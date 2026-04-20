La canción publicada en 1966 que Bruce Springsteen escucharía durante el resto de su vida: “Una voz llena de mala actitud”

FILE - Bruce Springsteen speaks to the audience during a concert with the E Street Band at the Olympic Stadium in Berlin, Germany, on June 11, 2025. (AP Photo/Markus Schreiber, File)

Desde hace ya más de 60 años, Bruce Springsteen es uno de los músicos más populares del mundo. Con temas tan populares como Born to Run, The River, Darkness On The Edge Of Town o Born In The U.S.A, entre muchas otras, hay bastante probabilidad de que estas sean una de las canciones favoritas de mucha gente. Pero, ¿tiene The Boss una canción favorita? ¿Alguna que escucharía sin parar?

En una entrevista con Stephen Colbert en 2021, el presentador le hizo al músico el llamado ‘The Colbert Questionert’. Una de ellas fue precisamente qué canción escucharía el cantante de rock para el resto de su vida. La respuesta no fue otra que Summer Wind, interpretada por Frank Sinatra en 1966, e incluida en su álbum Strangers in the Night.

La canción escogida por Springsteen originalmente era alemana. Nacida como Der Sommerwind y escrita por los compositores Heinz Meier y Hans Bradtke, Johnny Mercer la adaptó al inglés y Wayne Newton la grabó antes que Sinatra, pero fue la versión del cantante de Hoboken la que terminó triunfando.

Un recuerdo ligado a su infancia

De hecho, ha sido en varias ocasiones cuando el músico de Nueva Jersey ha reflexionado sobre lo mucho que le inspira el cantante y actor estadounidense nacido en 1915 en su mismo estado natal. En 1995 fue el encargado de inducirlo al Salón de la Fama del Rock and Roll.

En su discurso, recordó la primera vez que escuchó la voz de Sinatra: “Mi primer recuerdo de la voz de Frank salió de una máquina de discos, en un bar oscuro, un domingo por la tarde, cuando mi madre y yo fuimos a buscar a mi padre. Ella me dijo: ‘Escucha eso… ese es Frank Sinatra, es de Nueva Jersey’”.

En ese mismo discurso, Springsteen definió la voz de Sinatra como “llena de mala actitud, vida, belleza, emoción, un sentido desagradable de libertad, sexo y un conocimiento triste de las maneras del mundo”.

Julissa Reynoso le ha pedido al cantante que acuda a esta pequeña localidad de Guadalajara.

Springsteen no solo ha rendido tributo con palabras. A lo largo de su carrera, ha interpretado temas de otros músicos que admira, como muestra su álbum Only the Strong Survive, lanzado en 2022, quince versiones de canciones soul y viejo R&B.

Con más de 22 álbumes publicados, 20 premios Grammy (y 51 nominaciones), la carrera del apodado El jefe, parece no tener fin. A sus 76 años, el cantante sigue en activo con la gira Land of Hope and Dreams, junto a su banda E Street Band. El tour arrancó en Estados Unidos el pasado 31 de marzo en Minneapolis y se extenderá hasta el 27 de mayo, cuando concluirá en Washington DC.

Políticamente activo y en contra del gobierno de Donald Trump, el pasado mes de enero publicó el tema Streets of Minneapolis, en protesta por la violencia de agentes federales de inmigración en la ciudad, los ICE.