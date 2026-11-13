Entrevista de Jordi Wild | Feijóo se compromete a dejar la jubilación en 67 años pero no a bajar los impuestos: “No me creo los datos”

Alberto Núñez Feijóo, presidente y candidato del PP, entrevistado por Jordi Wild.

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Alberto Núñez Feijóo grabó este jueves su entrevista con Jordi Wild, solo horas después del revuelo por la cancelación de Santiago Abascal. Debates aparte, el presidente y candidato del PP se enfrentaba al compromiso más arriesgado de la campaña a las elecciones generales del 29-N, por inédito: frente a un streamer con una inmensa repercusión, con un cuestionario minucioso y dos verificadores para fiscalizar cada uno de los datos que se pongan sobre la mesa.

La emisión ha sido este viernes a las 10:00 horas, tras Ada Colau y antes que Pedro Sánchez. Jordi Wild ha comenzado con una confesión: “Pensaba que serías el que me diría que no o el último que me diría que sí, y fuiste el primero”. Núñez Feijóo ha reconocido el “enorme impacto” de su interlocutor, al que sigue gente de su gabinete, y su deseo de querer explicarse para desmentir “falsos relatos” y que se le pueda juzgar “con un conocimiento más profundo”.

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El interrogatorio ha comenzado por Vox. ¿Cuál es su principal diferencia con el partido de Abascal? “La idea de Europa no la comparto -ha admitido el candidato del PP- y el estado de las autonomías en el que ellos no creen, yo sí creo”. Considera sin embargo que sus potenciales socios han “ido modulando” su discurso estos últimos años y se niega a hablar de bloques, de lo que culpa a Sánchez: “El Gobierno ha dividido a los españoles. El presidente intenta derrotar a la mitad de España”.

El presidente y candidato del PP se ha sometido a las preguntas del conocido streamer.

“Creo que hay una ocultación de gastos”

Ha recordado Núñez Feijóo -ya lo ha mencionado en alguna otra ocasión- que él votó a Felipe González en 1982. “Hay un PSOE que conozco y está el PSOE de Sánchez, que vive de la fractura. Yo me he entendido con mucha gente del PSOE y tengo amigos”, ha subrayado.

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Ya en materia económica, y como hizo en El Hormiguero, el dirigente ha garantizado la revalorización de las pensiones conforme al IPC, así como no ampliar la edad de jubilación. Lo que no ha podido asegurar es que vaya a bajar los impuestos, si bien su planteamiento es hacerlo. Pero no se cree los datos: “Creo que hay una ocultación de gastos, compromisos plurianuales que desconocemos”. Así, su política concreta solo podrá establecerse una vez haya auditado los años de gestión socialista.

La entrevista ha continuado por el absentismo laboral, preguntándose el político “cómo es posible que la mayoría -de ausencias- se den los lunes y los viernes”, o por la deuda pública, la de España y la de la Xunta durante su mandato. ”Yo he conseguido superávit en los últimos presupuestos de Galicia", ha asegurado, y tiene “claro” que lo lograría también en el Gobierno central. “Nos hemos endeudado más que nunca y hemos recibido más dinero que nunca. Es un asunto muy serio”, ha criticado.

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Alberto Núñez Feijóo en 'The Wild Project'.

“El responsable es Marruecos”

El siguiente tema ha sido Ceuta. ¿Qué hubiera hecho si hubiera sido él el presidente? “Lo primero, hacerle caso a los informes del CNI”, ha contestado. Núñez Feijóo cree que pudo anticiparse y detenerse la “invasión”. “Lo que ha pasado es de una gravedad que no somos conscientes”, ha sostenido. “Aquello es una ciudad donde las culturas confluyen. Ahora, nadie está a favor de esto, nos han tomado el pelo”. “¿Y quién es el responsable de esto?”, ha reaccionado Wild. “Marruecos”, ha zanjado el candidato.

“Toda la información que se le ha ocultado a los españoles yo no se la voy a ocultar”, ha continuado Núñez Feijóo, que ha afirmado que “tuvo que ser el jefe de la oposición”, en alusión a sí mismo, quien acudió a Europa para lograr una condena por lo ocurrido. Al hilo de la inmigración, Jordi Wild ha abordado la prioridad nacional: “La prioridad nacional es cambiar al gobierno”, ha saltado el entrevistado. “Esa ha estado bien, esa estaba pensada, ¿eh?“, se ha reído Wild, quien ha reformulado para que no se escapara de la respuesta.

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Núñez Feijóo ha antepuesto que ”todo se hará en el marco de la ley". “Ahora, también te digo -ha puntualizado-: hemos visto que en España hay aproximadamente 2,5 millones de personas que cobran el Ingreso Mínimo Vital (IMV). La información que nos han trasladado es que hay medio millón de inmigrantes cobrándolo sin haber trabajado una sola hora en el último año. Les voy a establecer un camino hacia el empleo y van a tener la obligación de asumir un empleo y si no quieren, se le irá disminuyendo la ayuda hasta el cero”. A su juicio, y como conclusión, “lo irregular no puede producir derechos”.

Jordi Wild, durante la entrevista a Alberto Núñez Feijóo.

“No han logrado dividirnos”

Tras responder a preguntas sobre su célebre fotografía con el narcotraficante Marcial Dorado, que ya ha hecho en numerosas ocasiones, Wild ha regresado a 2026, de hecho a la última semana para referir revelaciones de Koldo García que apuntan a que el PP se habría ofrecido a evitar su pena de prisión o pagarle a cambio de “mentir” sobre Sánchez y el Gobierno. “¿Te fijas en lo que dice Koldo? ¿Esa es tu fuente? (...) ¿Tú crees que a Koldo le vas a ofrecer un millón de euros y no los va a coger"?, ha preguntado Núñez Feijóo, que asegura que esa información “es falsa” y que se está actuando contra quienes la han difundido y dado por buenas las palabras de un condenado para el que el PP pidió 30 años de cárcel.

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Siguiente asunto: Isabel Díaz Ayuso. Wild ha mencionado la supuesta pugna por el liderazgo, para concluir: “¿Qué opinas de ella como activo político y como persona?" El candidato ha comenzado zanjando cualquier duda: “No han logrado dividirnos”. (...) Ayuso es un activo de mi partido. ¿Que somos estilos distintos? Por supuesto. Pero el PP no es una secta y yo no soy Sánchez". Sobre el ático, Wild ha preguntado a su entrevistado: “Como gestor, ¿te parece que 6,7 millones de euros para una oficina son asumibles?“. El político ha respondido que ”si tuviéramos tiempo para contar en qué hemos metido 7 millones de euros en España...“. ”Si eso no es nada", ha asegurado.

Ya en los minutos finales, sobre sus rivales, ha dejado a Colau como una mala alcaldesa de Barcelona, a Abascal como una persona con el mérito de haber levantado de la nada un partido a ser tercera fuerza en el Congreso y a Sánchez, como una “decepción”.

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