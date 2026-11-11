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‘El Silk Road’, la novela ‘antinovela’ de Angélica Liddell que insulta y eleva al lector al mismo tiempo

La ganadora del Premio Nacional de Teatro 2025 firma un extraordinario texto donde lo horrible y lo bello se confunden en un antiguo barrio de Tokio

Angelica Liddell, autora de 'El Silk Road'
Angélica Liddell, autora de 'El Silk Road'. (Fotografía de la autora de Ximena y Sergio)
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¿Qué es una novela? La pregunta lleva siglos rondando a escritores, lectores y académicos sin que se haya alcanzado una respuesta clara. “Nunca he escrito ninguna”, aseguraba Thomas Bernhard, Nobel de Literatura y autor de novelas como El malogrado o Maestros antiguos. Es probable que, si le preguntáramos a Angélica Liddell, ganadora del Premio Nacional del Teatro 2025 (y quién sabe si la escritora más bernhardiana de la literatura española), respondiera algo parecido.

A pesar de eso, Liddell ha publicado este otoño El Silk Road (Malas Tierras), oficialmente su primera novela... signifique lo que signifique eso. Porque, precisamente, lo que hace la escritora en este libro es forzar al lector a preguntarse: ¿qué estoy leyendo? La premisa es clara: una mujer extranjera (una gaijin) recorre las calles del barrio de Asakusa, uno de los barrios más tradicionales de Tokio (Japón), hasta llegar al Silk Road, una pequeña cafetería donde coincide con un único cliente. No se hablan y apenas se miran, pero entre ambos nace un intenso deseo.

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Basta la primera página de El Silk Road para darse cuenta de que el libro buscará romper con las expectativas que pueda provocar esta temática. De hecho, quizá sea esa la temática real: la ruptura o, mejor dicho, la inmolación, en forma y argumento de una novela que mezcla capítulos breves llenos de digresiones, cartas a Yukio Mishima, poemas, versos sueltos y apuntes de lo que no se ha escrito. Una antinovela, siguiendo el concepto que en su día propuso Jean-Paul Sartre, en la que todo ese caos de imágenes, ideas y exabruptos pasa por una mujer capaz de obsesionarse hasta el sufrimiento con las cosas bellas que la rodean.

Cubierta de 'El Silk Road', de Angélica Liddell
Cubierta de 'El Silk Road', de Angélica Liddell. (Malas Tierras)

La enfermedad del éxtasis en Asakusa

Paradójicamente, la autodestrucción del texto de Angélica Liddell hace que los lectores reconozcan inmediatamente la escritura de su autora. Con El Silk Road, dobla la apuesta de sus más que reconocibles obras teatrales, como La casa de la fuerza o El año de Ricardo. En todas ellas, su estilo se devora a sí mismo a través del exceso y eso hace que nunca se repita y que se convierta en un ser vivo hecho de ideas que nacen, crecen, enferman y mueren. “La estética (esa conmoción frente a lo indescriptible) me hace enfermar sin remedio”, escribe. “Pero tampoco soporto el adocenamiento y la zafiedad. De alguna manera he de resolver este conflicto entre la idea, el ideal y la realidad”.

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Así pues, a la pregunta de qué es o qué no es una novela hay que añadirle otra. ¿Acaso importa? Tan agotadora como imprescindible, la lectura de El Silk Road parece querer ahuyentarnos en muchos momentos para, justo después, elevarnos con fragmentos de una belleza inigualable, y lo mejor del libro es cómo nos hace creer que lo uno no sería posible sin lo otro. Nadie en España escribe como Angélica Liddell, que nos habla de historia y decadencia, de amor y sexo, de muerte y esplendor, pero siempre con el arte y la escritura en el centro: la representación, nos dice, es un acto moral que nos posiciona respecto a las cosas que nombramos.

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

Tal vez sea por eso que la hipertrofiada antinovela transcurre en Asakusa: un lugar viejo, famoso, sucio, bello, carnal y triste, “como una pulga que no puede morir”. Porque solo las ideas (y los libros) que se pudren ante nosotros son capaces de emocionarnos de verdad. Mención aparte para su epílogo de más de 100 páginas, quizás su mejor parte. Al lector que haya logrado llegar hasta allí le esperarán más de mil sentencias sobre cosas que a la protagonista le conmueven el corazón. En teoría, solo debería recitarse una de esas frases al año para realizar un recital que dure mil quinientos años. Ojalá para entonces siga leyéndose a Angélica Liddell.

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