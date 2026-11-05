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La Cumbre Iberoamericana de Madrid cierra una declaración final y acuerdos sobre inteligencia artificial y protección civil

Tras el bloqueo de Cuenca, los 22 países recuperan el consenso político y activan una alianza tecnológica y una red regional ante emergencias

Foto de familia de la XXX Cumbre Iberoamericana (Europa Press)
Foto de familia de la XXX Cumbre Iberoamericana (Europa Press)
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La XXX Cumbre Iberoamericana, celebrada entre el miércoles y el jueves en Madrid, ha aprobado una declaración final y un paquete de acuerdos sobre inteligencia artificial, protección civil, movilidad académica y cuidados, con los que los 22 países de la comunidad buscan reforzar la cooperación regional tras la falta de consenso de la anterior cita en Cuenca, Ecuador.

La Declaración de Madrid ha salido adelante pese a las reservas expresadas por varios gobiernos. Argentina, Colombia, Costa Rica y Paraguay se han desvinculado del párrafo que rechaza la coerción y las medidas contrarias al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas que puedan afectar las prioridades de desarrollo de los Estados.

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El mecanismo aplicado permite que los países expresen su desacuerdo en puntos concretos sin bloquear el texto en su conjunto. La fórmula ha evitado que se repitiera el resultado de la XXIX Cumbre Iberoamericana, celebrada en Cuenca (Ecuador) en noviembre de 2024, que terminó sin una declaración oficial por las diferencias entre Argentina y Cuba, aunque sí dejó un programa de acción y una declaratoria suscrita al margen del encuentro.

En Madrid, los gobiernos han aprobado además cuatro nuevos instrumentos de cooperación y una Estrategia de Cooperación Iberoamericana para el periodo 2027-2030.

Una alianza regional para la IA

El principal acuerdo en materia digital ha sido la creación de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, un mecanismo de adhesión voluntaria destinado a coordinar el desarrollo tecnológico de la región.

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La alianza prevé cooperación en tres ámbitos: acceso a datos de calidad, creación de modelos de inteligencia artificial adaptados a las lenguas y necesidades iberoamericanas, y acceso compartido a capacidades de computación para proyectos públicos, académicos y productivos.

Vista general de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana. (EFE/Kiko Huesca POOL)
Vista general de la reunión de ministros y ministras de Relaciones Exteriores de la Comunidad Iberoamericana. (EFE/Kiko Huesca POOL)

El acuerdo contempla la puesta en marcha de un Espacio Iberoamericano de Datos. No será una base común centralizada, sino una red en la que cada país decidirá qué información comparte y bajo qué condiciones. La iniciativa buscará también conectar proyectos ya existentes, como ALIA, de España; AMALIA, de Portugal; Latam-GPT, impulsado por Chile, y SoberanIA, de Brasil.

Argentina y Paraguay se han disociado de la alianza sobre inteligencia artificial. El Gobierno argentino se ha apartado también de la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica y de la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos.

Una red para anticipar y responder a desastres

La cumbre ha consolidado la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil, integrada por los 22 países de la comunidad. El objetivo es mejorar las capacidades de prevención, mitigación, anticipación y respuesta ante emergencias como huracanes, inundaciones, incendios, terremotos y otros fenómenos que afectan a la región.

La red contará con un Sistema de Alerta Temprana Multiamenaza y un Mecanismo Regional de Cooperación para la Respuesta ante Emergencias. También tendrá programas de formación técnica y operativa, además de iniciativas para promover la planificación preventiva frente a riesgos futuros.

XXX Cumbre Iberoamericana. REUTERS/Susana Vera
XXX Cumbre Iberoamericana. REUTERS/Susana Vera

El instrumento ya dispone de un reglamento interno, lineamientos estratégicos para 2027-2030 y un primer plan de acción. No tendrá fuerzas de intervención propias, sino que servirá para coordinar los recursos y conocimientos de los sistemas nacionales de protección civil.

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) ejercerá la Secretaría Técnica, con apoyo especializado de la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias de España. España prevé aportar un millón de euros a un fondo de apoyo para la red, en colaboración con el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Andorra asumirá la presidencia rotatoria el 1 de enero de 2027.

Movilidad, cuidados y cooperación hasta 2030

La Carta Iberoamericana de Movilidad Académica establece principios para facilitar los intercambios universitarios, el traslado de expedientes, las dobles titulaciones, los posgrados y el reconocimiento de estudios entre instituciones de educación superior de la región.

El texto no crea una homologación automática de títulos, aunque plantea avanzar en mecanismos que reduzcan las trabas administrativas y amplíen el acceso a programas de formación e intercambio.

El Rey Felipe VI y la Reina Letizia de España asisten a la inauguración oficial de la trigésima Cumbre Iberoamericana, un evento clave para la diplomacia y la cooperación regional.

Los líderes también han adoptado la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, un instrumento de adscripción voluntaria para orientar la creación y el fortalecimiento de sistemas y políticas públicas de cuidados integrales, inclusivos y sostenibles.

El paquete se completa con la Estrategia de Cooperación Iberoamericana 2027-2030, que ordenará las prioridades de trabajo común en educación, cultura, conocimiento, innovación, desarrollo social, sostenibilidad ambiental, institucionalidad democrática y Estado de Derecho.

La declaración y los acuerdos de Madrid dejan a la comunidad iberoamericana con instrumentos de aplicación gradual y con distintos niveles de respaldo político, pero permiten recuperar un texto de consenso regional dos años después del bloqueo de Cuenca.

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