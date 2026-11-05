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Francia presenta los ‘Protée’, dos buques con drones para reforzar su guerra contra minas en alta mar

Los dos barcos serán fletados por un plazo máximo de 10 años y quedarán disponibles para la Marina Nacional de Francia antes de 2028

Ilustración de perfil de un buque militar gris con quilla roja, puente de mando, grúa en la cubierta posterior y fondo blanco
Buques de la clase Protée para operar con sistemas de drones contra minas navales. (Ministerio de Fuerzas Armadas Francia)
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Francia incorporará dos plataformas navales civiles, denominadas Protée, para ampliar su capacidad autónoma de guerra de minas en alta mar. Su función será transportar, desplegar y recuperar los drones de superficie y submarinos destinados a detectar, identificar y neutralizar explosivos marítimos. La guerra de minas exige medios especializados para garantizar la navegación de buques militares y comerciales. Una sola puede bloquear un estrecho, un puerto o una ruta marítima, y puede estar fondeada, suspendida en la columna de agua o sobre el lecho marino. Cada escenario requiere sistemas específicos de detección y neutralización.

La decisión forma parte de una nueva fase del Sistema de Lucha contra Minas del Futuro (SLAM-F), validada en julio de 2026 por la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin. La Dirección General de Armamento (DGA) eligió al consorcio formado por Chantiers de l’Atlantique y Abeilles International para proporcionar los buques, que operarán con tripulaciones mixtas civiles y militares. Los dos barcos serán fletados por un plazo máximo de 10 años y quedarán disponibles para la Marina Nacional de Francia antes de 2028.

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Buques de 80 metros con 320 días de despliegue

Las unidades Protée tendrán unos 80 metros de eslora y 4.000 toneladas de desplazamiento. Cada una combinará una tripulación civil francesa, responsable de la navegación y la operación técnica del barco, con un destacamento militar de la flotilla de drones antiminas de la Marina Nacional, a cargo de las misiones, la coordinación de los sensores y los sistemas de detección y neutralización. El modelo prevé hasta 320 días de misión anuales por buque y una capacidad de salida en 24 horas.

Las plataformas llevarán módulos intercambiables en contenedores, que podrán adaptarse a las necesidades de cada despliegue. Esa configuración incluye operaciones con drones, tareas de mando y control, neutralización de explosivos y apoyo a buzos especializados. La fórmula elegida por la Dirección General de Armamento busca utilizar tecnologías civiles ya disponibles y mantener una elevada disponibilidad de los barcos sin renunciar a los equipos militares necesarios para la guerra de minas. El contrato contempla el fletamento de las dos unidades durante un máximo de 10 años.

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Drones y sonares para operar lejos de la costa

Los Protée podrán transportar un centro de mando y control, dos drones de superficie SLAM-F, dos vehículos submarinos autónomos de nueva generación, equipos de neutralización de minas y un módulo para buzos desminadores con dos embarcaciones, enfermería y cámara de recompresión. Los drones emplean sonares 3D de apertura sintética, sistemas de procesamiento de datos en tiempo real asistidos por inteligencia artificial y comunicaciones seguras por radio y satélite. La Marina Nacional ya utiliza vehículos no tripulados desarrollados en el programa SLAM-F, que busca alejar a las tripulaciones de las zonas con explosivos.

Un sistema diseñado por Chantiers de l’Atlantique y NOV-BLM permitirá lanzar y recuperar los drones. Con estas plataformas, Francia pretende ampliar el radio de acción de sus operaciones antiminas, sostener despliegues en alta mar y reducir la exposición directa de marinos y buzos. Los buques podrán operar en zonas alejadas de la costa, donde la logística y las condiciones meteorológicas exigen mayor autonomía.

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