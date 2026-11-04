Una famosa directora de cine ofrece un piso gratuito en Londres y solo pone una condición: “No necesitamos grandes gestos, solo alguien que abra la puerta”

La cineasta británica Phoebe Waller-Bridge, junto a una imagen del Omnibus Theatre. (Montaje de Infobae)

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Han pasado casi 100 años desde que Virginia Woolf escribió que “una mujer debe tener dinero y una habitación propia si quiere escribir novelas”. Sus palabras pasaron a formar parte de la historia de la literatura y el feminismo, aunque parece que, pese al paso del tiempo, las escritoras (y también los escritores) siguen teniendo el mismo problema: la incapacidad de resolver las cuestiones físicas más básicas para poder desarrollar su creatividad con las máximas garantías.

A raíz de esto, la famosa actriz, guionista y directora británica Phoebe Waller-Bridge, conocida por estar detrás de series como Fleabag o Killing Eve, ha comprado y donado un piso en Londres a la iniciativa Writers’ Block para que ese alojamiento se ofrezca de manera gratuita a escritores que inician su carrera y no pueden asumir el costo de vivir en la capital británica.

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Se trata de una iniciativa que busca que dramaturgos de entornos desfavorecidos puedan permanecer en Londres para acceder a reuniones, ensayos, funciones y oportunidades de trabajo. La vivienda cedida por Waller-Bridge se entregará sin renta y quien la ocupe solo deberá cumplir una condición: cubrir las facturas de los servicios. La donación incluye el uso del inmueble y una contribución económica que el programa ha definido como generosa y cuyo objetivo es reducir una de las barreras que más condicionan la continuidad de quienes intentan abrirse paso en el mundo del teatro.

El Omnibus Thatre, una de las instituciones que colabora en la iniciativa. (Omnibus Thatre)

“Necesitamos escritores de todos los orígenes”

El proyecto Writers’ Block cuenta también con el respaldo financiero de Jack Thorne, cocreador de la exitosa serie de Netflix Adolescencia y guionista de películas como Wonder y Enola Holmes, además de partícipe en obras de teatro como Harry Potter y el legado maldito. En declaraciones recogidas por el diario británico Independent, ha recordado que él mismo pudo instalarse al comienzo de su trayectoria gracias a su hermano, que vivía en Croydon. Esa ayuda se prolongó durante cinco años, hasta que se mudó a Luton. Entonces, declaraba, su hermano pudo “descansar en paz”.

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“Para muchos escritores, la necesidad de un techo hace imposible escribir, por eso este proyecto piloto es tan importante”, ha insistido Thorne. “Si queremos que se cuenten historias sobre nuestro complejo mundo, necesitamos escritores de todos los orígenes que las escriban. Si provienes de un entorno privilegiado, tu mayor problema es con qué llenar una página; si no, gran parte de tu lucha se centra en la necesidad de sobrevivir”. Entre el resto de patrocinadores de la iniciativa se encuentran otros grandes nombres del cine y el teatro, como Martin McDonagh, pareja de Waller-Bridge y autor de películas como Almas en pena de Inisherin o Tres anuncios a las afueras, o Peter Morgan, responsable de The Crown.

Entrevista a Phoebe Waller-Bridge y a Ethann Isidore por la película 'Indiana Jones y el dial del destino'.

55 escritores ya se han beneficiado de la iniciativa

También está James Graham, guionista de la película Ink (todavía no estrenada en España) y de series como Brexit: Una guerra incivil o Sherwood. “La búsqueda urgente de representación por parte de la industria sigue fallando en el área más infrarrepresentada de todas, que es la clase social”, ha afirmado al citado medio. “Cada habitación libre que un programa como este puede ofrecer a los escritores que empiezan en Londres no solo les ayuda a escribir, sino que les evita abandonar por completo”. Porque, asegura, “no necesitamos grandes gestos, solo alguien que nos abra una puerta y nos ayude a seguir adelante”.

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Writers’ Block surgió a partir del premio Adopt a Playwright (traducido como Adopta un dramaturgo), una iniciativa creada en 2008 para ofrecer alojamiento accesible a autores procedentes de entornos desfavorecidos. El programa se orientó a quienes debían trasladarse a Londres por motivos profesionales vinculados con el teatro. Hasta ahora, 55 escritores han recibido apoyo a través de esta iniciativa anterior, y Writers’ Block busca ampliar ese acompañamiento mediante una red de personas que dispongan de una habitación o una propiedad sin ocupar.