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Antonio Escohotado, filósofo español: “Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación”

Este intelectual reflexionó sobre cómo la verdadera prosperidad de un territorio depende del conocimiento, el pensamiento crítico y los valores de sus ciudadanos

El filósofo español Antonio Escohotado, de joven en Ibiza
El filósofo español Antonio Escohotado, de joven en Ibiza.
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Antonio Escohotado (1941-2021) fue uno de los pensadores más lúcidos y provocadores de la España contemporánea. Profesor de Filosofía del Derecho, traductor riguroso de Hegel y ensayista prolífico, rompió cualquier esquema previo de lo que se pudiera esperar de un filósofo al fundar la legendaria discoteca Amnesia en Ibiza. Sin embargo, su mayor logro podría ser su capacidad para desarmar los prejuicios morales de la España posterior a la dictadura y ya democráticamente consolidada gracias a su erudición.

El grueso de su pensamiento quedó inmortalizado en obras cumbre como su monumental Historia general de las drogas, así como en la trilogía Los enemigos del comercio. En las páginas de esta última obra, el pensador reflexionó a fondo sobre la libertad individual, la evolución del mercado, las trampas del poder político y el peso asfixiante del dogma institucional a lo largo de los siglos.

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Por este motivo, se le atribuye con frecuencia la siguiente reflexión: “Un país no es rico porque tenga diamantes o petróleo. Un país es rico porque tiene educación”. En estas palabras, pronunciadas en una conversación con el escritor Fernando Sánchez Dragó, Escohotado condensa con precisión su defensa implacable del conocimiento humano frente a la mera acumulación material.

El filósofo español Antonio Escohotado.
El filósofo español Antonio Escohotado.

El significado de la frase de Antonio Escohotado

Para Escohotado, la verdadera riqueza jamás se extraerá de los agujeros que podamos hacer en la tierra o de los recursos que podamos acumular. Al contrario, se origina en los cerebros entrenados para innovar y aportar soluciones cuando se requiera. De hecho, un territorio atiborrado de minerales valiosos puede acabar prácticamente arruinado si sus habitantes carecen de criterio para extraerlos, administrarlos y utilizarlos sabiamente.

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Más allá de eso, la idea de Escohotado sobre la educación iba mucho más allá. “Educación significa que, aunque puedas robar, no robas. Educación significa que tú vas pasando por la calle, la acera es estrecha y tú te bajas y dices: ‘Disculpe’”, explicaba en la mencionada conversación. “Educación es que, aunque vas a pagar la factura de una tienda o de un restaurante, dices ‘gracias’ cuando te la traen, das propina y, cuando te devuelven, vuelves a decir ‘gracias’. Cuando un pueblo tiene eso, cuando un pueblo tiene educación, un pueblo es rico”.

Esta tesis dialoga con otra frase que se le atribuye con frecuencia: “De la libertad brota la riqueza; del dirigismo solo la miseria y el engaño”. Según el filósofo, una educación deficiente vuelve a las sociedades dependientes de caudillos y subsidios. En cambio, cuando el saber estimula la iniciativa personal y el pensamiento crítico, la prosperidad florece de manera completamente espontánea y sostenible.

El filósofo y ensayista alemán de origen surcoreano Byung-Chul Han, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025. (Fundación Princesa de Asturias/UIMP/MOME)

“El hombre es lo que la educación le hace ser”

La importancia de la educación ha sido algo reivindicado por muchos filósofos a lo largo de la historia. “Todo esto de que carecemos al nacer, tan imprescindible en la adolescencia, se nos ha dado por medio de la educación” escribía el filósofo Jean-Jacques Rousseau, cuyo pensamiento es una de las piedras angulares de las sociedades democráticas occidentales.

El ser humano no nace preparado para desenvolverse en sociedad y necesita adquirir progresivamente las capacidades intelectuales, morales y sociales que le permitirán hacerlo. Por eso, educar no consiste únicamente en transmitir conocimientos, sino en desarrollar las facultades que hacen posible la autonomía y la convivencia. “Las plantas se forman mediante el cultivo y los hombres mediante la educación”, concluía.

Una reflexión similar la encontramos en Immanuel Kant, otro filósofo capital en el pensamiento del mundo contemporáneo. En su tratado Pedagogía, publicado en 1803, el filósofo defendió que la educación constituye una condición indispensable para el desarrollo de la propia humanidad. “Únicamente por la educación el hombre puede llegar a ser hombre. No es, sino lo que la educación le hace ser”. En otras palabras, la educación es el proceso mediante el cual una persona aprende a pensar, adquiere criterio propio y puede ejercer responsablemente su libertad.

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