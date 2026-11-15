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Javier Mejorada, el primer futbolista de Madrid que juega con una prótesis: “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado con los años”

El jugador del ADEPO (Vallecas), club en el que ha jugado toda la vida, relata a ‘Infobae’ su trayectoria en los campos de la comunidad

Javier Mejorada
Javier Mejorada. (cedida)
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Javier Mejorada (Madrid, 2002) nació sin tibia derecha y, siendo un bebé, tuvo que pasar por quirófano para poder llevar una prótesis y caminar adecuadamente. No tiene claro si fue al cumplir el año o los dos, pero sí que si no le llegan a hacer esa operación, “no podría llevarla ahora mismo ni de la misma manera”.

Hoy, a sus 24 años, es el primer futbolista de la Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM) en jugar con una prótesis. Empezó a los cinco años, cuando se apuntó al fútbol sala con sus amigos, aunque también recuerda bajar todos los días al parque con su padre a jugar. Después llegó el fútbol 7 y el 11 en el colegio, hasta llegar a los nueve años, cuando se pasó a la competición federada.

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Javier Mejorada
Javier Mejorada. (cedida)

Su club es el ADEPO (Vallecas), en el que ha estado cerca de 13 o 14 años. “De pequeño la verdad que sí que metía muchos goles”, admite en conversación con Infobae. Sin embargo, con el paso de los años y las exigencias físicas de los delanteros, le fueron retrasando la posición. Sabe que no tiene la velocidad de sus compañeros", pero no se compara con nadie.

Ahora se mueve más en la posición de 10. “Juego bastante bien en equipo y asociándome, así que juego más desde abajo”, apunta. Su prótesis es la de siempre: “No conozco otra cosa”, dice, y con eso hay que “tirar para adelante”. “No hay cosas que me cuesten más o menos, sino cosas que he adaptado por los años”, resume.

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Javier Mejorada
Javier Mejorada. (cedida)

Uno de sus mayores retos llegó al pasar de juvenil a sénior. Mejorada no sabía si seguir jugando al fútbol o no y se perdió la pretemporada. “Me quedé de vacaciones”, reconoce entre risas. Cuando decidió, los equipos ya estaban cerrados, y cuando fue a probar con otro club, se lesionó el tobillo. Con tres semanas de baja por delante, decidió dejarlo. Fue entonces cuando recibió la llamada de su antiguo club para que volviera.

Además, desde la pandemia también ha pasado tiempo en los banquillos. Ha entrenado desde benjamines, alevines, infantiles, cadetes y hasta juveniles. “Llevar un equipo es algo que me gusta mucho”. Es más, muchas veces decidía ir con “sus chicos” antes que a su propio partido. “Al fin y al cabo es un trabajo”, sentencia. No obstante, este año ha tenido que dejarlo: “Con la oposición es imposible”, lamenta.

Y es que Javier acabó la carrera de INEF y ahora está estudiando la oposición para ser profesor de Educación Física. Entre semana, su rutina es de estudio, entrenamientos y gimnasio. Los fines de semana cambia el chip: “Me gusta quedar para tomar algo con mis colegas, jugar al mus, me gusta salir de fiesta también”.

Javier Mejorada
Javier Mejorada. (cedida)

La familia es el pilar. “Vienen a todos los partidos, no se saltan uno”, cuenta, y si faltan es “por un caso excepcional”. De pequeño, si la prótesis daba algún problema, sus padres se encargaban de que todo estuviera listo para jugar el domingo.

Algo parecido a lo que dice su referente para referirse a la clave de por qué España es campeona del mundo. “Me parece un tipazo”, dice sobre Luis de la Fuente, al que ha tenido la oportunidad de conocer y que define como “superhumilde”. Le gusta, además, sus orígenes: “Es un tío que viene del trabajo, de categorías inferiores”, apunta.

Javier Mejorada
Javier Mejorada. (cedida)

Su gran ilusión es poder volver a entrenar. Al ser posible a un equipo de Primera División, aunque hoy lo ve “complicado”. Es del Real Madrid, pero se siente cerca del Rayo Vallecano, y no pone condiciones. “Como si entreno a cualquier equipo, la verdad, no me importa”, concluye.

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