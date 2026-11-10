Así es Aliba, la aristócrata de 70 años señalada como la nueva novia del expríncipe Andrés: su vínculo con la familia de Diana y su desmentido

Fotografía de archivo fechada el 14 de julio de 2017 del entonces príncipe Andrés en Londres (Reino Unido). EFE/ Will Oliver

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Andrés Mountbatten-Windsor vuelve a ocupar titulares en Reino Unido y, esta vez, no es únicamente por los escándalos que han marcado sus últimos años. El que fuera duque de York, apartado de la primera línea de la Familia Real británica y privado de sus títulos, ha sido relacionado sentimentalmente con una mujer de su entorno más cercano en Norfolk. Se trata de Elizabeth Alison Bellingham, conocida como Aliba, una socialité de 70 años que pertenece al círculo de amistades que los Windsor mantienen desde hace décadas en esta zona del país. Sin embargo, ante las informaciones que apuntaban a un posible romance, ella misma ha querido aclarar qué relación mantiene con el hermano de Carlos III.

Los rumores cobraron fuerza después de que Aliba fuera vista en varias ocasiones en Mash Farm, la propiedad en la que Andrés reside actualmente, dentro de los terrenos de Sandringham. El antiguo príncipe, de 66 años, ha encontrado en esta parte de Norfolk un entorno conocido, alejado de la exposición pública que durante años acompañó su posición dentro de la Corona.

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Allí conserva amistades de larga trayectoria, entre ellas las personas que forman parte de los llamados ‘Turnip Toffs’, una denominación informal con la que se conoce al grupo social de propietarios rurales, aristócratas y allegados a la Familia Real británica en la zona.

Quién es Aliba, la mujer vinculada al entorno de los Windsor

El príncipe Andrés saliendo de su casa en una imagen de archivo. (Steve Parsons/PA Wire/dpa)

Elizabeth Alison Bellingham, Aliba para sus allegados, es una socialité británica apasionada por los caballos y perteneciente a una familia con importantes conexiones sociales y políticas. Uno de los vínculos que más llaman la atención es el que mantiene con el entorno de la princesa Diana: su madrina fue Frances Shand Kydd, madre de Lady Di. Una relación que explica parte de su cercanía histórica a los círculos aristocráticos británicos.

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También pertenece a una familia con presencia en la política. Es hermana de Henry Bellingham, miembro de la Cámara de los Lores y vinculado al Partido Conservador. Su entorno familiar y social ha hecho que conozca desde hace muchos años a miembros de la Familia Real, entre ellos Andrés, con quien comparte generación y amistades de toda la vida.

El expríncipe Andrés. (Foto AP/Kirsty Wigglesworth, archivo)

Aliba es hija del capitán Henry Bellingham y de June Marion Cloudesley Smith. Su padre falleció cuando tenía 33 años durante unas maniobras militares, tras lo que su madre contrajo matrimonio en segundas nupcias con el coronel Ian Bruce Baillie. En el terreno sentimental, la británica se casó en 1989 con Richard Charles Rowley. La unión terminó en divorcio aproximadamente una década después y de aquel matrimonio nacieron dos hijos.

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El desmentido de Aliba sobre su relación con Andrés

Pese a las especulaciones que la han situado como la posible nueva pareja del expríncipe, Aliba ha negado que exista una relación sentimental entre ambos. En declaraciones a The Mail on Sunday, ha explicado que mantienen una amistad y que sus encuentros tienen que ver, principalmente, con sus intereses compartidos.

“Quedamos de vez en cuando y hablamos de caballos y perros. Eso es lo que tenemos en común”, ha asegurado. También ha querido dejar claro que no se siente condicionada por las controversias que rodean al antiguo duque de York: “No soy la clase de personas que se perturba por el pasado de otra persona. Creo que Andrés ha sido bien recibido en la zona de Norfolk y creo que disfrutará de vivir aquí”.

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El exduque de York, el príncipe Andrés, enfrenta a la justicia tras ser arrestado. La operación se produce después de la publicación de documentos que lo vinculan con la red de Jeffrey Epstein y sugieren que pudo compartir información sensible del gobierno británico.

La británica mantiene un perfil discreto y sus redes sociales son privadas, por lo que apenas trascienden detalles de su vida cotidiana. Su nombre, sin embargo, ha adquirido una inesperada notoriedad después de que los medios británicos comenzaran a relacionarla con Andrés.