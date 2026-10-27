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Keanu Reeves ficha por Netflix para una película de acción más allá del universo de ‘John Wick’: un proyecto de hace 33 años que dirigirá un español

El actor ha reemplazado a Alan Richson en ‘Maelstrom’, un thriller de Jaume Collet-Serra definido como ‘La jungla de cristal’ con un huracán

Keanu Reeves
El actor Keanu Reeves trabajará junto a Jaume Collet-Serra en una película para Netflix (REUTERS/Mario Anzuoni)
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Netflix ha anunciado un cambio en el reparto de una de sus películas que se encuentran en ‘preproducción’. Se trata de Maelstrom, película de acción que dirigirá el español Jaume Collet-Serra y que iba a estar protagonizada por Alan Ritchson, conocido por la serie Reacher de Prime Video.

Sin embargo, el intérprete ha abandonado el reparto por motivos que no se han hecho públicos y será Keanu Reeves quien se encargue de ocupar su puesto en la producción.

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Sería la primera colaboración entre Keanu Reeves y Jaume Collet-Serra, que ha construido toda su carrera en los Estados Unidos desde que debutó con La casa de cera y que se ha especializado en películas de acción junto a actores como Liam Neeson o Dwyane Johnson.

Qué cuenta ‘Maelstrom’

La historia transcurre durante una sola noche. El personaje central es un Federal Marshal encargado de custodiar a la prometida de un traficante de armas que busca entrar en un programa de protección de testigos antes de declarar contra él.

Un huracán interrumpe las comunicaciones con el exterior e impide la llegada de refuerzos a la casa segura. El agente y la mujer deberán resistir el asalto de los hombres enviados por el traficante mientras enfrentan los efectos del temporal que los mantiene aislados.

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Keanu Reeves será el protagonista de la nueva apuesta de Netflix. REUTERS/Carlos Osorio
Keanu Reeves será el protagonista de la nueva apuesta de Netflix. REUTERS/Carlos Osorio

Se trata de un proyecto antiguo, de los años noventa, momento en el que Warner Bros. adquirió los derechos y ha ido pasando de estudio en estudio hasta la actualidad. En aquella época se lo definió como La jungla de cristal, la película de Bruce Willis, en medio de un huracán.

Un guion con más de tres décadas de desarrollo

Maelstrom fue vendido inicialmente como guion a Warner Bros. en 1993 por Jeff Robinov, entonces agente y hoy productor de la cinta. La operación se cerró por una cantidad estimada de entre 225.000 y 625.000 dólares, cifra que equivaldría hoy a entre 500.000 y USD 1,4 millones tras 33 años de inflación.

El proyecto permaneció en desarrollo durante décadas sin llegar a filmarse. Ahora se convierte en el primer título surgido del nuevo acuerdo entre Robinov y Netflix, que recupera así una historia concebida originalmente para otro estudio.

Mark Bianculli, guionista de Cómo robar un banco, trabaja en la revisión del guion a partir de un primer borrador firmado por Gregory Fitzpatrick, ya fallecido. Robinov producirá la película junto a Tabitha Shick, de la compañía Talking Pictures.

Los próximos proyectos de Keanu Reeves

El fichaje amplía la agenda de Reeves tras la cuarta entrega de la franquicia John Wick. El actor ha consolidado su perfil en el cine de acción con sagas como The Matrix y John Wick, gracias al que se ha convertido en un actor icónico dentro del género.

John Wick 4
Keanu Reeves en 'John Wick 4'

El año pasado debutó en Broadway con Esperando a Godot, junto a Alex Winter, su compañero de reparto en Bill & Ted, cuando ambos estaban empezando dentro del mundo del espectáculo en los años ochenta.

Reeves mantiene conversaciones para encabezar la adaptación que prepara James Wan de la película surcoreana El gángster, el policía y el diablo, para Paramount. También volverá a poner voz a Shadow en Sonic 4, prevista para 2027.

El intérprete puso en marcha además una adaptación de la próxima novela de espionaje de Oliver Lowe, Kill Current: A Jon Hendricks Thriller. Será la primera producción de su nueva compañía, Two Dragonflies, asociada con The Arena y Zando.

En Nueva York, John Wick, un asesino a sueldo retirado, vuelve otra vez a la acción para vengarse de los gángsters que le quitaron todo.

Entre los demás títulos anunciados para Reeves figuran la película de ciencia ficción Shiver, de Warner Bros., y The Entertainment System Is Down, dirigida por Ruben Östlund, ganador de varias Palmas de Oro, en la que compartiría reparto junto a Kristen Dunst y Daniel Brühl.

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