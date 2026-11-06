España

Así fue la pedida de mano de Felipe VI y Letizia hace 23 años: del mítico “déjame terminar” al inolvidable dos piezas blanco de Armani

Un repaso a la jornada de 2003 que rompió el protocolo y demostró la enorme complicidad de los futuros reyes

Letizia y Felipe VI
La pedida de mano de Letizia y Felipe VI. (EFE)
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Han pasado exactamente 23 años desde aquel 6 de noviembre de 2003 en el que España se paralizó para asistir a uno de los eventos más mediáticos de su historia reciente. En el imponente patio de los Austrias del Palacio Real de El Pardo, el entonces príncipe Felipe presentaba oficialmente al mundo a su prometida, la periodista asturiana Letizia Ortiz. Aquella jornada no solo rubricaba un compromiso que había sacudido a la opinión pública tras su sorprendente anuncio cinco días antes, sino que suponía el primer gran paso hacia una profunda transformación de la Corona española.

La expectación era máxima. Más de 340 periodistas acreditados se congregaron para captar cada detalle, cada mirada y cada gesto de la futura princesa de Asturias. Letizia, que hasta hacía apenas unos días era el rostro visible del Telediario de Televisión Española, deslumbró con un icónico y elegante traje de chaqueta con cuello chimenea y pantalón en color blanco firmado por la casa italiana Armani. El diseño, que contrastaba con el clásico traje de raya diplomática del príncipe, se convirtió desde ese mismo instante en un símbolo de la historia de la moda en nuestro país y en el primer gran acierto estilístico de su nueva vida institucional.

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Lejos de la rigidez protocolaria que se esperaba de un acto de tales magnitudes, la escenificación del compromiso brilló por su asombrosa naturalidad. Las cámaras inmortalizaron a una pareja profundamente enamorada, intercambiando caricias, sonrisas cómplices y miradas tiernas que lograron conectar de inmediato con la sociedad. Fue una presentación informal y cercana en la que el príncipe, visiblemente protector y orgulloso, dejó claro que había elegido a su futura mujer por amor, pidiendo a la prensa y a los ciudadanos un voto de confianza absoluto hacia la mujer que acabaría convirtiéndose en reina.

El icónico “déjame terminar”

La comparecencia ante los medios dejó para el recuerdo una serie de anécdotas que hoy, 23 años después, siguen muy vivas en la memoria colectiva. El instante más recordado llegó cuando Letizia estaba dedicando unas sentidas palabras sobre el ejemplo impagable de la reina Sofía y el príncipe intentó intervenir ante los micrófonos. Con total espontaneidad y un suave toque en el brazo, ella le frenó con el ya legendario “déjame terminar”, un gesto muy comentado en la época que demostró su arrolladora personalidad y su enorme dominio de la comunicación.

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No fue la única broma de la jornada; cuando la periodista elogiaba a su prometido, destacando que era un hombre “afanado en crecer por dentro y con una visión del mundo justa”, un sonriente Felipe no dudó en responderle con un divertido “esto te lo voy a recordar”, desatando las risas de los presentes y destensando el ambiente.

Un intercambio de regalos que rompió los moldes

El momento de mostrar los regalos de compromiso también acaparó los flashes de aquella histórica mañana de otoño. Mientras Letizia lució con orgullo una espectacular alianza de diseño moderno en oro blanco y brillantes de corte baguette, ella sorprendió a su futuro marido alejándose de los obsequios habituales de la realeza: le entregó unos singulares gemelos de zafiros y oro blanco, además de una valiosa joya literaria, una edición de 1850 de El doncel de don Enrique el Doliente, de Mariano José de Larra.

Felipe VI y Letizia
La pedida de mano de los reyes. (EFE)

Aquel 6 de noviembre de 2003 certificó el triunfo del amor por encima de los viejos cánones, marcando el inicio del camino para la primera reina de España sin sangre azul; una periodista brillante y divorciada que, más de dos décadas después, ha confirmado plenamente las palabras que Felipe pronunció aquel día sobre sus excepcionales condiciones para reinar.

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