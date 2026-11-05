España

Televisión Española celebra un aniversario muy especial con grandes novedades: del nuevo true crime con IA a la retransmisión de los Premios Ídolo

La plataforma pública celebra un lustro de éxito sumando récords de audiencia y revolucionando su oferta de formatos

RTVE Play
Las novedades de la nueva temporada. (RTVE)
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RTVE Play celebra su quinto aniversario consolidada como la plataforma digital en abierto líder indiscutible en nuestro país. El servicio bajo demanda de la radiotelevisión pública conmemora este lustro de vida en su momento más dulce tras cerrar el mejor mes de octubre de toda su historia, superando la barrera de los 12 millones de usuarios únicos, lo que representa un espectacular crecimiento del 26,2 %.

Cinco años después de su nacimiento en 2021, la plataforma ha transformado la manera en que los espectadores acceden a los contenidos de la televisión pública, alcanzando una comunidad de más de 17,5 millones de usuarios registrados y acumulando más de 3.200 millones de reproducciones en un catálogo gratuito que ya roza las 250.000 horas de emisión.

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La celebración oficial reunió al equipo directivo de la corporación, con el director de la plataforma, Alberto Fernández, y el director de TVE, Sergio Calderón, al frente, para hacer balance de un proyecto que ha sabido situarse a la vanguardia audiovisual. En un contexto en el que La 1 también ha alcanzado el liderazgo de la televisión lineal por primera vez en 15 años, la plataforma pública festeja esta efeméride demostrando que la innovación no está reñida con el servicio a la ciudadanía. Para marcar este punto de inflexión, la cadena ha presentado una ambiciosa batería de novedades que combinan herramientas tecnológicas de última generación con los fenómenos culturales y digitales más seguidos por la sociedad.

Investigaciones con inteligencia artificial

El salto cualitativo más llamativo de esta nueva etapa llega de la mano del género documental y la investigación criminal. La periodista y presentadora Marta Flich se pone al frente de El lugar de los hechos, una serie documental que utiliza herramientas de inteligencia artificial para recrear los escenarios de algunos de los sucesos más impactantes de la crónica negra española.

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A partir del archivo e informes policiales, la tecnología permite transportar al espectador a casos como el millonario robo de los cuadros de Francis Bacon, una estafa amorosa con triple homicidio o el desconcertante crimen de la cabeza. Esta línea de true crime se completa con estrenos como El patronato, centrado en los abusos sufridos por miles de mujeres bajo el Patronato de Protección a la Mujer, y el thriller judicial Ricardi. El culpable perfecto.

La venganza más esperada llega a la serie de La 1, en la que uno de sus personajes busca encontrar una verdad muy dolorosa

En el apartado del entretenimiento, la gran campanada llegará el próximo 2 de diciembre con la retransmisión en directo, por primera vez en RTVE Play, de los Premios Ídolo. La prestigiosa gala impulsada por Dulceida para galardonar el talento de los creadores de contenido e influencers más destacados de internet da el salto a la televisión pública, consolidando el puente entre el entorno digital y la pequeña pantalla.

El homenaje a los 70 años de TVE

Pensando de forma directa en el consumo móvil de las nuevas generaciones, RTVE Play lanza la nueva aplicación vertical e independiente de Playz. Con una interfaz diseñada para navegar deslizando la pantalla, la app acogerá formatos rápidos como Estúpido Cupido, un show improvisado conducido por conocidos creadores de contenido e inspirado en el fenómeno de los microdramas orientales, además de espacios como La inquieta, con Kenya, Blanca Guilera y Magdalenita. Una manera ágil y cercana de consumir ficción y divulgación adaptada al ritmo de los más jóvenes.

RTVE
Los Premios Ídolo en RTVE. (RTVE)

La mirada al patrimonio audiovisual y a la cultura de calidad cierra el catálogo de novedades para este aniversario. La plataforma estrena este otoño ARTE Córner, un catálogo inicial de 500 títulos selectos procedentes del canal cultural europeo de referencia. Asimismo, RTVE Play se suma a las celebraciones del 70º aniversario de Televisión Española estrenando el documental Un día en emisión, narrado por Carlos Hipólito, dos experiencias interactivas con IA generativa desarrolladas por el Lab de RTVE y un canal temático exclusivo que rescatará los programas más memorables del archivo histórico de la televisión de todos.

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