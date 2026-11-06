La película sobre Mägo de Oz que ha desatado polémicas y una nueva crisis interna en la banda: “Es profundamente injusto maltratar así a la banda”

Tráiler de 'Fiesta Pägana', la película que reconstruye y ficciona la historia de Mägo de Oz. (Eterno Pictures Studio)

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Casi cuatro décadas después de su creación, pocos dudan a día de hoy de que Mägo de Oz es un nombre imprescindible para entender la historia del rock en España. Su particular combinación de heavy metal y folk celta y sus letras reivindicativas han permitido conquistar a varias generaciones de seguidores en todo el mundo a través de temas como Fiesta Pagana, Molinos de Viento o Hasta que el cuerpo aguante. Sin embargo, detrás de todo ese éxito se esconde una trayectoria también marcada por enfrentamientos, cambios de formación y separaciones.

La historia daría para más de una película, aunque, de momento, desde este viernes ya tenemos en cines Fiesta Pagäna, una película dirigida por el realizador uruguayo Álvaro Brechner, responsable de películas como La noche de 12 años. Protagonizada por Adrián Lastra, que interpreta a Txus di Fellatio (líder del grupo), y Adrià Mondaray, que encarna a José Andrëa (su cantante más emblemático), la película recorre la trayectoria de la banda desde sus comienzos hasta su consolidación. Con todo, no es un documental, sino una ficción inspirada en hechos reales a la que no le faltan ciertas licencias narrativas.

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Lo llamativo es cómo esta película ha terminado reproduciendo, o incluso aumentando, buena parte de los conflictos que pretende retratar. Y es que su desarrollo ha desencadenado una de las mayores crisis internas recientes de Mägo de Oz. Dicen que la realidad siempre supera a la ficción, pero ¿qué ocurre cuando ambas colisionan?

Imágenes de 'Fiesta Pägana', junto a una imagen del batería Txus di Fellatio. (Montaje de Infobae)

Una película que no convence a su protagonista

El principal foco de discordia tiene nombre propio: Txus di Fellatio. El batería y fundador de Mägo de Oz asegura que inicialmente prefería realizar un documental, una propuesta que no compartía la productora, interesada en desarrollar una película de ficción. El músico recibió el guion, pero encontró episodios que, según su versión, no sucedieron como aparecen representados. Los responsables de la cinta, sin embargo, siguieron con el plan establecido, alegando que se trataba de licencias cinematográficas.

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Sin embargo, el malestar de Txus iba más allá. No solo era el qué, sino también el cómo. Txus considera que la campaña promocional ha reducido una trayectoria de casi cuatro décadas a los enfrentamientos personales, especialmente a su relación con José Andrëa, vocalista durante buena parte de la etapa más exitosa. “Mägo ha hecho grandes cosas y solo se centraban en las peleas”, declaraba no hace mucho al diario El País. “Evidentemente ha habido polémicas, como en todas las bandas, pero no lo puedes centrar todo en eso”.

Brechner, por su parte, ha defendido su enfoque centrado en las relaciones personales y las tensiones que se producen fuera del escenario. El director nunca llegó a hablar directamente con Txus y elaboró el guion a partir de conversaciones con otros miembros de la banda, tanto actuales como antiguos. “Esos recuerdos estaban llenos de conflictos”, explicaba al citado medio. Su intención era realizar una película con “energía, actitud y descaro”, además de rendir homenaje a una banda cuya mezcla musical considera única.

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Miembros del Mägo de Oz durante la gala de entrega de los Premios de la Academia de la Música de 2026. (Ángel Díaz Briñas / Europa Press)

La batalla por el nombre de ‘Fiesta Pägana’

La discrepancia artística ha terminado trasladándose al terreno jurídico. En junio de este 2026, Txus acusó a la productora El Sueño Eterno de registrar unilateralmente el nombre Fiesta Pagäna, título de uno de los temas más emblemáticos de la banda. El músico consideraba que esa denominación forma parte del patrimonio histórico y artístico de Mägo de Oz y sostenía que su utilización vulneraba sus derechos. La productora respondió alegando que, al comprobar que el nombre no estaba registrado en las categorías correspondientes, solicitaron su inscripción en varios apartados audiovisuales.

La responsable de la productora también anunció que estudiaba denunciar al músico por “injurias, mentiras y difamaciones”, en referencia a algunas de sus declaraciones públicas. La disputa tiene además un precedente importante: Txus reconoció haber autorizado el uso de su nombre y el de la banda a cambio de 300.000 euros, aunque asegura que el acuerdo no contemplaba el registro del título.

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La polémica adquirió una dimensión todavía mayor cuando Carlos Prieto, conocido como Moha, anunció su desvinculación total de la película. El violinista, uno de los integrantes históricos de Mägo de Oz desde 1992, había participado inicialmente en el proyecto. Sin embargo, el registro del título terminó provocando su ruptura con la producción. “Tenemos que pelear juntos por todo el pasado, presente y futuro que con tanto esfuerzo y trabajo hemos logrado conseguir”, alegaba el músico, recalcando que el registro se había realizado “sin permiso y unilateralmente”.

Imágenes de 'Fiesta Pägana', la película sobre Mägo de Oz. (Eterno Pictures Studio)

Rafa Blas e Ix Valieri, en el centro de la nueva crisis

La última polémica antes del estreno ha tenido que ver con dos integrantes de la formación actual: el cantante Rafa Blas y el guitarrista Ix Valieri. Ambos participaron con su proyecto paralelo ON en la grabación de Brinda con nosotros, una canción incluida en la banda sonora, y acudieron a la presentación de la película en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México. Allí coincidieron con José Andrëa, cuya relación con Txus arrastra desencuentros desde su salida del grupo en 2011.

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La fotografía de ambos músicos junto al antiguo vocalista provocó la reacción de la banda, que publicó un mensaje a través de sus redes sociales no exento de ironía: “Suerte a los dos con vuestra película”. Txus fue todavía más contundente en una carta abierta dirigida a ambos músicos: “Es profundamente injusto y de un desagradecimiento enorme maltratar a la banda que os dio soporte para que os conocieran”. Asimismo, advirtió: “Fuera del Mägo de Oz hace mucho frío”. Preguntado por la carta en una entrevista con la web especializada MariskalRock, Rafa Blas aseguró que no era “momento de hablar de eso”.

Con este historial, Fiesta Pagäna se estrena este fin de semana rodeada de una expectación que va más allá de lo cinematográfico. Sus responsables la presentan como un homenaje a la formación, mientras que figuras como Txus o Moha cuestionan tanto su enfoque como su producción. Así, como decía una de sus canciones, “con la pasión a flor de piel”, habrá que esperar cómo afectará el estreno a una de las bandas más importantes del rock español de las últimas décadas.

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