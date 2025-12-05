España Cultura

‘The Batman’ quería a esta actriz ganadora del Oscar para la secuela antes de ofrecerle el papel a Scarlett Johansson

La esperada secuela protagonizada por Robert Pattinson y dirigida por Matt Reeves negociaba con otra gran intérprete

Imagen de 'The Batman'
Imagen de 'The Batman'

Hay papeles que cambian vidas, y rechazos de los que uno se arrepiente toda la vida. La historia del cine está llena de momentos en los que un intérprete pudo haber aparecido en una película, pero por azares de la vida se quedó fuera. En el caso de uno de los proyectos más esperados de Hollywood, la historia se ha vuelto a repetir después de conocer qué gran actriz podría haber aparecido en The Batman II, para un papel que finalmente ha recaído en manos de Scarlett Johansson.

Tal y como ha desvelado TheInsneider, uno de los insiders en Hollywood encargados de revelar en primicia esta exclusiva, Scarlett Johansson se suma al reparto de The Batman II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada por Robert Pattinson. Este movimiento ocurre después de que la ganadora del Oscar Emma Stone rechazara el mismo papel, según la misma fuente, marcando así una de las adiciones más notables al universo cinematográfico de DC en el último año.

Durante el proceso de casting, fuentes cercanas a la producción aseguraron a TheInsneider que la oferta para sumarse al elenco primero fue dirigida a Emma Stone, actriz reconocida por sus papeles en Pobres criarturas y Bugonia. No se ha revelado el motivo exacto de su negativa, aunque su historial en películas de superhéroes incluye la interpretación de Gwen Stacy en The Amazing Spider-Man. Según el informe, tras el rechazo de Stone, Johansson solicitó a sus agentes que priorizaran este proyecto en su agenda, a pesar de múltiples compromisos futuros, incluido el largometraje relacionado con El Exorcista dirigido por Mike Flanagan.

TheInsneider explica que el papel en disputa corresponde a un nuevo interés amoroso de Bruce Wayne, aunque oficialmente no se ha confirmado el nombre del personaje. Las especulaciones de la prensa y los fanáticos apuntan a figuras clásicas como Vicki Vale, Poison Ivy y Talia al Ghul. Sin embargo, el nombre que más fuerza ha cobrado es el de Andrea Beaumont, personaje originado en el largometraje animado Batman: La máscara del fantasma de 1993 y que hasta ahora no había sido adaptado a imagen real. Esta figura, ex prometida de Bruce Wayne, regresa de manera inesperada y está relacionada con eventos oscuros en el pasado del héroe.

Emma Stone negoció para aparecer
Emma Stone negoció para aparecer en 'The Batman II', pero finalmente rechazó el papel REUTERS/Maja Smiejkowska

Una nueva perspectiva

La contratación de Scarlett Johansson refuerza la estrategia de Matt Reeves de atraer talento de alto perfil para una franquicia que busca distinguirse por la complejidad psicológica de sus personajes y una atmósfera realista. La primera entrega, estrenada en 2022, fue aclamada tanto por la crítica como por la audiencia por su tono oscuro y su aproximación introspectiva al personaje de Batman. Ahora, Reeves ha adelantado que la continuación ahondará en la personalidad de Bruce Wayne y su vida previa a adoptar el manto del vigilante, lo que coincide con la posible introducción de un vínculo romántico profundamente ligado a su historia.

Emma Stone mantiene una sólida presencia en el cine contemporáneo. Además de encarnar a Gwen Stacy, sus recientes colaboraciones con el director Yorgos Lanthimos y su creciente prestigio como actriz han consolidado su carrera. El medio señala que su rechazo a The Batman II podría responder a la saturación de papeles en el género de superhéroes o a su preferencia por otro tipo de proyectos, aunque oficialmente no se han ofrecido declaraciones al respecto.

Mientras la preproducción avanza y los rumores proliferan, la llegada de Scarlett Johansson acapara la atención de fanáticos y analistas sobre el futuro de la saga. El hecho de que la actriz priorizara este proyecto subraya la relevancia y el peso de la secuela dentro del panorama actual del cine de superhéroes. El rodaje de The Batman II está previsto para el próximo año. Los detalles sobre el personaje de Johansson y el enfoque narrativo elegido por Matt Reeves continúan sin salir a la luz, mientras aumentan las expectativas sobre una franquicia que ha sabido reinventar el relato de Batman para una nueva generación de espectadores.

