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Cuántas proteínas tiene la leche entera

La leche de vaca es rica en calcio, proteínas, vitaminas y demás nutrientes fundamentales para la salud

Un vaso de leche (Magnific)
Un vaso de leche (Magnific)
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La leche de vaca es uno de los alimentos más habituales en la alimentación diaria y que más destaca por su composición nutricional. Su presencia en desayunos, meriendas y otras comidas responde, en buena medida, a su aporte de nutrientes esenciales para el organismo. Entre ellos se encuentran el calcio, las proteínas y diferentes vitaminas, que desempeñan funciones importantes en el mantenimiento de la salud.

Aunque suele asociarse principalmente con el cuidado de los huesos y los dientes, sus propiedades nutricionales van más allá. La leche también proporciona proteínas de calidad, necesarias para el crecimiento, la reparación de los tejidos y el mantenimiento de la masa muscular. Por este motivo, su consumo puede resultar interesante en diferentes etapas de la vida, desde la infancia hasta la edad adulta, siempre teniendo en cuenta las necesidades individuales.

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Las proteínas son fundamentales para el funcionamiento del organismo, ya que participan en la formación y reparación de músculos, órganos y otros tejidos. También intervienen en la producción de enzimas y hormonas, además de contribuir al mantenimiento de diferentes funciones biológicas. Por tanto, incorporar alimentos que aporten proteínas de calidad resulta importante para mantener una alimentación equilibrada.

Las proteínas de la leche de vaca

Según los datos que aporta la Fundación Española de la Nutrición (FEN), la leche de vaca aporta aproximadamente 3,3 gramos de proteínas por cada 100 mililitros. Esta cantidad permite hacerse una idea de su contribución a la ingesta diaria de este nutriente, especialmente cuando se consume de forma habitual.

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Así, un vaso de leche de unos 200 mililitros proporciona alrededor de 6,6 gramos de proteínas. Se trata de un aporte que puede complementar el de otros alimentos presentes en la dieta, como los huevos, las legumbres, el pescado o la carne.

La cantidad de proteínas no es el único aspecto que conviene tener en cuenta al elegir un tipo de leche. La entera, la semidesnatada y la desnatada mantienen un aporte proteico similar, aunque presentan diferencias en su contenido de grasa y, por consiguiente, en su valor energético.

Calcio, vitaminas y otros beneficios de la leche

Además de proteínas, la leche destaca por su contenido en calcio, un mineral imprescindible para la formación y el mantenimiento de los huesos y los dientes. Según la FEN, constituye una fuente importante de este nutriente, cuyo consumo adecuado contribuye a conservar la masa ósea y a prevenir la desmineralización, un proceso relacionado con la aparición de osteoporosis y fracturas.

Este aporte adquiere especial relevancia durante las etapas de crecimiento, así como en situaciones como el embarazo, la lactancia y la menopausia. Durante la infancia y la adolescencia, la FEN aconseja consumir leche entera, ya que conserva la energía y las vitaminas A y D asociadas a su grasa.

Conducido por Diego 'Topa', el cuarto episodio reunió a la pediatra Eva Cueto y a Sol Trautmann, quien compartió el camino que recorrió con sus dos hijos hasta encontrar la fórmula adecuada para cada uno.

En la edad adulta, mantener un consumo adecuado también puede favorecer la conservación de la estructura ósea. No obstante, las personas con sobrepeso, obesidad o alteraciones de los lípidos en sangre pueden optar por variedades semidesnatadas o desnatadas, que contienen menos grasa, calorías y colesterol. Por otra parte, la grasa de la leche resulta fácil de digerir debido a que se presenta en forma de pequeños glóbulos rodeados de una fina capa protectora.

Sin embargo, pese a sus propiedades nutricionales, la leche de vaca no está indicada para todo el mundo. De hecho, está contraindicada en personas con intolerancia a la lactosa, galactosemia o alergia a las proteínas de la leche. En estos casos, es importante valorar alternativas adecuadas a las necesidades de cada persona.

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