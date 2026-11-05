Scarlett Johansson confiesa que le costó sacar adelante su papel en ‘The Batman 2′: “Me produjo un montón de angustia existencial”

(Warner Bros./REUTERS)

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Scarlett Johansson reconoció que atravesó un proceso complicado para resolver su personaje en The Batman: Part II, un papel que la producción mantiene en secreto hasta el momento y del que la actriz habló durante una entrevista reciente. Johansson aseguró que el trabajo de composición del personaje le trajo una carga emocional que no esperaba, al punto de describirlo como una experiencia de introspección personal.

En diálogo con Entertainment Tonight, aprovechando la promoción de su nueva película Paper Tiger, Johansson habló sobre las dificultades que enfrentó para interpretar su personaje en la secuela de Batman. “Fue muy difícil de descifrar. No sé si fue por el rol en sí o por el momento de mi vida, pero me costó mucho resolverlo”, explicó la actriz, sin dar detalles sobre la identidad del personaje que interpretará en el filme.

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Scarlett Johansson reveló que su papel, todavía sin revelar, en The Batman: Parte II le resultó uno de los más difíciles de su carrera. La actriz atribuyó la dificultad a una combinación entre la naturaleza del personaje y su propio momento personal, y afirmó que el proceso le generó “un montón de angustia existencial”. “Y eso es todo lo que puedo decir al respecto”, cerró la actriz, sin ampliar más información sobre el rol que interpretará en la cinta dirigida originalmente por Matt Reeves.

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La participación de Johansson en la secuela se confirmó en mayo, cuando el director Matt Reeves publicó un mensaje en X que no incluía mayores precisiones. La publicación consistió únicamente en un GIF del reflejo de la actriz en el espejo retrovisor de un auto, tomado de la película Under the Skin, estrenada en 2013. Junto con la confirmación de Johansson, Reeves anunció la incorporación de otros actores vinculados al género de superhéroes, entre ellos Sebastian Stan y Brian Tyree Henry, también en papeles que permanecen sin revelar.

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Cambios de producción y el enfoque narrativo de Reeves

La producción de The Batman: Part II está actualmente a cargo del director Steven Soderbergh, ganador del premio Óscar, luego de que Reeves se alejara de forma temporal del proyecto por un asunto personal. Reeves, quien también dirigió The Batman en 2022, había adelantado en una entrevista del año pasado que la secuela profundizará en el personaje de Bruce Wayne interpretado por Robert Pattinson, luego de que la primera entrega se concentrara mayormente en su faceta como Batman.

“Una vez que superás el relato de origen, que no hicimos del todo, pero sí algo que remitía a sus orígenes, empezás a contar la historia de la Rogues Gallery y el arco de ese personaje”, señaló el director. “Pero nunca quise perder a Pattinson en el centro de estas historias, y eso es realmente hacia donde apuntamos”. Según información de Entertainment Weekly, el elenco de la secuela también suma a los actores que repiten de la primera entrega: Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell. Se incorporan además Charles Dance, Jayme Lawson, Gil Perez-Abraham y Sebastian Koch, de acuerdo con ComicBookMovie.

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Scarlett Johansson en 'El exorcista: Mártires'

El guion de la película corresponde a Reeves junto con Mattson Tomlin, y la dirección quedó compartida entre Reeves y Soderbergh, según detalló ese mismo medio. Sobre la identidad del personaje de Johansson, distintos reportes periodísticos difundieron versiones contrapuestas. Portales como Superherohype y ComicBook.com mencionaron la posibilidad de que interprete a Gilda Dent, esposa de Harvey Dent, mientras que otras filtraciones citadas por ComicBookMovie señalaron el nombre de Pamela Isley, conocida en los cómics como Poison Ivy.

Esas mismas fuentes indicaron que Sebastian Stan sería el encargado de encarnar a Harvey Dent, el fiscal de distrito de Gotham que en la mitología de Batman se transforma en Dos Caras, mientras que Brian Tyree Henry asumiría un rol vinculado a ese mismo arco narrativo. Ninguno de estos datos sobre los personajes fue confirmado de manera oficial por la productora ni por los actores involucrados. The Batman: Parte II está programada para estrenarse en cines el 18 de febrero de 2028, tras haber atravesado distintas postergaciones en su calendario de producción.

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