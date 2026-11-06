España

El organismo que custodia millones de datos sobre la Seguridad del Estado ha estado medio año con sus cinco ascensores con el sistema de tracción que los sujeta “caducado” y en estado “grave”

Interior ha tenido que contratar a una empresa especializada porque no le servía ni el contrato de mantenimiento que ya tiene. Los cinco elevadores no pasaron la inspección, que fue definida como “desfavorable con defectos graves”

El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a las instalaciones del CETSE
El ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una visita a las instalaciones del CETSE
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Es uno de los edificios más importantes y estratégicos para la seguridad del Estado. El CETSE, un antiguo cuartel de la Guardia Civil reconvertido en el año 2016, gestiona y supervisa los sistemas tecnológicos que permiten el funcionamiento seguro y coordinado de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Integra plataformas esenciales para las comunicaciones policiales y un sinfín de bases de datos. En sus instalaciones, ubicadas en El Pardo, trabajan unas 350 personas. Empleados que se mueven por el centro, de varias plantas, a través de ascensores. El Ministerio del Interior se ha tenido que gastar 39.500 euros para arreglar urgentemente cinco de estos elevadores porque inspecciones técnicas detectaron “deficiencias graves” en mayo y junio de este año.

Algunos trabajadores de este centro han señalado a Infobae que los ascensores fallaban “bastante” y que se han llevado “una sorpresa” tras conocer que uno de los edificios más seguros del país, por los datos sensibles que maneja, era “inseguro en el día a día por los fallos de estos ascensores. Es surrealista”. El contrato para solucionar todos estos problemas fue adjudicado el pasado 28 de octubre. Aprovechando el contrato, también se han subsanado deficiencias en un ascensor que hay en la sede de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, muy cerca de la Castellana; y de otro ascensor en la sede de la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, ubicada en el distrito de Chamartín.

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Desde 1985 existe un reglamento, ratificado por un real decreto, que establece la obligatoriedad de realizar una inspección periódica a los ascensores ubicados en edificios públicos cada dos años. Los cinco ascensores que hay en la sede del CETSE se inspeccionaron en mayo y junio de este año y los técnicos que realizaron la misma “detectaron deficiencias graves”. Los cinco no pasaron la inspección, que fue catalogada como “desfavorable con defectos graves”. Dos de ellos tenían las “cintas de tracción caducadas”. No es un detalle menor. Estas cintas (también llamadas cintas de suspensión) son el elemento que sustituye a los cables de acero tradicionales en los ascensores modernos y son las encargadas de sostener y mover la cabina. Que estén caducadas implica un riesgo de seguridad directo, ya que su función es crítica para el funcionamiento del aparato.

Sede del CETSE en El Pardo
Sede del CETSE en El Pardo

En términos prácticos, una cinta de tracción deteriorada o que supera su vida útil puede perder capacidad de carga, sufrir rotura de hilos internos de acero o generar deslizamiento en la polea de tracción, lo que compromete la capacidad del ascensor para sostener y frenar la cabina con seguridad. En los casos más graves, esto puede derivar en caída libre, descenso descontrolado o imposibilidad de frenado del aparato. Los trabajos de reforma contratados por Interior también obligan a incluir en estos elevadores medidas de “protección del usuario contra cierre de puertas”. Otros dos ascensores tienen estropeado el sistema de emergencia necesario para llevar la cabina a planta en maniobra de rescate, ya que falla la batería que permite esta maniobra de seguridad.

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Fuera del contrato de mantenimiento

Finalmente, hay un quinto ascensor con varios problemas detectados. Al mal funcionamiento del sistema de emergencia para llevar la cabina a planta en maniobra de rescate, tampoco funciona dentro de la cabina el sistema de comunicación bidireccional ni el indicador de posición de cabina en planta. También se han detectado problemas en la cinta de tracción. El Ministerio del Interior ha tenido que licitar un contrato para estos trabajos a pesar de que ya tiene otro contrato de mantenimiento de los ascensores. ¿Por qué? Porque los arreglos a realizar son tan importantes que quedan fuera de ese contrato general.

Fernando Grande-Marlaska informa que los triajes para menores en Ceuta se elevarán a 50 cada día para agilizar su gestión. Además, el objetivo del Gobierno es alcanzar entre 9.000 y 10.000 plazas de acogida para hacer frente a la situación.

El Centro Tecnológico de Seguridad (CETSE) alberga la sede de la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad (SGSICS) y el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad (CNPIC), que coordina la seguridad de instalaciones como presas, centrales nucleares y eléctricas, aeropuertos o sistemas bancarios. Demasiada información concentrada en un solo edificio.

También custodia toda la información balística que manejan la Policía Nacional y la Guardia Civil, el sistema de identificación dactilar, perfiles genéticos de ADN, la base de datos de las personas desaparecidas y cadáveres sin identificar, antecedentes policiales, millones de datos sobre tráfico... El CETSE guarda también los secretos de ‘LexNet’, la plataforma del Ministerio de Justicia para el intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos que, en su trabajo diario, necesitan intercambiar documentos evitando el teléfono, el fax o el correo electrónico.

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