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Avance semanal de ‘Valle Salvaje’ del lunes 16 al viernes 20 de noviembre: Mercedes se infiltra en la Casa Pequeña y Manuela se enfrenta a don Hernando

La serie de La 1 mantiene en vilo a la audiencia con la inminente fiesta en honor a Lucas y los planes de don Hernando

Mercedes se viste de caballero para pasar por el apoderado en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Mercedes se viste de caballero para pasar por el apoderado en 'Valle Salvaje' (RTVE).
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La celebración en honor al pequeño Lucas se convertirá en el escenario de importantes enfrentamientos en Valle Salvaje. Los preparativos de la fiesta avanzan, pero detrás de los preparativos se esconden secretos, engaños y decisiones que pueden cambiar el futuro de varios de sus protagonistas. Manuela continúa atrapada en los planes matrimoniales de su padre, don Hernando, que no piensa renunciar a su propósito de casarla con Alejo.

Sin embargo, la joven empieza a encontrar fuerzas para rebelarse, especialmente gracias al apoyo de Braulio. Y es que Alejo está dispuesto a descubrir qué oculta el marqués y Victoria, Mercedes y Enriqueta tendrán que recurrir a una estratagema insólita para sacar adelante sus planes.

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Capítulo 524 del lunes 16 de noviembre

La cuenta atrás para la fiesta de Lucas aumenta los nervios de Manuela. La joven teme que don Hernando aproveche la reunión para anunciar oficialmente su boda con Alejo, lo que complicaría todavía más cualquier intento de oponerse a sus deseos. En medio de esta angustia, Braulio le entrega una misteriosa nota para citarla en el bosque. Allí consigue tocar su fibra más sensible al recordarle que no merece vivir causando sufrimiento a los demás y que es una mujer extraordinaria.

Mientras tanto, Alejo decide pedirle explicaciones al marqués sobre su empeño en organizar su matrimonio. También él y Luisa empiezan a plantearse si deben seguir aceptando las decisiones que sus respectivas familias toman por ellos.

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En la Casa Pequeña, el engaño de Enriqueta empieza a hacer aguas. El notario desconfía de la operación del molino y exige conocer personalmente al representante de Dámaso. Victoria teme que sus maniobras acaben teniendo consecuencias legales para las tres mujeres.

Además, Francisco vuelve a pedirle matrimonio a Pepa con una joya como regalo, pero la joven sospecha que el criado podría haber conseguido el dinero de manera poco honrada. Por otro lado, Genaro continúa husmeando en la habitación de Bárbara, mientras Matilde intenta averiguar qué le sucede. Todos empiezan a sospechar que el joven esconde intenciones preocupantes. En la Casa Grande, Rafael insiste en que Lucas y María merecen exactamente el mismo trato, pese a las advertencias de Rosalía sobre las diferencias sociales.

Luisa y Alejo deciden exprimir el momento en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Luisa y Alejo deciden exprimir el momento en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 525 del martes 17 de noviembre

Don Hernando tiene nuevos planes para la celebración y encarga a Francisco una tarea relacionada con los invitados. El cometido parece estar conectado con una carta que recibió desde la Corte días atrás, aunque el marqués no aclara qué pretende conseguir con sus movimientos.

Por otra parte, Leonor intenta que Rosalía deje de alimentar sus sentimientos hacia Rafael. Considera que su hermana debería ser prudente y no hacerse ilusiones sobre una relación que podría terminar perjudicándola.

La tensión también aumenta entre Enriqueta, Victoria y Mercedes. Las dos últimas reprochan a su compañera que las haya involucrado en una operación que amenaza con descubrirse. Sin embargo, Enriqueta asegura que encontrará la manera de solucionar el problema con el notario.

La gran sorpresa llega de la mano de Manuela. Después de las palabras de Braulio y de reflexionar sobre su situación, la joven reúne el valor necesario para acudir ante su padre y comunicarle algo que no esperaba escuchar: no está dispuesta a casarse con Alejo.

