como James Bond Online Auction, está disponible para ofertas de todo el mundo y se extiende hasta el 27 de octubre. Entre los objetos que salen a la venta figuran trajes, vestidos, pósteres, libros y una claqueta original de rodaje. La subasta recorre más de seis décadas de la saga protagonizada por distintos actores en el papel del agente secreto británico. ¿Qué se está subastando de James Bond? La casa Propstore puso en venta 400 lotes vinculados a la franquicia 007, con piezas que van desde el traje de Daniel Craig en Skyfall hasta el vestido de Ana de Armas en Sin tiempo para morir, además de pósteres originales y primeras ediciones de los libros de Ian Fleming. La subasta cierra el 27 de octubre.

El lote más destacado es el traje Tom Ford, la camisa y los gemelos que Daniel Craig usó en Skyfall (2012), con un valor estimado de hasta 53 mil dólares. También sale a la venta el vestido y las sandalias que lució Ana de Armas en su papel de Paloma en No Time to Die, con un precio estimado similar, cercano a los 53 mil dólares. Otro de los lotes centrales es un conjunto de 14 primeras ediciones de los libros de Ian Fleming, el autor de la saga, publicadas por la editorial Jonathan Cape. Se espera que esta colección supere los 50 mil dólares. La subasta incluye además un póster británico quad de Dr. No, con montaje en lino, valuado en hasta 22 mil dólares. A eso se suma una claqueta original de Octopussy (1983), que podría venderse por más de 10 mil dólares.

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Alastair McCrea, director de consignaciones de Propstore, explicó a The Hollywood Reporter por qué la franquicia mantiene un atractivo constante entre coleccionistas de distintas generaciones. “James Bond tiene un lugar único en la cultura popular, y el interés sigue siendo fuerte hasta el día de hoy”, afirmó McCrea. Según el directivo, Bond forma parte del cine desde hace más de 60 años, y cada generación tiene su propio actor favorito en el papel. “Una persona creció con Sean Connery, otra con Pierce Brosnan, otra con Daniel Craig, así que todavía se puede tener a tres generaciones de una misma familia debatiendo sobre quién fue el mejor 007”, agregó.

Rosamund Pike - James Bond
(MGM)

Las piezas más valiosas y sus precios estimados

McCrea señaló que eso explica el atractivo del coleccionismo vinculado a la saga: “Hay algo para todos, ya sean las películas, los actores, los gadgets, los pósteres, los vestuarios o el arte original”. Según el directivo, pocas franquicias de cine pueden decir lo mismo, y eso sostiene la fortaleza del mercado. McCrea también destacó el papel de las marcas asociadas a la saga, como Aston Martin y Omega, que según él mantienen alta la exposición del franquicia. Precisó que la era de Daniel Craig fue la que generó el mayor aumento de precios en coleccionables, algo visible en pósteres, guiones, libros y vestuarios.

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Esta subasta llega después de otra puja en línea organizada por Propstore con más de 300 objetos de Blade Runner 2049, dirigida por Denis Villeneuve. Esa subasta concluyó la semana pasada. Entre sus piezas más destacadas estuvo el abrigo que usó Ryan Gosling en la película, que se vendió por 201.600 dólares, un monto que incluye la comisión del comprador. La subasta de Bond se da en paralelo al proceso de casting en curso para elegir al próximo actor que interpretará a 007 en la próxima película de la saga, que será dirigida por Villeneuve. McCrea sostuvo que ese anuncio renovará el interés por la franquicia en los próximos años. “Las noticias sobre una nueva película en el horizonte siempre despiertan un interés renovado, y espero que eso crezca en los próximos años”, afirmó el director de consignaciones.

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