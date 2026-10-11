Tom Cruise tiene su propio día oficial en Japón tras pasar dos años entrenando para una película que ahora triunfa en HBO Max: “Amo este país de corazón”

Tom Cruise y Koyuki en 'El último samurái'. (Warner Bros)

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La vuelta de Tom Cruise a los papeles dramáticos con Digger ha supuesto para muchos la oportunidad de redescubrir a un actor que, durante mucho tiempo, había entregado todo su talento a los blockbusters de acción. La nueva película de Alejandro G. Iñárritu no ha gustado a todo el mundo, pero el actor de Misión Imposible y Top Gun ha demostrado por qué también se le recuerda por otras producciones como Magnolia o Nacido el cuatro de julio.

A lo largo de sus más de cuatro décadas de carrera, Tom Cruise también nos ha regalado títulos en los que el espectáculo de gran presupuesto no estaba reñido con la profundidad de sus personajes. Uno de los mejores ejemplos de ello es El último samurái, una película estrenada en el año 2003 que, con un presupuesto de 140 millones de dólares, logró superar los 450 en su paso por taquilla. En esta película, el actor da vida a un capitán atormentado por la Guerra de Secesión que, contratado por el gobierno japonés para entrenar al ejército nipón, descubre en las costumbres y la cultura de este país una nueva forma de entender su vida.

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Con un reparto completado por Ken Watanabe (Origen), Billy Connolly (El hobbit: La batalla de los cinco ejércitos), Tony Goldwyn (Ghost. Más allá del amor) y Koyuki (Satoshi), El último samurái rinde homenaje a las películas de Akira Kurosawa con una historia que explora el ocaso de una época y el choque inevitable entre un código ético ancestral y la modernidad voraz.

Ken Watanabe y Tom Cruise en 'El último samurái'. (Warner Bros)

El 6 de octubre es ‘El Día de Tom Cruise’ en Japón

“Necesité casi un año de preparación física. No sabía si sería capaz de encontrar esa elegancia física y esa naturalidad de movimiento que tienen los samuráis”. Con estas palabras, hablaba Tom Cruise de la preparación a la que tuvo que hacer frente para el papel. No solo aprendió a manejar la espada, sino también japonés, y profundizó en la cultura del país para poder acometer del mejor modo posible su papel. “Cuando estudias la espada samurái, descubres que es probablemente la mejor espada jamás creada, no solo un arma poderosa, sino una obra de arte”.

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El último samurái es una de las películas estadounidenses más taquilleras de la historia de Japón y, sin duda, fue uno de los motivos por los que en 2006 se declaró oficialmente el 6 de octubre Día de Tom Cruise en Japón. En 2006, cuando el actor se encontraba en plena promoción de Misión Imposible III, Paramount Japón dio la noticia. El país reconocía así a uno de los actores extranjeros más queridos por el público, también el que más veces lo ha visitado por voluntad propia.

Tráiler de 'Digger', la nueva película protagonizada por Tom Cruise. (Warner Bros)

Con la presentación de Digger, Tom Cruise ha estado en Japón 26 veces, un número que refleja la estrecha relación del actor con el país asiático. “Estar hoy, en este día, es una alegría que no puedo expresar con palabras”, comentó el actor en esta ocasión. “Voy a extrañar Japón otra vez. Lo amo de corazón”. Actualmente, El último samurái puede verse en Netflix, Prime Video y HBO Max, plataforma donde, de hecho, ocupa los primeros puestos de la lista de películas más vistas.

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