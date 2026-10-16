Steven Soderbergh ayudará a completar el rodaje de ‘The Batman II’ tras la retirada temporal de Matt Reeves por un asunto familiar

Steven Soderbergh sustituirá a Matt Revees en el rodaje de 'The Batman II' tras abandonar la filmación por un problema personal (Warner Bros)

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Steven Soderbergh ayudará a concluir el rodaje de The Batman Parte II durante las últimas semanas de rodaje principal, mientras Matt Reeves se ocupa de un asunto familiar importante que le ha alejado de la producción desde hace 10 días. DC Studios ha respaldado el acuerdo y ha sostenido que ambos cineastas trabajarán para completar la película conforme a la visión de Reeves.

La incorporación de Soderbergh no implica la salida de Reeves del proyecto. El director de la primera entrega seguirá ligado a la producción y coordinará con Soderbergh el cierre de las escenas pendientes, aunque no estará en el set mientras termina el rodaje principal.

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Reeves afirmó en X que no abandona la secuela y agradeció al director de Traffic por asumir esta tarea durante la situación que atraviesa. El mensaje llegó después de que Warner Bros. y DC Studios comunicaran, a comienzos de octubre, una pausa temporal de la producción.

Soderbergh completará las escenas pendientes

Un representante de DC Studios indicó a Variety que Steven Soderbergh se acercó a Matt Reeves para ofrecer su ayuda. El estudio aceptó el plan y señaló que ambos trabajarán con los actores y el equipo técnico para terminar la película.

La colaboración se concentrará en las últimas semanas de rodaje principal. Soderbergh dirigirá el trabajo necesario para obtener material que pueda incorporarse a lo ya filmado y permita a Reeves concluir la película en la siguiente etapa de producción.

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Matt Reeves con Robert Pattinson en el rodaje de 'The Batman' (Warner Bros.)

Soderbergh explicó que su propósito es rodar escenas que se integren “sin fisuras” con las imágenes ya realizadas. También elogió el trabajo de Reeves en The Batman, estrenada en marzo de 2022, y afirmó que su objetivo es ayudar al director a finalizar su propia película.

Según The Hollywood Reporter, el plan prevé que Soderbergh trabaje en Londres, donde se desarrolla la producción, mientras Reeves permanece en Los Ángeles. El medio informó que la película tenía cerca de dos tercios del rodaje completados cuando se conoció el cambio.

La misma publicación señaló que Reeves tendría una participación más directa durante la posproducción en Los Ángeles. Ni DC Studios ni Warner Bros. detallaron la naturaleza del asunto familiar que motivó la pausa de las grabaciones.

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La pausa de producción y el papel de Matt Reeves

Warner Bros. y DC Studios anunciaron el 5 de octubre que la filmación quedaba suspendida de forma temporal. En esa declaración, el estudio explicó que Reeves se apartaba del trabajo cotidiano para atender un “asunto familiar”.

El comunicado añadió que el director contaba con el respaldo total de DC Studios. La participación de Soderbergh permite reanudar el rodaje sin modificar el vínculo de Reeves con una producción que dirige y escribe junto a Mattson Tomlin.

Robert Pattinson en 'The Batman', una visión más oscura del personaje de DC.

Reeves precisó que seguirá trabajando en la película fuera del set. “No estoy dejando The Batman Parte II”, escribió el cineasta en X, donde también expresó su gratitud hacia Soderbergh por acudir en su ayuda durante este período.

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La secuela empezó a filmarse en Londres en junio, de acuerdo con informaciones publicadas durante la interrupción de la producción. El estudio no anunció si la pausa o el cambio temporal en la dirección afectarán el calendario previsto para el estreno.

Reeves dirige la continuación de la versión de Batman protagonizada por Robert Pattinson. La primera película presentó una historia independiente de la línea principal de películas de DC Studios y también dio lugar a la serie El Pingüino, centrada en el personaje de Oz Cobb y protagonizada por Colin Farrell.

Los aplazamientos de la secuela

The Batman Parte II fue anunciada durante CinemaCon en 2022, poco después del estreno de la primera película. Desde entonces, Warner Bros. modificó en varias ocasiones su fecha de llegada a los cines.

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La secuela tuvo primero un estreno previsto para el 2 de octubre de 2026. Más tarde, el estudio desplazó su lanzamiento al 1 de octubre de 2027 y, en junio, fijó una nueva fecha para el 18 de febrero de 2028.

Otros reportes sobre el proyecto señalaron que la película tuvo una fecha anterior para octubre de 2025 antes de los aplazamientos posteriores. La fecha vigente es la de febrero de 2028, aunque el estudio no informó cambios tras la interrupción temporal de la producción.

La primera entrega, The Batman, llegó a los cines en marzo de 2022 con Pattinson como Bruce Wayne y Batman. Reeves fue contratado para dirigir la película en 2017 y desarrolló un enfoque centrado en los primeros años del personaje como detective en Gotham.

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El reparto y la trayectoria de Steven Soderbergh

Robert Pattinson volverá a interpretar a Bruce Wayne y Batman. Jeffrey Wright, Andy Serkis y Colin Farrell retomarán sus papeles como James Gordon, Alfred Pennyworth y Oz Cobb, conocido como el Pingüino.

El reparto también incorpora a Scarlett Johansson y Sebastian Stan. Informaciones previas sobre el elenco incluyeron a Brian Tyree Henry, Charles Dance, Sebastian Koch, Jayme Lawson y Gil Perez-Abraham, aunque el estudio no difundió detalles sobre los personajes que asumirán los nuevos integrantes.

Entrevista A Matt Reeves (Director De The Batman) - #Entrevista

Soderbergh recibió el Oscar a mejor director por Traffic. Su filmografía incluye Erin Brockovich, Sexo, mentiras y cintas de vídeo o la saga Ocean’s Eleven.

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No suele ser habitual que un director retome el trabajo de otro por estas circunstancias. Recordemos el caso de Zack Snyder, que tuvo que abandonar La liga de la justicia por la muerte de su hija, siendo reemplazado por Joss Whedon, aunque en ese caso, sí que existieron diferencias creativas.