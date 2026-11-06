España

El precio más bajo de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España

Aquí está la lista de los precios más bajos de las gasolinas y también los más caros en distintas ciudades de España

Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
Desde gasolina y hasta diésel, aquí el precio de los principales combustibles (Europa Press)
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El cambio constante en el valor de los combustibles obliga a la gente a mantenerse informada para así elegir el mejor carburante sin que tenga grandes efectos en el gasto. Por ello, este es el precio de los combustibles en distitnas ciudades de España, dados a conocer por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

El precio de las gasolinas en Madrid

Gasóleo A

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Precio máximo: 2,045 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,115 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,949 euros el litro

Precio mínimo: 1,509 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,699 euros el litro

El precio de las gasolinas en Barcelona

Gasóleo A

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,685 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,099 euros el litro

Precio mínimo: 1,749 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,845 euros el litro

Precio mínimo: 1,449 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,999 euros el litro

Precio mínimo: 1,739 euros el litro

El precio de las gasolinas en Málaga

Gasóleo A

Precio máximo: 2,025 euros el litro

Precio mínimo: 1,747 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,135 euros el litro

Precio mínimo: 1,867 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,597 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,959 euros el litro

Precio mínimo: 1,819 euros el litro

El precio de las gasolinas en Sevilla

Gasóleo A

Precio máximo: 2,039 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,135 euros el litro

Precio mínimo: 1,719 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,815 euros el litro

Precio mínimo: 1,439 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,985 euros el litro

Precio mínimo: 1,609 euros el litro

El precio de las gasolinas en Valencia

Gasóleo A

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,669 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,079 euros el litro

Precio mínimo: 1,689 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,819 euros el litro

Precio mínimo: 1,479 euros el litro

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 1,989 euros el litro

Precio mínimo: 1,6 euros el litro

El precio de las gasolinas en Zaragoza

Gasóleo A

Precio máximo: 1,955 euros el litro

Precio mínimo: 1,868 euros el litro

Gasóleo A Premium

Precio máximo: 2,038 euros el litro

Precio mínimo: 1,911 euros el litro

Gasolina 95 E5

Precio máximo: 1,778 euros el litro

Precio mínimo

Gasolina 98 E5

Precio máximo: 2,028 euros el litro

Precio mínimo: 1,815 euros el litro

Factores clave que afectan el precio de la gasolina

El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)
El precio de la gasolina cambia todos los días (Reuters)

El precio de la gasolina no es estable, cambia prácticamente todos los días, al igual que puede subir, también baja. Esto responde a una serie de factores clave, internos y externos, que definen las tarifas de los combustibles.

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Uno de los principales puntos es el precio internacional del petróleo, el cuál depende de la oferta y demanda global, tensiones geopolíticas –como guerras o sanciones–, así como decisiones de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la producción de países como Estados Unidos, Rusia o Arabia Saudita.

España al no ser un productor de petróleo significativo es más vulnerable a fluctuaciones internacionales sobre el precio de este hidrocarburo.

El petróleo se compra exclusivamente en dólares, el tipo de cambio de la moneda estadounidense frente al euro también impacta directamente en el precio de los combustibles.

Los costos de producción, distribución y transporte tanto del petróleo como de la gasolina también es un factor clave al momento de definir las tarifas de las gasolinas. Si estos suben, naturalmente el precio del combustible también.

Por otra parte, los impuestos de cada país y los que se ponen directamente a las gasolinas también afectan su tarifa. España se caracteriza por ser uno de los países con una especial carga fiscal a los combustibles ya que se tiene que pagar, por ejemplo, el Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.

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