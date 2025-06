La historia de la primera mujer ‘trans’ de la Patagonia que logró desafiar las convenciones: “La minería me salvó la vida”

Tráiler 'Miss Carbon', película protagonizada por Lux Pascal y dirigida por Agustina Macri, basada en una historia real

Según un mito del asentamiento minero de Río Turbio, en la Patagonia, tras un derrumbe en una de las galerías subterráneas, una mujer entró a buscar a su esposo y nunca nadie la vio salir de ahí. La leyenda que se extendió es que su espíritu quedó ahí encerrado y que, por esa razón, algunos mineros habían desaparecido tras ser seducidos por esa presencia femenina a la que denominaban la ‘viuda negra’.

Por esa razón, nunca dejaban entrar a las mujeres a las minas, y muchísimo menos, trabajar en ellas. Solo podían acceder el día de Santa Barbara, el 4 de diciembre, cuando se celebraba el título de ‘la reina del carbón’.

Cómo Carla Antonella Rodríguez desafió al sistema

En ese contexto se desarrolla Miss Carbón, película de Agustina Macri (hija del ex-presidente de la nación Mauricio Macri), que se basa en la historia real de una mujer transexual, Carla Antonella Rodríguez (más conocida como Carlita), que se encargó de romper con todo este cúmulo de supersticiones que escondían un machismo estructural al convertirse en la primera minera que desarrolló su carrera profesional en ese entorno profundamente masculino.

Lux Pascal en una imagen promocional de 'Miss Carbón' (Caramel Films)

“Yo no conocía la historia, me llegó a través de una crónica que Erika Halvorsen (que se encargaría de firmar el guion), escribió para la revista digital Anfibia, que aborda temáticas comprometidas. Me sorprendió mucho y allí vi la primera foto de Carlita, en blanco y negro dentro de la mina. Sentí una profunda conexión con ella y tuve claro que quería contar su historia”, cuenta Agustina Macri a Infobae España.

“Erika ha sido muy importante en mi vida, la única persona que me dio valor. Ella es oriunda de la misma localidad en la cual sigo viviendo y trabajando. Se encargó de darme luz y de darme mucho valor”, continúa Carlita.

Retroceso de los derechos de la comunidad LGTBI

La película surge en un momento delicado dentro de la industria de cine argentino, además de abordar un tema como los derechos de la comunidad LGTBI. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha puesto fin al apoyo del Gobierno a los tratamientos de cambio de sexo de los menores de 19 años y continúa en su empeño de abolir todos sus derechos.

Agustina Macri piensa que hay que seguir luchando. “Recuerdo el momento en el que empecé a dirigir y veo el momento en el que nos encontramos y no me lo creo. Es difícil de entender que hayamos llegado a este retroceso en tan poco tiempo. Después de tantos años de lucha, todo se puede destruir más rápido de lo que se tarda en construirlo“, continúa Macri.

Lux Pascal y Paco León (en un pequeño papel), en 'Miss Carbón', de Agustina Macri

Con respecto a la situación de cine argentino, piensa que las coproducciones en estos momentos son una de las pocas soluciones posibles (Miss Carbon es, en efecto, en parte española).

“Es un momento muy complejo para Argentina, para los trabajadores audiovisuales, para la cultura, educación y los trabajadores del Estado. Yo soy una trabajadora del Estado también. El Estado está destruyendo el país desde adentro y con ‘desfinanciamiento’ las políticas públicas. Yo creo que hay que mirar más y volver a ser un poco más humanos, apoyar a la gente que realmente la está pasando muy mal”, reflexiona Carlita. “Yo trabajo en la minería. La minería es una empresa intervenida por el Estado nacional, que hoy en día también está reestructurada, pasando de público a privado con el gobierno de Javier Milei”.

Carla Antonella Rodríguez también piensa que ante el retroceso ideológico es más necesario que nunca repensarse y acompañarse, seguir luchando. “A mí la minería me salvó la vida, dignificó lo que yo era”, cuenta.

Miss Carbón está protagonizada por Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, que consigue inundar de luz una película en la que late el compromiso y la tolerancia por encima de todo.