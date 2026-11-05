El Gobierno subirá el salario mínimo hasta los 1.286 euros mensuales en 2027, un 5,3% más

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. (Eduardo Parra - Europa Press)

Guardar

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha publicado el borrador del real decreto que fija en 1.286 euros mensuales el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027, lo que supone un incremento del 5,3% respecto de la cuantía vigente de 1.221 euros. La cifra equivale a 42,87 euros diarios y a 18.004 euros anuales en catorce pagas, y beneficiará a cerca de 2,5 millones de perceptores. El texto, que lleva la firma de la ministra Yolanda Díaz, supera en cuatro décimas la recomendación del 4,9% que había planteado tres días antes la Comisión Asesora para el Análisis del Salario Mínimo (CAASMI), compuesta por representantes ministeriales, interlocutores sociales y expertos independientes.

Según la memoria que acompaña al proyecto, el alza calculada para el SMI responde a la ponderación conjunta de los cuatro factores que exige el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores: el índice de precios de consumo (IPC), la productividad media nacional, la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general, y busca además compensar un desfase de 0,4 puntos entre la inflación media acumulada entre enero y octubre de 2026 (3,5%) y la subida aplicada a comienzos de ese año (3,1%).

PUBLICIDAD

El proyecto normativo, sometido a audiencia pública desde este miércoles por la noche hasta el 16 de noviembre, no cuenta aún con el respaldo de los sindicatos, ni de la patronal, ya que la reunión mantenida un día antes con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme se limitó a trasladar la propuesta de los expertos sin alcanzar un acuerdo. Mientras los empresarios critican los intentos de Trabajo de acelerar la tramitación de la subida para que quede aprobada antes de las elecciones del 29 de noviembre, los sindicato reclaman un alza del 7%.

(Noticia en ampliación)