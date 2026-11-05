España necesita 2,8 millones de albañiles para duplicar la construcción de viviendas, calculan los promotores inmobiliarios

Varios albañiles trabajan en la construcción de un bloque de viviendas en Madrid. Jesús Hellín / Europa Press

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La falta de vivienda en España no solo se enfrenta a la escasez de suelo y al encarecimiento de los costes de construcción. También tiene un importante cuello de botella en la mano de obra. Así lo ha reconocido la presidenta de la patronal madrileña de promotores inmobiliarios (Asprima), Carolina Roca, que ha advertido de que el sector necesitaría más que duplicar sus actuales 1,4 millones de trabajadores para poder producir el doble de viviendas.

Durante una jornada sobre la transformación del suelo para vivienda organizada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), Roca ha señalado que la industrialización de los procesos constructivos no será suficiente para alcanzar ese objetivo. El sector necesitará incorporar un volumen mucho mayor de profesionales para responder al incremento de la demanda residencial.

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A este problema de capacidad productiva se suma la dificultad para rentabilizar los proyectos inmobiliarios. La responsable de Asprima ha defendido que la promoción privada necesita unos márgenes mínimos para desarrollar su actividad, pero ha reconocido que actualmente van “muy escasos asumiendo un riesgo tremendo”, según recoge Efe.

El Gobierno ha aprobado este martes destinar 201 millones de euros a ayudas directas a promotores privados para construir 2.500 viviendas asequibles en suelos públicos a través de Casa 47, mediante un nuevo modelo de colaboración público-privada que busca garantizar el control público sobre los precios y las condiciones de los alquileres. (Fuente: La Moncloa)

La promoción de vivienda, cada vez menos rentable

Uno de los principales obstáculos que ha puesto sobre la mesa Roca es el modelo de financiación de la vivienda. A su juicio, resulta paradójico que un elemento determinante para la cohesión social de un país dependa mayoritariamente de la inversión privada, a diferencia de otras grandes infraestructuras.

En este sentido, la presidenta de Asprima ha puesto el foco en las dificultades para financiar el desarrollo urbanístico, una fase imprescindible para que el suelo pueda convertirse en nuevas promociones residenciales. “El desarrollo de suelo se ha convertido en una actividad infinanciable, te consume el 100% de capital”, ha advertido.

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La representante de los promotores considera que esta situación hace inviable poner nuevos terrenos en el mercado y limita la capacidad de respuesta de las empresas ante la falta de viviendas. A las dificultades financieras se añaden, además, los problemas derivados de la inseguridad jurídica y la creciente judicialización de los procesos urbanísticos.

El suelo, otro de los grandes frenos a la construcción

La falta de terrenos disponibles para edificar constituye así otro de los desafíos que afronta el sector inmobiliario. Aunque exista demanda y capacidad empresarial para impulsar nuevas promociones, los obstáculos para transformar el suelo y financiar su desarrollo retrasan la llegada de viviendas al mercado.

El diagnóstico de Asprima apunta a un problema que va más allá de la construcción de edificios: aumentar la oferta residencial exige actuar sobre toda la cadena, desde la transformación urbanística de los terrenos hasta la disponibilidad de trabajadores y la financiación de los proyectos.

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En este escenario, la patronal reclama condiciones que permitan recuperar la viabilidad de la promoción privada y acelerar la producción de viviendas. La advertencia de Roca pone de manifiesto la dimensión del desafío: duplicar el número de casas construidas requerirá no solo más suelo y financiación, sino también una transformación profunda de la capacidad productiva de uno de los sectores clave de la economía española.