De caballitos de mar a orquídeas, las otras víctimas del comercio de vida silvestre: “Solemos pensar en elefantes, tigres y pangolines, pero es mucho más que eso”

El pangolín chino es una de las especies más frecuentemente asociadas con el tráfico ilegal de vida silvestre. (Adnan azad asif/Wikimedia Commons)

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La sobreexplotación de vida silvestre para el comercio es una de las mayores amenazas con las que se encuentran las especies en todo el mundo, pues pone en peligro su supervivencia porque puede arrastrarlas hasta el borde de su extinción. A esto se suma una deficiencia que agrava el problema: existen muchas lagunas en el conocimiento sobre esta actividad.

De hecho, un estudio reciente publicado en la revista Science Advances y liderado por la Universidad de Melbourne ha señalado que el número de especies que se utilizan y comercializan en todo el mundo es mucho mayor de lo que se creía hasta el momento. Estimaciones anteriores de la Plataforma Intergubernamental Científico Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) calculaban alrededor de 50.000 especies, mientras que la nueva investigación, recopilando datos de distintos programas de monitoreo, eleva a más del doble la cifra: 107.356 especies afectadas por esta actividad.

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“Cuando pensamos en el comercio de vida silvestre, solemos pensar en el comercio ilegal de elefantes, tigres y pangolines. Pero es mucho más que eso”, explica la profesora Alice Hughes, investigadora principal de la Facultad de Biociencias de la Universidad de Melbourne. “El comercio de fauna silvestre abarca desde madera, mariscos y plantas medicinales hasta mascotas, flores cortadas, peces ornamentales y hongos, y la mayor parte es legal”.

Una pala excavadora trabaja en la destrucción de marfil incautado por las autoridades. (Dennis M. Sabangan/EFE)

De hecho, el 99,9 % del comercio detectado u observado es legal, pese a que se suele poner el foco en el tráfico ilegal. Además, el análisis sugiere que el comercio legal “vale aproximadamente 10 veces más que el comercio ilegal”: entre 220 y 300 mil millones de dólares anuales frente a entre 28,4 y 39,5 mil millones.

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Legal no significa inocuo. Aunque buena parte de esta actividad de comercialización esté permitida, puede llegar a una sobreexplotación que ponga en peligro la biodiversidad. El estudio recuerda que la extracción para comercio se asocia de forma directa o indirecta con la extinción global de 294 especies, la extinción en estado silvestre de 25 y 192 extinciones locales. Además, en poblaciones en las que hay datos comparables, las especies comercializadas muestran entre un 50 y un 60 % menos de abundancia que las no comercializadas.

37 millones de caballitos de mar al año

Las plantas y no los animales son el grupo de especies más afectados por el comercio mundial de vida silvestre: 59.671 para fines medicinales o materiales. Dentro del mundo vegetal destaca especialmente la preponderancia de las orquídeas, cuya recolección del medio natural está prohibida en la gran mayoría de los países.

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Orquídea. (Pexels)

Del total de las 47.685 especies animales en comercio, más de 31.000 corresponden a vertebrados, lo que implica que el 42 % de todos los vertebrados descritos en la actualidad se ven afectados por esta actividad. En cuanto a los peces, la investigación señala que incluso para las especies incluidas en CITES (Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), el comercio ilegal sigue siendo un problema. Por ejemplo, alrededor de 37 millones de caballitos de mar se comercializan internacionalmente cada año y el 95 % provienen de países donde está prohibido.

Uno de los grandes problemas de esta actividad es que, pese a que puede ser un factor determinante en la pérdida de biodiversidad, no hay suficiente información sobre su alcance y sostenibilidad. Así, no se sabe con exactitud cuántos ejemplares se extraen y cuántos quedan en la naturaleza.

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Caballito de mar. (Romano Gianluca/Wikimedia Commons)

“Para la mayoría de estas especies, tenemos muy pocos datos o ninguno. No existen datos sobre cantidad y origen, y mucho menos datos a nivel poblacional para evaluar si el comercio supone un riesgo para la supervivencia de las especies”, explica Hughes. “Sin mejores datos, no podemos evaluar con precisión los riesgos para la biodiversidad ni identificar cuándo el comercio está llevando a las especies al declive”.

Un problema que se agrava con la falta de información

La investigación de la Universidad de Melbourne pone de manifiesto la necesidad de que se realice un cambio radical en la forma en la que se registra y se informa sobre este comercio. De hecho, Estados Unidos, a través de la base del Sistema de Información para la Gestión de Aplicación de la Ley (LEMIS), es “el único país que registra sistemáticamente y comparte públicamente datos comerciales de una amplia gama de sectores. Mientras tanto, ”en gran parte del resto del mundo, simplemente no existen datos equivalentes".

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Agentes de SEPRONA inspeccionan las dependencias donde se encuentran animales exóticos en cautiverio en Sevilla. Dos personas han sido detenidas y otras ocho investigadas por su presunta participación en diversos delitos contra la flora y fauna. (Guardia Civil)

Incluso los indicadores que se incluyen en marcos mundiales, como el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal, “no incorporan datos para la mayoría de los taxones comercializados”, pero a que esta actividad es reconocida “como una amenaza importante para la supervivencia de las especies”. Según Hughes, “solo abarca entre el 2 y el 3 % de las especies comercializadas y deja fuera al otro 97 %”.

Para cambiar la situación actual, sería necesaria una estandarización en la recopilación de los datos: “A menos que se tomen medidas para resolver las brechas de datos, alcanzar muchos objetivos de biodiversidad seguirá siendo prácticamente imposible”, explican los autores del estudio, a lo que Hughes añade: “Si de verdad queremos frenar la pérdida de biodiversidad, necesitamos informes mucho más completos, transparentes y coordinados a nivel mundial sobre el comercio de especies silvestres”.

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