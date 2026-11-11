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La película india más cara de la historia que está triunfando en todo el mundo: la adaptación de una leyenda ancestral convertida en un espectáculo visual

El film épico ‘Ramayana’, que tendrá una segunda parte, se ha convertido en un auténtico fenómeno comparable a una superproducción de Hollywood

'Ramayana: El nacimiento de una leyenda', la superproducción india que arrasa en todo el mundo.
'Ramayana: El nacimiento de una leyenda', la superproducción india que arrasa en todo el mundo.
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El cine indio no suele triunfar más allá de sus fronteras, donde sus películas se convierten en auténticos acontecimientos, ya que existe todo un mercado propio a su alrededor. Pero, en los últimos tiempos, algunas producciones tienen la ambición de llegar a un público de carácter más internacional y se han encargado de romper con los dictados del consumo interno.

Es el caso de Ramayana: El nacimiento de una leyenda, la primera parte de una ambiciosa adaptación en forma de díptico que se ha estrenado de manera simultanea en todos los territorios, incluido España.

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Aunque en nuestro país haya pasado desapercibida, lo cierto es que la producción dirigida por Nitesh Tiwari se ha convertido en un éxito de taquilla mundial: se trata de la primera película india que consigue el número uno en Gran Bretaña e Irlanda, un hito que no habían alcanzado ni siquiera otras cintas tan populares como RRR, Pathaan o Jawan.

El proyecto llega con una cifra que explica buena parte de la expectativa generada: según adelantó su productor, Namit Malhotra, el costo combinado de las dos entregas ronda los 500 millones de dólares, lo que la convierte en la producción india más cara de la historia. Esa inversión busca algo más que un éxito doméstico: posicionar al cine indio como un producto de consumo global, comparable en escala a una superproducción de Hollywood.

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De la tradición oral a la pantalla IMAX

El relato que lleva al cine Tiwari no es nuevo: proviene del Ramayana, uno de los dos grandes poemas épicos del hinduismo junto al Mahabharata. Según la tradición, su autor fue el sabio sánscrito Valmiki, considerado el primer poeta de la literatura india. Los especialistas sitúan la composición de su forma más antigua en los siglos centrales del primer milenio antes de nuestra era, aunque la historia circuló primero de manera oral, transmitida de maestro a discípulo, antes de fijarse por escrito. Ningún manuscrito de esa versión original sobrevive hoy.

Ilustración que representa a los protagonistas del 'Ramayana'.
Ilustración que representa a los protagonistas del 'Ramayana'.

El poema narra la vida de Rama, príncipe de Ayodhya y séptimo avatar del dios Vishnu, desterrado durante catorce años junto a su esposa Sita y su hermano Lakshmana. En el bosque, Sita es raptada por Ravana, el rey demonio de Lanka, lo que desata el enfrentamiento central de la obra. A lo largo de más de dos milenios, esta historia fue reescrita en decenas de lenguas y tradiciones literarias de Asia del Sur y el Sudeste asiático, desde el Ramayana tamil de Kamban hasta el Ramacaritmanas de Tulsidas en el norte de India.

La versión de Tiwari, escrita junto a Shridhar Raghavan, cubre los primeros capítulos del poema: la juventud de Rama bajo el sabio Vishwamitra, su matrimonio con Sita en Mithila, el destierro impuesto por la reina Kaikeyi y el secuestro de Sita por Ravana. La segunda parte, centrada en la guerra entre ambos reinos, está prevista para la festividad de Diwali de 2027.

Un elenco panindio y tecnología de Hollywood

El reparto reúne a estrellas de distintas industrias cinematográficas del país como estrategia deliberada de alcance nacional. Ranbir Kapoor interpreta a Rama; Yash, actor de referencia del cine en kannada, da vida a Ravana; y Sai Pallavi, figura del cine tamil y telugu, encarna a Sita. Malhotra explicó que la elección respondió a un objetivo concreto: que la película se sintiera “de India primero” y no exclusivamente de Bollywood.

Una imagen de la película épica 'Ramayana: El nacimiento de una leyenda'.
Una imagen de la película épica 'Ramayana: El nacimiento de una leyenda'.

Detrás de cámaras, la producción incorporó a técnicos de Hollywood. La coreografía de acción estuvo a cargo de Terry Notary (El planeta de los simios) y Guy Norris (Mad Max: Fury Road), mientras que los efectos visuales recayeron en DNEG, el estudio con ocho premios Oscar responsable de trabajos como Dune e Interstellar. La música combina por primera vez a los compositores A. R. Rahman y Hans Zimmer, quienes trabajaron juntos durante tres años y medio.

La película fue filmada con cámaras IMAX, lo que la convierte en la primera producción india en recibir esa certificación. Para su versión internacional, el equipo recurrió a un doblaje asistido por inteligencia artificial que sincroniza el movimiento labial de los actores con el inglés, a partir de grabaciones de voz real de los propios intérpretes.

El desafío de llevar una creencia religiosa al cine

A diferencia de comparaciones habituales con El señor de los anillos o Avatar, el propio Tiwari remarcó una diferencia de fondo: se trata de una narrativa religiosa viva, no de una ficción fantástica. “Cuando tienes las sensibilidades de miles de millones de personas apegadas, hay que proceder con mucho cuidado”, señaló el director, quien se definió como creyente junto a Malhotra.

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El guion, según precisó Tiwari, se basa en las dos versiones más populares del Ramayana, con elementos tomados de otras, aunque “todo proviene de las escrituras”. Esa responsabilidad recayó también sobre Kapoor, quien reconoció que dudó antes de aceptar interpretar a una figura venerada por el hinduismo: “Hay cierto equipaje profesional y personal con el que vengo”, admitió el actor sobre la posibilidad de no estar a la altura del personaje.

El estreno se programó deliberadamente días antes de Diwali, la festividad hindú que celebra precisamente el regreso de Rama a Ayodhya tras su exilio, en busca de capitalizar el clima festivo del calendario religioso indio.

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