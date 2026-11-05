El reto de los escritores autopublicados en busca de una balda y un lector: “Yo quiero ver mi libro en una librería, el problema es que no lo aceptan”

Una sesión de firmas en una librería independiente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con más de 200 títulos registrados al día y más de 80.000 obras al año, el mercado del libro en España deja fuera a todo aquel que no cuente con una gran maquinaria detrás. Frente a esta barrera, miles de autores han encontrado en la autopublicación una salida natural: la tecnología permite hoy editar, maquetar y vender un libro sin intermediarios. Pero lo que parecía el antídoto definitivo contra el tapón editorial ha revelado una trampa mayor: nunca fue tan sencillo publicar y, al mismo tiempo, nunca resultó tan caro captar la mirada de un lector.

Ismael Baena compra sus propios libros. Los encarga directamente a Amazon, espera a que el repartidor deje las cajas en casa y los empaqueta él mismo para enviarlos por correo a quienes le contactan por redes sociales. Su última obra se titula Amapolas y se vende por unos 14 euros. De ese importe, el margen roza lo simbólico: “Quitando el porcentaje que se queda la multinacional y quitando los gastos de impresión, que los paga el autor, yo me quedaría con unos tres euros aproximadamente”, explica Baena a Infobae.

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Para el autor, que empezó autoeditando en plataformas de pago antes de gestionar su stock de poesía en papel, la batalla real se libra ahora en las pantallas: “Es la faena de tener que autopublicarlo: tienes que hacer tú todo el trabajo de promoción, no tienes una editorial o alguien que te respalde. Subes un reel, lo ve muchísima gente y a lo mejor hay dos personas que te escriben interesadas, y eso sí, luego compran”.

El escritor Ismael Baena, junto a su poemario autoeditado, Amapolas. (Cedida)

“Es muy frustrante cuando estás satisfecho con la calidad del libro, pero no se corresponde con la cantidad de gente que lo ha leído”, narra. Tras esa experiencia, Baena prefirió no desgastarse en las librerías tradicionales y solo colocó ejemplares en un negocio amigo. Un freno común entre los independientes: el miedo a un rechazo casi garantizado.

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“Gestionar pedidos mínimos de autores sueltos resulta inviable”

Ese abismo entre el autor que empaqueta desde su salón y las estanterías comerciales responde a una estructura económica implacable. Julia Ugena, editora con experiencia laboral como librera en grandes superficies y en empresas de distribución logística, analiza para Infobae esta realidad: “El reparto económico tradicional deja escaso margen de maniobra”.

En el canal convencional, las grandes cadenas comerciales retienen entre un 40% y un 45% del PVP, mientras que las librerías independientes y medianas operan en torno a un 30%. El resto se fragmenta entre los costes de imprenta, la distribuidora y el sello editorial, dejando al creador el 10% fijado por contrato estándar.

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Tampoco la autoedición de pago solventa el aislamiento físico. Diversas plataformas ofrecen distribución bajo demanda para figurar en las bases de datos de grandes superficies, pero el libro no viaja físicamente a la tienda a menos que un cliente acuda al mostrador y formalice el encargo. “Para una distribuidora convencional, gestionar pedidos mínimos de autores sueltos resulta inviable”, subraya la editora.

Soraya Sabaté y Alex Martin, fundadores de 'Librería de Autor' en Barcelona. (Cedida/Montaje)

Frente a este bloqueo estructural, dos autores independientes de Barcelona han decidido saltar de la pantalla a la calle por su propia cuenta. Álex Martin (54 años) y Soraya Sabaté (42 años) planean abrir Librería de Autor, un establecimiento comercial enfocado a la literatura autopublicada bajo una fórmula inédita: cobrar un alquiler mensual a los escritores por exhibir sus obras de portada.

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“Aquí el autor se tiene que implicar en la venta del libro”

“Yo quiero ver mi libro en una librería, pero el problema es que no lo aceptan”, lamenta Martin, tras autoeditar una novela fantástica y varios cuadernos infantiles. Sabaté, autora de una trilogía erótica, comparte el desengaño con el circuito tradicional: “O no te contestan o a los seis meses te dicen que muchas gracias, pero que no les interesa. El mercado editorial está muy saturado y las editoriales reciben miles de manuscritos”.

La idea surgió al descubrir en redes sociales un espacio japonés donde los usuarios pagaban una tarifa por guardar volúmenes. Trasladado al ámbito comercial, su proyecto busca un local amplio en una zona céntrica de Barcelona para albergar hasta 300 autores simultáneos con las obras expuestas de frente. Aunque todavía buscan el local definitivo, su meta es abrir antes de abril.

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Personas en una librería, imagen de archivo. (Efe/ Mario Guzmán)

El modelo traslada el coste del espacio al creador: las cuotas oscilarán entre los 36 y los 78 euros mensuales según la altura y visibilidad de la balda, con suplementos para quienes contraten escaparate o columnas individuales. Además, el local retendrá un 15% de comisión por cada ejemplar vendido e incluirá tres horas de firmas en la tienda por cada periodo contratado, complementando los ingresos con cafetería de especialidad y talleres para sostener el alquiler del local.

“Nos dicen: ‘Ah, pero cobráis por un servicio’. Sí es que al final en todas partes se paga. Yo voy a un market y tengo que pagar la mesa. Las cosas no son gratis”, defiende Martin para justificar las tarifas fijas. “Que tú dejes el libro en nuestra librería no te garantiza que venda. Esto es un servicio entre el autor y nosotros. Aquí el autor se tiene que implicar en la venta del libro”, subraya el escritor.

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“Por fin alguien les abre una puerta que siempre estuvo cerrada”

Frente al anhelo de ocupar espacio en las estanterías, Ugena desmitifica desde su experiencia: “Estar físicamente no es obligatorio para vender ni supone una ventaja; hoy en día, invertir en promoción digital es mucho más rentable”. Para la editora, el foco debe situarse en el público real: “Que tu libro esté en una gran superficie me daría menos tranquilidad que el saber que está en una librería pequeña donde el librero te va a recomendar, en vez de perderse en una estantería llena de polvo de una gran cadena”.

Desde 'El Retiro de las Letras' hasta 'Grant Librería', los expertos nos presentan sus libros favoritos en una cadena de recomendaciones.

Esa labor de atención cercana que reclama la editora es, precisamente, el engranaje con el que Martin y Sabaté pretenden blindar su proyecto. Lejos de concebir el local como un simple almacén de estantes, los fundadores ya cuentan con una persona especializada dedicada en exclusiva a la atención y recomendación: “Queremos a alguien que sepa qué hay en cada balda, que hable con el cliente y le guíe entre autores que no conoce”.

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El interés generado antes de levantar la persiana parece darles la razón: “La gente nos escribe entusiasmada porque sienten que por fin alguien les abre una puerta que siempre estuvo cerrada”. Al final, el proyecto no alquila una simple balda, sino que responde a una herida compartida: la necesidad de apagar la pantalla, estrechar la mano a un lector desconocido en un mostrador y firmarle, cara a cara, aquello que tantas horas le costó escribir.