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Avance de ‘Sueños de libertad’ del miércoles 11 de noviembre: Damián aparta a Tasio de sus funciones y Josema cambia de actitud con Mabel

La serie de Antena 3 lleva al límite la fábrica de perfumes De la Reina ante los últimos movimientos de Gabriel

Josema y Mabel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).
Josema y Mabel en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).
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La tensión seguirá marcando el día a día de los De la Reina en el próximo capítulo de Sueños de libertad. Las consecuencias del enfrentamiento entre Andrés y Tasio amenazarán con dividir todavía más a la familia, mientras Damián tomará decisiones importantes sobre el futuro de su hijo. Al mismo tiempo, la investigación sobre Gabriel avanzará y otros personajes tendrán que afrontar sus propios dilemas sentimentales.

Antes de que lleguen estas novedades, el episodio del martes dejará varios frentes abiertos. Andrés y Pablo consiguieron acceder al despacho de Gabriel y, con la ayuda de Damián, descubrieron que el abogado había entregado una importante suma de dinero a Félix Cifuentes. Aunque todavía no conocen el motivo de ese pago, sospechan que esconde nuevas maniobras contra la familia. Por otro lado, la discusión entre Andrés y Tasio terminó de la peor manera: Damián intervino para detenerlos y recibió un golpe que lo dejó en una situación preocupante.

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Begoña no perdona a Beatriz, 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Begoña no perdona a Beatriz, 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

En el terreno personal, Claudia se acercó a Miguel después del homenaje a Mateo y le confesó que deseaba convertirse en madre. Sin embargo, la reacción del médico no fue la que esperaba. Mabel, ilusionada tras su encuentro con Josema, empezó a plantearse una segunda cita, mientras Salva logró despedirse de Tomás con la sensación de haber recuperado a su padre. Además, continuaron saliendo a la luz detalles del pasado de don Agustín y sor Amparo.

Capítulo 687 del miércoles 11 de noviembre

El miércoles comenzará con momentos de gran inquietud para Andrés y Tasio. Ambos encontrarán a Damián inconsciente después de lo ocurrido durante la madrugada y temerán por su estado. Por suerte, el patriarca recuperará el conocimiento, aunque eso no significará que esté dispuesto a pasar página. De hecho, rechazará las disculpas de Tasio y no aceptará las explicaciones con las que su hijo tratará de justificar su comportamiento.

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Damián en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).
Damián en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

La situación será tan delicada que los De la Reina intentarán mantener en secreto lo sucedido para evitar que el servicio conozca los detalles de la pelea. Sin embargo, las consecuencias del enfrentamiento serán difíciles de ocultar. Damián habrá perdido la confianza en Tasio y decidirá apartarlo de las decisiones importantes de La Industrial. El joven buscará apoyo en Paula, pero tampoco encontrará en ella la comprensión que esperaba. La muchacha le reprochará su actitud y le recordará que sus actos han complicado todavía más su relación con Valentina.

Mientras tanto, Gabriel tratará de averiguar qué impresión se llevó Begoña de su encuentro con el hombre que se hizo pasar por Javier Moreno. Sus preguntas revelarán un interés especial por conocer lo sucedido y por la figura de Beatriz. También intentará recuperar la cercanía con Julia permitiéndole acudir a la boda de Andrés y Valentina, aunque la niña seguirá desconfiando de él.

Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).
Tasio y Paula en 'Sueños de libertad' (Atresmedia).

Mabel, Claudia y Fina afrontarán nuevas dudas

En paralelo, Miguel continuará dándole vueltas a la conversación sobre la maternidad. Su inquietud no pasará desapercibida para Nieves, que empezará a sospechar que algo le preocupa. Claudia, por su parte, recibirá el apoyo de Manuela, quien le confesará que está comenzando a sentir algo por Eduardo. La joven la animará a disfrutar de esta nueva oportunidad. Más adelante, Manuela y Eduardo hablarán con sinceridad y acordarán volver a quedar.

La relación entre Mabel y Josema, en cambio, podría tomar un rumbo inesperado. Después de decidirse a proponerle otra cita, la joven comprobará que el arquitecto comienza a evitarla. Su cambio de actitud la dejará desconcertada.

Josema y Mabel en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)
Josema y Mabel en 'Sueños de libertad'. (Atresmedia)

También habrá novedades en torno a Fina y su exposición. La fotógrafa seguirá cuestionándose la selección de imágenes y temerá que su propuesta no guste. Marta intentará tranquilizarla, aunque finalmente decidirá no acudir a la exposición de Bianca pese a la invitación de Fina.

Por último, don Agustín se convertirá en un apoyo para Salva ante la enfermedad de Tomás. Y Damián, decidido a llegar hasta el fondo de los secretos de Gabriel, estará dispuesto a pagar a Félix Cifuentes por la información que pueda tener sobre el abogado. Una nueva vía de investigación podría cambiar el rumbo de los acontecimientos.

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