Un experto advierte sobre el peligro de circular con lluvia extrema durante un temporal: “Si el viaje no es imprescindible, lo más seguro es aplazarlo”

Álvaro Ortega advierte sobre el peligro de circular con lluvia extrema. (Montaje Infobae)

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Con buena parte del país en alerta por la borrasca Bruna y la llegada de Charles, la carretera vuelve a convertirse en un escenario crítico. Las previsiones meteorológicas apuntan a fuertes tormentas, rachas de viento superiores a los 100 km/h y precipitaciones torrenciales que pueden anegar calzadas en cuestión de minutos. Ante este panorama, Álvaro Ortega, jefe de pruebas de Carwow, analiza para Infobae las precauciones antes de arrancar, los límites del coche y qué maniobras resultan vitales si una riada sorprende al vehículo en plena marcha.

El primer error que cometen muchos conductores frente a una riada es infravalorar la capacidad de empuje del agua en movimiento. La masa y el peso del automóvil dejan de ser una garantía en cuanto la corriente toma velocidad: “Según la DGT, con unos 20 cm de agua, la mitad de la rueda ya cuesta mucho dirigir el coche; a partir de unos 30 cm de agua en movimiento, la mayoría de los turismos pueden flotar y ser arrastrados”.

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Esa falsa sensación de seguridad se acentúa entre quienes conducen modelos más voluminosos. Sin embargo, el experto desmonta este mito por completo: “Con 60 cm el agua puede arrastrar incluso a un todoterreno; tener un SUV o un 4x4 no cambia estas reglas. El error más frecuente es confiar en el coche”. Por ello, ante una situación crítica, la prioridad es indiscutible: “Debemos olvidarnos del coche y ponernos a salvo, nosotros y los pasajeros”.

Cómo escapar del vehículo si sube el agua

Para salir ileso si el agua empieza a rodear el vehículo, Ortega enumera una serie de pautas que salvan vidas. Lo primero es abandonar las zonas bajas de inmediato y desalojar el habitáculo si el nivel continúa subiendo o si se percibe que el vehículo empieza a ser arrastrado por la corriente. Además, resulta crucial desabrocharse el cinturón y bajar la ventanilla cuanto antes, mientras el sistema eléctrico continúe funcionando, para escapar a través de ella.

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Un coche pasa por una carretera inundada, imagen de archivo. (REUTERS/Go Nakamura)

“Con el agua empujando desde fuera, la puerta no se abre”, recalca el especialista. En caso de que la ventanilla ya no responda, se debe romper una luna lateral golpeando en una esquina, nunca en el centro, utilizando un martillo de emergencia o las varillas metálicas de un reposacabezas. Ortega recuerda que jamás debe intentarse en el parabrisas delantero, ya que “es laminado y no se rompe”. Una vez fuera, hay que ganar altura de inmediato, buscar un punto elevado y llamar al 112.

Del mismo modo, el técnico insiste en que evitar ciertas imprudencias es tan determinante como saber reaccionar a tiempo. Bajo ningún concepto se debe “cruzar agua en movimiento, seguir a otros coches que sí cruzan, quedarse dentro del vehículo, caminar por corrientes de agua rápidas y bajar a un garaje o un sótano a sacar el coche durante una riada”. Acciones que, en cuestión de segundos, pueden costar la vida.

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Consejos al volante para no perder el agarre en carretera

Antes de arrancar con mal tiempo, el sentido común debe imponerse: “Si el viaje no es imprescindible, lo más seguro es aplazarlo, y con aviso naranja o rojo por lluvias, no coger el coche”, insiste Ortega, quien recuerda consultar antes la Aemet y la DGT. En ese caso, comprobar el estado del vehículo y sobre todo de los neumáticos es prioritario: aunque el límite legal son 1,6 mm, para circular en mojado el especialista aconseja no bajar de 3 mm para evitar el aquaplaning, un desgaste que se puede medir fácilmente metiendo una moneda de un euro en la ranura, además de revisar presiones y escobillas.

Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas en Madrid, imagen de archivo. (Carlos Luján / Europa Press)

Pero una vez que se inicia la marcha, la actitud al volante resulta tan determinante como el estado del propio automóvil. “La clave es conducir con suavidad: sin frenazos, acelerones ni volantazos, con las dos manos en el volante y la mirada atenta y lo más lejos posible”, señala el experto. Ortega insiste en aminorar la velocidad y dejar el doble de distancia de seguridad, dado que en asfalto mojado la distancia de frenado puede llegar a duplicarse.

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En cuanto a la visibilidad, el técnico desaconseja confiar ciegamente en la tecnología y pide llevar siempre encendidas las luces de cruce, incluso de día. Por otro lado, los antinieblas, por su parte, deben reservarse solo para lluvia muy intensa. Si durante el trayecto aparecen balsas de agua, la regla es no adentrarse si no se distingue el fondo ni seguir la estela de otros coches. Si el charco es transitable, se debe cruzar en marcha corta, a baja velocidad y a revoluciones constantes, realizando después frenadas suaves para secar los discos.

Fenel, un conductor cuyo vehículo ha quedado inundado por las lluvias torrenciales que han afectado al municipio de Granollers (Barcelona), ha afirmado que se ha quedado atrapado junto a su hijo. "Hemos salido por las ventanillas del coche", ha asegurado.

Si el coche sufre aquaplaning y pierde el contacto con el asfalto, mantener la calma resulta determinante: “Debemos levantar el pie del acelerador de forma progresiva, mantener la dirección recta, evitar frenar de golpe y dejar actuar a las ayudas electrónicas”, detalla Ortega. A este riesgo se suma el viento cruzado y los camiones por el “efecto pantalla”: al adelantarlos, cortan el aire, pero al salir de su resguardo, la racha vuelve a sacudir el coche bruscamente. Por ello, aconseja sujetar el volante con firmeza, dejar margen lateral y poner el limpiaparabrisas al máximo antes de que un camión nos adelante para anticipar el agua que lanzará.

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Cuándo ir al taller y cómo reclamar los daños

Las consecuencias del temporal no terminan al despejarse el cielo, ya que “la lluvia persistente, sobre todo si después suben las temperaturas, puede afectar a frenos, batería, filtros y sistema eléctrico”, advierte Ortega. Por ello, conviene retirar hojas de los desagües bajo el parabrisas y el techo solar para evitar filtraciones hacia la moqueta, vigilar si la batería da fallos de arranque, cambiar el filtro si huele a humedad y lavar los bajos antes de que el barro se endurezca.

Inundaciones en Mallorca como consecuencia de las lluvias, imagen de archivo. (Isaac Buj - Europa Press)

En los frenos, un leve óxido superficial tras días parado es normal y se quita rodando, pero cualquier comportamiento extraño sobre la marcha exige atención inmediata. Para el experto, la visita al taller no admite demora y el paso por el mecánico se vuelve obligatorio “cuando hay olor a humedad intenso y persistente, agua visible en el interior, fallos en sensores, vibraciones de freno que no desaparecen o la dirección más dura de lo normal”.

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Si el coche sufre inundación, “la indemnización no la paga la aseguradora habitual, sino el Consorcio de Compensación de Seguros”, entidad pública que desde 2016 cubre incluso a terceros si la póliza estaba en vigor. Las aseguradoras solo pagan si no se cataloga como daño extraordinario y la póliza cubre daños propios. Para reclamar el valor previo del vehículo, Ortega aconseja aportar fotos y vídeos que demuestren la altura alcanzada por el agua.