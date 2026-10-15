Isabel Allende gana el Premio Planeta 2026 con su novela ‘La hora antes del alba’, una continuación de ‘La casa de los espíritus’

La escritora Isabel Allende gana el 75 Premio Planeta con 'La hora antes del alba'. (Lorena Sopêna / Europa Press)

Guardar

El Premio Planeta de este 2026 ha recaído en la escritora chilena Isabel Allende. El premio, dotado con un millón de euros para el ganador, ha reconocido así su novela La hora antes del alba, que ha logrado imponerse a las otras 8 finalistas, en una edición récord donde se presentaron 1.424 obras diferentes que se ha saldado con una noticia inesperada: la novela es una secuela directa de La casa de los espíritus, libro con el que Allende se convirtió en una autora leída en todo el mundo hace 45 años.

La casa de los espíritus narra la saga de cuatro generaciones de la familia Trueba (inspirada en la propia familia de la escritora) en un convulso país latinoamericano. A través de personajes como Clara, una mujer con poderes sobrenaturales y de una gran sensibilidad, el patriarca Esteban y la apasionada Alba, nieta de este, la novela entrelaza amores prohibidos, secretos familiares y fenómenos paranormales con los violentos cambios políticos y la dictadura, retratando la memoria, el perdón y la redención.

PUBLICIDAD

“Desde que esa novela se publicó he recibido innumerables mensajes de lectores que quieren saber qué pasó con Alba después de la última página”, ha explicado la autora, recibida entre los aplausos del público. “Esa pregunta me ha rondado por décadas, cada historia es una semilla, yo tengo cientos de semillas. De pronto una de esas semillas brota y empieza a molestarme”. Allende también ha explicado que el pseudónimo con el que se presentó, Luz Ventura, hacía referencia, por un lado, a “las mujeres luminosas” de La casa de los espíritus y, por otro, a la fortuna y la “bendición” del amor y la solidaridad.

“Lo más importante es cómo cobra sentido el libro”

El famoso galardón, que también ha otorgado 200.000 euros al escritor Sergio Hernández Carrasco por su novela La añoranza, elegida como finalista, ha celebrado 75 años con este golpe de efecto editorial anunciado en el Pabellón 1 del recinto de Montjuïc de Fira de Barcelona. Esta cifra ha sido celebrada en una gala presidida por los reyes Felipe VI y Letizia, quienes han aplaudido también el fallo de un jurado formado por Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner, Carmen Posadas, Javier Sierra, Paloma Sánchez-Garnica y Belén López, directora de Editorial Planeta y secretaria con voto.

PUBLICIDAD

Hasta hoy, los libros ganadores del Premio Planeta han logrado vender más de 47 millones de ejemplares en total, según datos ofrecidos por José Creuheras, presidente del Grupo Planeta. 625.000 libros vendidos de media cada año que, sin embargo, no son lo más importante para este último: “Lo más importante es cómo cobra sentido el libro: cuando un lector lo tiene en sus manos, lo abre, lo lee, se emociona, piensa, se emociona, está de acuerdo o no o, simplemente, disfruta”.

Por su parte, Felipe VI ha tomado la palabra antes de conocerse a los premiados para señalar que, pese a que no ha sido habitual su intervención en las cinco galas a las que lleva asistiendo junto a Letizia, esta vez no ha querido negarse por “las 75 ediciones del Premio Planeta, que dan cuenta de la solidez de este proyecto y de su arraigo entre escritores, lectores, como confirma ese récord de participación que realmente impresiona”.

PUBLICIDAD

El rey Felipe VI dedica unas emotivas palabras en el Premio Planeta 2026: “En la diversidad podemos reconocer lo que nos une y lo que nos hace diferentes”. El monarca ha acudido junto a la reina Letizia a la celebración del 75º aniversario del galardón literario

Entre los anteriores ganadores del Premio Planeta destacan nombres como los de Javier Cercas, Eduardo Mendoza, Juan José Millás, Maruja Torres, Juan Manuel de Prada, Camilo José Cela, Mario Vargas Llosa, Antonio Muñoz Molina o Ana María Matute. Sin embargo, en los últimos años el galardón ha sido objeto de varias polémicas por cambiar el perfil de los vencedores, con casos como los de Sonsoles Ónega o Juan del Val, vinculados con el grupo televisivo de cuyo, accionariado forma parte el Grupo Planeta.

Noticia en ampliación