España

Zelenski agradece a Felipe VI el apoyo de España a Ucrania y expresa sus condolencias por la tragedia de Toledo

El presidente ucraniano ha informado al monarca sobre los ataques rusos y la necesidad de reforzar la defensa aérea de su país

Zelensky y Felipe VI (Casa Real)
Zelensky y Felipe VI (Casa Real)
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El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha trasladado este jueves al rey Felipe VI sus condolencias por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y ha agradecido el respaldo de España ante la invasión rusa. El encuentro ha tenido lugar en el Palacio de la Zarzuela, al término de la participación del mandatario en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid.

Nuestras simpatías están con todos los afectados por esta tragedia”, ha escrito Zelenski en sus redes sociales después de la reunión con el monarca. El accidente, ocurrido el 28 de octubre, dejó 69 muertos y más de 200 heridos.

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El presidente ucraniano también ha expuesto ante Felipe VI las consecuencias de los ataques diarios de Rusia y las necesidades de Ucrania para sostener sus sistemas de defensa. “Ahora trabajamos activamente con nuestros socios para fortalecer nuestra defensa aérea y proteger mejor a las personas. Contamos con el apoyo de España en este sentido”, señaló.

Zelenski reclama ayuda para proteger la red energética ucraniana

La audiencia con el Rey se ha producido después de que Zelenski se reuniera con los líderes iberoamericanos convocados en Madrid. Allí ha solicitado ayuda urgente para conseguir equipos que permitan mantener operativas las infraestructuras energéticas de Ucrania, expuestas a los ataques rusos.

El mandatario ha pedido a los países presentes que facilitaran contactos con compañías y productores para obtener transformadores, cables, equipos electrónicos y generadores de diésel y gas. También se ha reunido con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera.

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Zelensky junto a Felipe VI (Casa Real)
Zelensky junto a Felipe VI (Casa Real)

Durante su intervención ante representantes de 22 países, Zelenski ha reclamado una posición pública frente a los ataques rusos. “Todos los días Rusia está matando ucranianos, con bombas, con misiles y con drones”, ha afirmado.

El presidente ha denunciado además que Rusia ha incorporado a su Ejército a parte de los niños ucranianos que, según ha sostenido, fueron trasladados a territorio ruso desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. “Esto es perverso y tiene que acabar”, ha expresado.

Sánchez reafirma el respaldo de España a Ucrania

Tras la reunión en la Zarzuela, Zelenski ha acudido al Palacio de la Moncloa para mantener una reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Después del encuentro, el jefe del Ejecutivo español ha asegurado que España continuará al lado de Ucrania.

Pedro Sánchez y Zelensky A 5 de noviembre de 2026(@ZelenskyyUa)
Pedro Sánchez y Zelensky A 5 de noviembre de 2026(@ZelenskyyUa)

“Defender su libertad es defender el derecho internacional, la soberanía de los pueblos y el proyecto europeo”, ha afirmado Sánchez en un mensaje publicado en X. El presidente también ha agradecido la visita de Zelenski y su compromiso con la paz y la libertad de Ucrania.

Por su parte, el mandatario ucraniano ha indicado que ha abordado con Sánchez los ataques rusos contra la infraestructura energética, logística y ferroviaria de Ucrania, así como las necesidades más urgentes de protección. También ha agradecido el nuevo paquete de ayuda militar española, valorado en 437 millones de euros.

Zelenski ha trasladado además sus condolencias a Sánchez por el accidente ferroviario de Urda, en Toledo, y ha destacado también la ayuda sostenida de España desde el inicio de la invasión rusa.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, da las gracias a Volodimir Zelenski por venir a España para estar presente junto a varios de los líderes y cancilleres que han asistido a la Cumbre Iberoamericana de Madrid

La visita a Madrid es la quinta de Zelenski a España desde el inicio de la invasión rusa. El mandatario había llegado el miércoles a la base aérea de Torrejón de Ardoz de forma no anunciada.

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