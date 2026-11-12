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Aldo Comas ataca a Fernando Tejero para defender a su mujer, Macarena Gómez: “Eres un ‘bully’ y un matoncete”

El artista ha publicado un demoledor vídeo en redes sociales contra el actor cordobés tras las críticas de este a las polémicas declaraciones de su mujer

Los actores Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)
Los actores Aldo Comas y Macarena Gómez posan en la alfombra roja de la 40º edición de los Premios Goya. (Alberto Paredes / Europa Press)
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Cruce de reproches sin filtro en el universo de la interpretación española. Lo que comenzó como una reflexión personal frente a los micrófonos de un estreno cinematográfico ha terminado detonando una auténtica guerra pública entre dos rostros muy conocidos de nuestra televisión: Fernando Tejero y Aldo Comas. El marido de Macarena Gómez ha decidido dar un golpe sobre la mesa y salir en defensa de su esposa con una contundencia pocas veces vista, cargando duramente contra el que fuera compañero de reparto de la actriz en la exitosa serie La que se avecina.

El origen de este terremoto mediático se remonta al pasado 4 de noviembre, durante la première en Madrid de la película Fiesta Pagana. Allí, Macarena Gómez se pronunció con total naturalidad al ser preguntada por la desigualdad de género en la industria audiovisual.

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La intérprete aseguró sentirse una privilegiada en su profesión y afirmó no haber percibido jamás un trato discriminatorio ni una mayor exigencia laboral por el hecho de ser mujer, ni siquiera al alcanzar los 50 años, etapa en la que confesó estar trabajando más que nunca gracias a su disciplina e independencia.

El comentario de Tejero en redes que encendió la mecha

Fernando Tejero, en imagen de archivo (Europa Press)
Fernando Tejero, en imagen de archivo (Europa Press)

Las palabras de la actriz cordobesa no tardaron en generar debate y encontraron una rápida y severa respuesta por parte de Fernando Tejero. A través de los comentarios de una publicación en Instagram —un movimiento que no pasó desapercibido y que analizó en televisión el periodista Javi Hoyos—, el actor reaccionó sin paños calientes a la postura de su antigua compañera. Tejero calificó de “muy fuerte” y “vergonzoso” el testimonio de Gómez, dejando patente su total desacuerdo con la visión de la intérprete sobre la situación de la mujer en el sector.

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Ese mensaje público fue la gota que colmó el vaso para Aldo Comas. Lejos de dejar pasar la crítica, el artista y colaborador televisivo utilizó su propio perfil de Instagram para grabar un vídeo dirigido directamente al actor, revelando además que las tensiones entre ambos vienen de lejos. Según aseguró Comas, Tejero llevaría meses arremetiendo contra el matrimonio hasta culminar con este comentario “agresivo-pasivo” que ha hecho saltar por los aires cualquier cordialidad previa.

“Eres un ‘bully’ y un matoncete”: el demoledor ataque de Aldo Comas

En su intervención, Aldo Comas no se mordió la lengua y dibujó un retrato demoledor sobre la actitud profesional y personal de Fernando Tejero. “Le pega mucho porque siempre ha sido el personaje más abusador de todos los rodajes, el que trata mal a la gente, el que se ríe”, sentenció sin titubeos, antes de lanzar un dardo envenenado de índole familiar y política al señalarle como “el típico bully un poco frustrado porque su hermano es exbanderillero y miembro de Vox”.

El empresario reivindicó el absoluto derecho de Macarena Gómez a relatar su propia vivencia individual sin tener que soportar descalificaciones públicas por ello. “La última es que le pones a mi mujer ‘vergüenza’ porque ella a título personal diga que no ha sentido discriminación ni que se le exija más”, reprochó visiblemente molesto. Además, acusó al intérprete de falta de coherencia por señalar a los demás mientras, a su juicio, no practica la tolerancia que predica: “Tú que eres un bully y un matoncete y, aparte, no brillas por tener muchas luces”.

La actriz Macarena Gómez y su pareja Aldo Comas posan en la alfombra roja de la 30 edición de los Premios José María Forqué, en Madrid (España). (Alberto Ortega / Europa Press).
La actriz Macarena Gómez y su pareja Aldo Comas posan en la alfombra roja de la 30 edición de los Premios José María Forqué. (Alberto Ortega / Europa Press).

Para cerrar su contundente alegato y tratar de poner punto final a este enfrentamiento, Comas desveló que ya había intentado frenar la situación lejos del foco mediático sin éxito, lanzando una última advertencia pública al actor cordobés: “Te lo dije en privado: ‘No sigas metiéndote’, y ahora te lo digo en público: ‘Déjanos en paz, pesado’”. Una frase lapidaria que deja la relación completamente rota y abre un cisma inesperado entre antiguos compañeros de plató.

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