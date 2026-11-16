España

La policía detiene a un hombre que se inventó un aviso de bomba en la estación de Zaragoza porque llegaba tarde a su tren y no quería perderlo

El joven llegó a darles a los operadores del 112 una descripción detallada de la vestimenta y las características físicas del supuesto sospechoso

Un AVE dejando pasajeros en la estación de Delicias, Zaragoza. (Europa Press)
Un AVE dejando pasajeros en la estación de Delicias, Zaragoza. (Europa Press)
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Agentes de la Policía Nacional han detenido este lunes en Tudela (Navarra) al presunto autor de una llamada al 112 en la que alertaba falsamente de la presencia de un hombre con una mochila a punto de explotar en la estación de Zaragoza-Delicias. Al final, la investigación ha determinado que el joven se inventó la amenaza porque llegaba tarde para coger su tren.

El aviso se produjo el pasado 12 de noviembre. Según ha relatado el propio denunciante en su llamada, su novia se disponía a subirse a un tren con destino Tudela cuando, supuestamente, escuchó a un varón anunciar que su mochila tenía una bomba. De hecho, el joven les dio a los operadores del 112 una descripción detallada de la vestimenta y las características físicas del supuesto sospechoso.

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Unas declaraciones que obligaron a poner en marcha todos los mecanismos previstos para este tipo de alertas. Las autoridades procedieron al bloqueo y desalojo del tren señalado, movilizaron a efectivos policiales y llamaron a los servicios de emergencia para comprobar si había una amenaza real.

Ahora, tras varios días de investigación, los agentes han reconstruido lo ocurrido, concluyendo que la historia carecía de fundamento. El joven llamó con el único objetivo de justificar su retraso y evitar perder el tren. La detención se ha producido este 16 de noviembre en la localidad navarra, donde los agentes le imputan un delito de desórdenes públicos.

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Un delito que acarrea penas de prisión o multa

Desde el cuerpo de Policía han recordado que simular situaciones de peligro o comunicar falsas amenazas de bomba constituye un delito tipificado en el artículo 561 del Código Penal. La norma castiga a quien “afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual es necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento”.

Un policía nacional ha muerto y otro ha resultado herido de extrema gravedad tras la explosión de una mochila en el barrio de Villafría, en Oviedo, durante una intervención policial que comenzó con el aviso de un tiroteo en el que una joven de 17 años recibió un disparo. (CEP)

Las penas previstas van desde los tres meses y un día hasta un año de prisión, o bien multas de tres a 18 meses. La normativa se aplica tanto a quien da la alerta directamente como a quien comunica de forma deliberada una amenaza sabiendo que es inexistente, siempre que ese aviso derive en el despliegue de recursos policiales o de emergencia.

La Policía Nacional ha subrayado también que este tipo de llamadas “no constituye una simple broma”, sino que cada aviso obliga a comprobar la posible existencia de una amenaza real y, si el protocolo lo exige, a desplegar unidades especializadas en desactivación de explosivos, conocidas como TEDAX-NRBQ, además de guías caninos y otros efectivos.

Calma ante el aumento de avisos por objetos abandonados

Además, este suceso se produce en un momento en el que están aumentando los avisos relacionados con maletas, mochilas y otros objetos abandonados en distintos puntos de España durante los últimos días. Ante esto, la Policía Nacional lanza un mensaje de responsabilidad y tranquilidad dirigido a la ciudadanía.

El cuerpo insiste en que la aparición de un objeto abandonado o la recepción de un aviso sobre una posible amenaza no implica necesariamente un riesgo real. Cada incidencia debe ser valorada y comprobada por los profesionales policiales, que disponen de protocolos específicos para determinar qué medidas de seguridad corresponden en cada caso.

Por ello, la institución ha pedido a los ciudadanos que no se dejen llevar por rumores, que eviten difundir informaciones sin contrastar y que confíen en la actuación de los efectivos. La propagación de mensajes alarmistas o de datos sin verificar, según el organismo, puede contribuir a aumentar de forma innecesaria la preocupación colectiva.

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