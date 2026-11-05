Francia presenta los ‘Protée’, dos buques con drones para reforzar su guerra contra minas en alta mar

Buques de la clase Protée para operar con sistemas de drones contra minas navales. (Ministerio de Fuerzas Armadas Francia)

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Francia incorporará dos plataformas navales civiles, denominadas Protée, para ampliar su capacidad autónoma de guerra de minas en alta mar. Su función será transportar, desplegar y recuperar los drones de superficie y submarinos destinados a detectar, identificar y neutralizar explosivos marítimos. La guerra de minas exige medios especializados para garantizar la navegación de buques militares y comerciales. Una sola puede bloquear un estrecho, un puerto o una ruta marítima, y puede estar fondeada, suspendida en la columna de agua o sobre el lecho marino. Cada escenario requiere sistemas específicos de detección y neutralización.

La decisión forma parte de una nueva fase del Sistema de Lucha contra Minas del Futuro (SLAM-F), validada en julio de 2026 por la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin. La Dirección General de Armamento (DGA) eligió al consorcio formado por Chantiers de l’Atlantique y Abeilles International para proporcionar los buques, que operarán con tripulaciones mixtas civiles y militares. Los dos barcos serán fletados por un plazo máximo de 10 años y quedarán disponibles para la Marina Nacional de Francia antes de 2028.

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Buques de 80 metros con 320 días de despliegue

Las unidades Protée tendrán unos 80 metros de eslora y 4.000 toneladas de desplazamiento. Cada una combinará una tripulación civil francesa, responsable de la navegación y la operación técnica del barco, con un destacamento militar de la flotilla de drones antiminas de la Marina Nacional, a cargo de las misiones, la coordinación de los sensores y los sistemas de detección y neutralización. El modelo prevé hasta 320 días de misión anuales por buque y una capacidad de salida en 24 horas.

Las plataformas llevarán módulos intercambiables en contenedores, que podrán adaptarse a las necesidades de cada despliegue. Esa configuración incluye operaciones con drones, tareas de mando y control, neutralización de explosivos y apoyo a buzos especializados. La fórmula elegida por la Dirección General de Armamento busca utilizar tecnologías civiles ya disponibles y mantener una elevada disponibilidad de los barcos sin renunciar a los equipos militares necesarios para la guerra de minas. El contrato contempla el fletamento de las dos unidades durante un máximo de 10 años.

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Drones y sonares para operar lejos de la costa

Los Protée podrán transportar un centro de mando y control, dos drones de superficie SLAM-F, dos vehículos submarinos autónomos de nueva generación, equipos de neutralización de minas y un módulo para buzos desminadores con dos embarcaciones, enfermería y cámara de recompresión. Los drones emplean sonares 3D de apertura sintética, sistemas de procesamiento de datos en tiempo real asistidos por inteligencia artificial y comunicaciones seguras por radio y satélite. La Marina Nacional ya utiliza vehículos no tripulados desarrollados en el programa SLAM-F, que busca alejar a las tripulaciones de las zonas con explosivos.

Un sistema diseñado por Chantiers de l’Atlantique y NOV-BLM permitirá lanzar y recuperar los drones. Con estas plataformas, Francia pretende ampliar el radio de acción de sus operaciones antiminas, sostener despliegues en alta mar y reducir la exposición directa de marinos y buzos. Los buques podrán operar en zonas alejadas de la costa, donde la logística y las condiciones meteorológicas exigen mayor autonomía.

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