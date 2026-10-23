El asesinato del oso Cachou se convierte en una serie para Movistar Plus: “Entre el naturalismo, el humor negro de los hermanos Coen y el policíaco”

Tráiler 'Matar a un oso'

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El 9 de abril de 2020, en pleno confinamiento, se encontró el cadáver de un oso en un barranco en el municipio de Les, en la comarca del Valle de Arán. Las primeras hipótesis apuntaron a una muerte natural tras la pelea con otro animal pero, tras varias autopsias se determinó que el animal había sido envenenado.

Se llamaba Cachou, y su muerte inició una investigación que convulsionó la zona y destapó toda una red anti-osos conformada por ganaderos hartos de los ataques del animal a sus reses, agentes forestales y ex-alcaldes del municipio.

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La noticia llamó la atención de los hermanos Cabezudo, que dieron un vuelco a la ficción televisiva española tal y como hoy la conocemos con la adaptación de Crematorio y que también son responsables de Nos vemos en otra vida, sobre la trama Asturiana que dio lugar a los atentados del 11-M.

“No nos apetecía volver a hacer una serie sobre ”quién lo hizo", pero pensamos que, a partir de la intriga del oso, podíamos contar un montón de cosas y, efectivamente, cuando fuimos allí, nos fascinaron los personajes y las dinámicas que se habían creado en torno al conflicto", cuenta Jorge Sánchez-Cabezudo a Infobae. “Entraba también en juego el choque entre la identidad local y el bien común”, que también era algo que nos interesaba mucho, así como la atmósfera de un lugar muy cerrado en sí mismo", apostilla su hermano, Alberto Sánchez-Cabezudo.

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Una serie contada desde distintas perspectivas

Cuentan que viajaron al Valle de Arán con una serie de prejuicios y apriorismos que se difuminaron por completo a partir del momento que cada parte iba contando sus diferentes puntos de vista. Se dieron cuenta de que se trataba de una historia poliédrica más allá del cliché. “Es algo que hemos hecho desde La noche de los girasoles, partir de los arquetipos del género para acercarnos a los seres humanos que hay detrás y entender las motivaciones. Así que queríamos entender por qué había ese follón por un oso en el Pirineo”, ríe Jorge.

Por eso, utilizaron el esquema del policíaco clásico, del noir, e intercambiaron a la víctima humana por un animal, por un oso. “Entonces nos dimos cuenta de que todos los elementos se ponían patas arriba y se creaba un mecanismo muy interesante, también muy diferente en torno a las reglas de convivencia con el medio ambiente”.

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Eduard Fernández durante el rodaje de 'Matar a un oso' (Movistar Plus+)

Matar a un oso consta de seis episodios y cada uno está contado desde la perspectiva de uno de los personajes. Por una parte tenemos a Farga (Eduard Fernández), autoridad totémica de la zona a la que todo el mundo muestra un respeto reverencial. Él es el administrador del chat AntiOsos y uno de los mayores sospechosos, aunque en la sombra. Por otro lado, su mano derecha, Pascual (Àlex Monner), un joven guardia forestal que podría estar pasando información sobre la geolocalización de los osos.

Además, dentro del pueblo, también encontramos a Maria Rodríguez Soto, policía local, que tendrá que atender las necesidades de unos y de otros y el jefe de medio ambiente encarnado por Miki Esparbé, el más concienciado con el ecosistema. Los personajes que vendrán de fuera serán la jueza del caso, interpretada por Nora Navas, y un miembro de los Mossos d’Escuadra al que da vida Pol López.

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“Quisimos contar la historia de acuerdo al propio viaje que nosotros sentimos al introducirnos en ella. Es decir, hablábamos con uno, nos contaba su versión, seguíamos con otro, que nos aportaba un matiz diferente u otro contrario, y así sucesivamente. Entendimos que era la mejor manera de que el espectador entendiera el relato”, cuenta Jorge Sánchez-Cabezudo.

Los creadores se inspiraron, en este sentido en series como El caso del Sambre, donde la investigación iba tomando el relevo de un personaje a otro, algo que aquí también sucede de los guardias rurales, a la jueza o la policía. También se inspiraron en Doctor en Alaska en el tono, por ubicarse en una comunidad concreta con una serie de personajes muy peculiares.

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“De esa manera se plantean todos los puntos de vista para entender de dónde viene el conflicto. De alguna manera, nos terminamos dando cuenta de que también hablaba de la polarización actual, del tema de la cuestión identitaria”, dice Jorge. “Estamos en un mundo que cada vez nos incita a eso, al enfrentamiento, al estoy a favor o en contra, al estoy contigo o contra ti”, añade Alberto.

Entre el naturalismo y la comedia negra

Los creadores, después de la carga de intensidad de Nos vemos en otra vida, necesitaban algo más liviano, aunque se dieron cuenta a medida que se adentraban en la historia, que tenía más capas de profundidad de la esperada. “Lo que pasa es que todo está contado desde el extrañamiento, desde un tono más juguetón, tipo hermanos Coen, entre el naturalismo, el humor negro y el policiaco”.

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Una imagen del rodaje de 'Matar a un oso', de los hermanos Cabezudo (Movistar Plus+)

Y, por supuesto, también encontramos el punto de vista de Cachou. Un auténtico esfuerzo de rodaje en el que lo veremos desde prácticamente su nacimiento hasta su muerte, casi como si se tratara de una película de Jean-Jacques Annaud. “Supuso un gran trabajo, pero entendimos que teníamos que darle un peso a ese personaje ya que, al fin y al cabo era la víctima. Estamos acostumbrados en los ‘true crimes’ a que la víctima da igual, y es uno de los personajes más importantes, así que había que contar su historia”.

Estuvieron rodando durante siete semanas a doble unidad, la mayor parte en el Pallars, en el parque natural, y una semana y media en el Valle de Arán. “Rodar la naturaleza, las montañas, la altura, no es fácil, pero es un lugar infinito y abrumador. A nivel de producción fue un reto muy grande”.

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Cuentan que la escena en la que Nora Navas vomita mientras la llevan en coche por las curvas que conducen al Puerto de Bonaigua, es autobiográfica. “Nos pasó a nosotros durante bastantes veces”, bromean.