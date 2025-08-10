España Cultura

Si estás en Madrid en agosto, estas son las exposiciones que no puedes perderte

De la inmersiva de Cleopatra al reencuentro con ‘Doctor Zhivago’ en Madrid, estas son las propuestas a tener en cuenta durante el mes

Los extranjeros en España viven muchos choques culturales cada día.

Aunque parezca que en verano todo está cerrado y todo el mundo está de vacaciones, hay una ciudad que nunca descansa, y esa es Madrid. La capital del país tiene siempre abiertas sus puertas y en materia de ocio, entretenimiento y sobre todo cultura, hay pocas ciudades en todo el mundo que puedan rivalizar. Durante este mes de agosto no será diferente, ya que la ciudad cuenta con una amplia variedad de oferta cultural, que va desde lugares insignes como el Museo del Prado o el Thyssen-Bornemisza a otras algo diferentes como las exposiciones inmersivas

Estación Zhivago. 60 años de un rodaje épico

El equipo de 'Doctor Zhivago', con David Lean a la cabeza, recorre las calles de Madrid convertidas en Moscú para la película

Hubo un tiempo en el que Madrid se convirtió en Hollywood, y muchos grandes cineastas utilizaron sus calles y sus alrededores para filmar algunas de las grandes películas de los años 60. David Lean fue uno de ellos, y en 1965 aterrizó en Madrid para rodar uno de sus títulos más ilustres, Doctor Zhivago. 60 años después de aquella gran adaptación de la novela de Boris Pasternak con Omar Shariff o Julie Christie en su reparto, el Museo del Ferrocarril celebra su aniversario con una gran exposición que recoge algunas de las fotografías y anécdotas más interesantes de aquel rodaje.

Jurassic World: The Experience

Imagen de 'Jurassic World: The Experience'

Siguiendo con el cine, hace tan solo unas semanas que se estrenó Jurassic World: el renacer, la película protagonizada por Scarlett Johansson que recupera la afamada franquicia que comenzó en los 90 de la mano de Steven Spielberg. Pero es que todo el que pase por Madrid durante estos días podrá meterse de lleno en ese universo a través de la exposición Jurassic World: The Experience, que se encuentra en Espacio Ibercaja Delicias y que permite la posibilidad de que niños y mayores se sientan como si estuviesen en la Isla Nublar.

Paolo Veronese

Imagen de 'La disputa con los doctores en el templo' de Paolo Veronese (Museo Nacional del Prado)

El Museo del Prado es un pilar indispensable en estas fechas, tanto para los turistas que visitan Madrid como para los que pasan aquí los días más calurosos del año. Y se pueden hacen mucho más llevaderos con las obras de Paolo Veronese, uno de los maestros más brillantes y admirados del Renacimiento veneciano. Con obras como La unción de David, Marte y Venus con Cupido o la icónica La disputa con los doctores en el Templo, se trata de una gran oportunidad de descubrir a uno de los pintores menos conocidos de la época con esta primera gran exposición monográfica en torno a su figura.

Ayako Rokkaku. Para los momentos en que te sientes paraíso

Imagen de la artista japonesa Ayako Rokkaku

La artista japonesa Ayako Rokkaku ha conquistado el panorama internacional con sus pinturas coloridas y enérgicas realizadas con las manos. Su estilo naíf, cercano al manga, rebosa vitalidad y se despliega ahora en una exposición monográfica en Espacio SOLO. Más allá de los lienzos, la muestra incluye esculturas, instalaciones y piezas de gran formato que convierten la sala en un verdadero “paraíso” sensorial. Rokkaku no solo pinta: construye universos donde la inocencia y la alegría tienen cabida en cualquier etapa de la vida. Situada en el Museo Thyssen-Bornemisza, su entrada tiene un coste de 12 euros, pero la visita, guiada por personal especializado, garantiza una experiencia inmersiva y única.

La memoria. Viaje emocional por los cómics de Paco Roca

La exposición 'La memoria. Viaje emocional por los cómics de Paco Roca' es una de las actividades destacadas que se puede disfrutar en Madrid durante este verano

El dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional del Cómic, despliega en esta exposición una mirada íntima y emocional sobre su obra. La muestra recorre su trayectoria a través de originales, bocetos y materiales inéditos que permiten al visitante entrar en los procesos creativos que han dado vida a títulos emblemáticos como Arrugas o La casa. El hilo conductor es la memoria, no solo como tema recurrente, sino también como herramienta narrativa. Es un homenaje al cómic como medio para contar lo cotidiano desde la ternura y la profundidad. Situado en el Instituto Cervantes (Calle Alcalá 49), este plan es perfecto para una tarde veraniega con aire acondicionado y mucha sensibilidad gráfica. Entrada gratuita y disponible hasta el 22 de septiembre.