Genaro promete no volver a mencionar el ensayo en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Genaro promete no volver a mencionar el ensayo en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 526 del miércoles 18 de noviembre

La negativa de Manuela provoca un nuevo enfrentamiento familiar. Don Hernando intenta acercarse a su hija para recuperar su confianza, pero pronto deja atrás las buenas maneras y le exige que obedezca sus órdenes. La joven se siente cada vez más acorralada ante la actitud autoritaria del marqués.

Mientras tanto, Alejo descubre que tanto Hernando como Francisco le están ocultando información sobre la fiesta. Decidido a conocer la verdad, busca respuestas en el mayordomo. José Luis también quiere explicaciones sobre los preparativos y los invitados que acudirán a la celebración.

En otro escenario, Rosalía recibe una noticia que la inquieta: habrá baile durante la fiesta. Ante su falta de experiencia, pide ayuda a Rafael, que se ofrece personalmente a enseñarle. Los ensayos permiten que ambos compartan nuevos momentos de complicidad.

Por último, Atanasio tiene una idea para desenmascarar a Genaro. Propone que participe en el servicio durante la celebración, convencido de que alguno de los asistentes podría reconocerlo como comisario de la Santa Inquisición.

Hernando trata de volver a acercarse a su hija sin éxito en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Hernando trata de volver a acercarse a su hija sin éxito en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 527 del jueves 19 de noviembre

Enriqueta cree haber encontrado una salida al embrollo del molino, aunque su propuesta deja desconcertadas a sus compañeras. Su solución consiste en caracterizar a Mercedes como un caballero para que pueda presentarse ante el notario como el supuesto apoderado de Dámaso. Una ocurrencia que Victoria y Mercedes terminan aceptando, pese a sus dudas.

Por su parte, Manuela vuelve a enfrentarse a don Hernando. Esta vez, el marqués le comunica una información de enorme trascendencia que cambia por completo la situación. La revelación deja a la joven sin capacidad de reacción y termina obligándola a aceptar los planes matrimoniales que tanto había intentado evitar.

Alejo, entretanto, decide pasar a la ofensiva contra su futuro suegro y prepara una maniobra para frustrar sus intenciones. Genaro también empieza a inquietarse ante la posibilidad de que alguno de los invitados descubra su verdadera identidad.

Enriqueta transforma a Mercedes en caballero en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Enriqueta transforma a Mercedes en caballero en 'Valle Salvaje' (RTVE).

Capítulo 528 del viernes 20 de noviembre

La situación de Rosalía vuelve a complicarse por culpa de José Luis. El antiguo duque aprovecha sus inseguridades para hacerle creer que no está preparada para codearse con los invitados de la fiesta. Sus palabras hacen mella en la joven, que empieza a dudar de si debería acudir pese a los esfuerzos de Rafael por ayudarla a desenvolverse en el baile.

En la Casa Pequeña, Enriqueta lleva finalmente a la práctica su disparatado plan. Mercedes aparece transformada en un caballero para representar al apoderado de Dámaso, provocando el asombro de Victoria ante el resultado de la caracterización.

Mientras tanto, Braulio vuelve a intentar que Manuela le explique qué sucede realmente con don Hernando. La joven, incapaz de seguir soportando sola la situación, termina contándole los verdaderos planes de su padre y el motivo por el que se ha visto obligada a aceptar el matrimonio.

La semana concluirá con Alejo preparando una arriesgada estrategia para la fiesta. Su intención es acercarse a los nobles convocados por el marqués y averiguar qué relación tienen con sus misteriosos preparativos. Una jugada que podría poner en peligro los planes de Hernando justo cuando cree tenerlo todo bajo control.

Enriqueta transforma a Mercedes en caballero en 'Valle Salvaje' (RTVE).
Enriqueta transforma a Mercedes en caballero en 'Valle Salvaje' (RTVE).

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